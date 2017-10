East Coast No.865

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…05-11 ตุลาฯ 2017….ติดตามข่าวการเดินทางของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะครั้งนี้ ดูเหมือนว่ารัฐบาล คสช. จะเป็นที่ยอมรับของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการะดับหนึ่งแม้ว่าจะมาจากการทำรัฐประหารแต่มีการบริหารบ้านเมืองตามแบบอย่าง “ประชาธิปไตย” ต่างกับรัฐบาลเลือกตั้งที่ได้คะแนน( ซื้อแบบแอบอ้าง ) ท่วมท้น แล้วใช้เทคนิคประชาธิปไตยเสียงข้างมากบริหารประเทศแทบจะพินาศ ประเทศขาดดุลย์เพราะโครงการโกงกินจนแผ่นดินไทยไม่มีที่ไหนที่ไม่มีโครงการโกงกิน…. ด้วยการที่ได้รับการยอมรับจาก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ลูกพรรคเพื่อไทย อย่าง อนุสรณ์ เอียมสะอาด, วัฒนา เมืองสุข และ สุณิสา เลิศภควัด ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ แต่ข้อความฟังแล้วก็จะย้อนถึงความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทย และ ระดับความคิดของคนในพรรคว่ามีแค่นั้นหรือ?…นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ เป็นทางการและได้ถึงสนามบินนานาชาติดัลเลส,มลรัฐเวอร์จิเนีย เวลา 10.40 น เวลาท้องถิ่น ของสหรัฐในวันที่ 1 ตุลาฯ โดย ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงกรมพิธีการทูตสหรัฐฯ มาต้อนรับ ในวันที่ 2 ตุลาฯ ประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลี้ยงอาหารเที่ยงแก่ นายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะที่วันเดียวกันต่างห้อง สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ เมลาเนีย ทรัมป์ เลี้ยงภรรยานายกฯ ร.ศ.นราพร จันทร์โอชา ด้วย …นอกจากนายกฯ ไปเจรจาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทย รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและ การค้าแล้ว นายกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ภรรยาร.ศ.นราพร จันทร์โอชา มีโอกาศพบกับเชฟไทยประจำทำเนียบขาว เพิ่มสิน เครือประดิษฐ์ ซึ่งเป็นลูกชายของ พันธ์ทิภา เครือประดิษฐ์ เพื่อนซี้ของ ครูแมว-วัชรี ไลเซอร์ ด้วย…ในการเจรจาการค้า กลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย ตกลงจะซื้อถ่านหินจากสหรัฐเพราะคุณภาพดี และ ค่าส่งถูก ส่วน เจ้าหน้าที่ สอท.หลายคนทำงานหนัก อาทิ ออท.พิศาล มาณวพัฒน์, อ.ท.ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ , ดร.อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต ซึ่งมีโอกาสได้ต้อนรับ รมว. ต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ด้วย…ขณะเดินทางไปพบปะกับชาวไทยเมืองเซนต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี และ เมืองใกล้เคียง ออท.พิศาล มาณสพัฒน์ ได้มีโอกาเจอกับนักลงทุนไทย สุชิน ประไพศิลป์ ซึ่งได้เป็นผู้ลงทุนก่อตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทั้ง 2 ร้าน ภายใต้บริษัทโกลบอลฟู๊ดมาร์เก็ตและยูไนเตดโปรวิชั่น ทันสมัยได้มาตรฐาน มีผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติกว่า 45,000 รายการจากทั่วโลก ….และในการพบชาวไทยที่ห้องอาหาร Thai Country Cafe ของ สุพัฒน์ ประไพศิลป์ ครั้งนี้มีผู้ร่วมมากมายทั้งนักศึกษา,และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ และ แพทย์และพยาบาล อาทิ น.พ.คงศักดิ์ ตันไพจิตร,น.พ.โกสิทธิ์+ พ.ญ.สายสวาท เพรียบจริยวัฒน์,สุรภี ปริชาติธนกุล, น.พ.สนั่น+ เพลินจิตต์ แสงสำราญ,น.พ.บัตร+ดารา ชมหิรัญ และสมสมัย วนดิลก เป็นต้น..เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาฯ นี้ ส่วนหนึ่งของสมาชิก Thai DC Forum ได้ร่วมใจเดินทางไปประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่หน้า สถานทูตเอกอัครราชทูตไทย (สอท) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยแบนเน่อร์ “ กราบด้วยใจจงรักพระจักริน หัวใจไทยไกลถิ่นรินน้ำตา” ผู้ร่วม อาทิ น.พ.ยรรยงค์ +พ.ญ.มาลินี ยรรยงค์ยิ่ง,พ.ญ.ดวงมาลย์ มาลยมาน,น.พ.สุวัฒน์+ พ.ญ.ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ, พ.ญ.สุวิมล พงษ์ศิริ, ธัชพงศ์+จารุณี จันทรปรรณิก, สวัสดิ์ นันทบุตร, จำนรรจ์ ศิลป์ประเสริฐ, สัมฤทธิ์ เดชากุล และ ประธาน ปานประยูร เป็นต้น…วันเดียวกันตอนเที่ยงกลุ่มนี้ได้เดินทางไปพบปะสังสรรค์ประจำเดือนตุลาฯ ที่ บางกอก การ์เดน คราวนี้แนะนำตัวเจ้าของธุระกิจแปรสภาพเศษเหล็ก ( Recycle Metal ) สัมฤทธิ์ เดชากุล แก่สมาชิกด้วย…..ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยตามวาระ พ.อ.พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำ ดี.ซี. เปิดบ้านเลี้ยงตอบขอบใจเพื่อน ๆ เมื่อวันที่ 30 กันยายน นี้ โดยจะมี พ.อ.สยามรัฐ รุ่งสังข์ มารับตำแหน่งแทน…ทางเมืองไทย พลโท ณตฐพล บุญงาม เจ้ากรมข่าวทหาร และ พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ก็จัดเลี้ยงส่ง พ.อ.สยามรัฐ รุ่งสังข์ และ ภรรยา ปรียานันท์ ปานะนันท์ ก่อนออกเดินทางไป กรุงวอชิงตัน ดี.ซี….เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ศกนี้ คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานกองทุนการทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยในนิวยอร์ก “Thai Heritage Scholarship Fund” ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสองทุน ทุนละ $10,000.00 (หนึ่งหมื่นดอลล่า) แก่ น,ส.นาตาลี ทองทรงกฤษณ์ นักเเรียนจาก Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts ชั้น12th grade ปีการศีกษาหน้า จะเข้าเรียน ศิลปะ และ น.ส. มณฑิตา ดั่นเกาะใหญ่ จากโรงเรียน: Manhattan Hunter Science High School ชั้น: เกรด12 อนาคต จะเข้าไปเรียน biology/ pre-medical studies ที่Princeton University….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ศกนี้ ที่วัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐ เพ็นนซิลเวเนีย มีการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย พระราชมงคลวิเทศ (เจ้าคุณน้อม) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เป็นประธาน มีประชาชนหลั่งไหลมากันเนืองแน่น อาทิ รุจิษยา ประกอบดี,ภัทราภรณ์ Wasilewski,แพ๊ตตี้ เดอมาร์โก้,บุณยาพร ดำรักษ์, อมรา คูปเปอร์ และ บี-กัลยา สมถะ เป็นต้น…..เพื่อน ๆที่รู้ข่าวฝากแสดงความยินดีกับ น.พ.ทวีศักดิ์+ ลดารัตน์ ตั้งชีวินศิริกุล ในโอกาสที่ได้หลานสาวคนใหม่ น้อง Meena Issara Tang (มีนา อิสระ ตั้งชีวินศิริกุล) ซึ่งคลอดเมื่อวันที่ 3 ตุลาฯ จากผลงานของลูกชายคนสุดท้อง ฌอน+ธัญญา ตั้งชีวินศิริกุล บราโว้!….เพื่อน ๆ ทราบข่าวฝากความเสียใจถึง เสวต ศรีประยูร ในการจากไปของคุณแม่ด้วยสิริอายุ 96 ปี ได้มีพิธีทางคริสต์ศาสนาที่วัดเซนต์ปอล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 19.00 น.และจะมีพิธีฝังศพทางศาสนาคริสต์ วันจันทร์ 9 ต.ค. 14.30 น. งานนี้ สมชาย ชาติอัปสร จัดรถตู้บริการเพื่อน ๆ โดยมี ออท.ปรีดี บุญโญภาส,สุวินิต โกดาท และเพื่อน ๆอีกหลายคนร่วมขบวน….ปิดตำนานเจ้าพ่อภาพสยิวใจนิตยสาร PlayBoy. ในเมื่อ ฮิวจ์ เอ็ฟเนอร์ สิ้นลมด้วยสิริอายุ 91 ปี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2017 เขาเริ่มตั้ง เพลบอย เมื่ออายุ 27 ในปี 1953 เขาเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1926 ที่เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ มีลูก 4 คน คือ Cooper, Marston,Christie and David…..สมาชิกวัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน มลรัฐเวอร์จิเนียถามว่า ทางวัดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมรนารถบพิตร หรือมั้ย?.…สุขสันต์วันเกิด วิรัตน์ เจริญวราวุฒิ ( 29 กันยาฯ.)…สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

