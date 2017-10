FALL FEST ที่ Penn Avenue

ปิดเทศกาลสตรีทแฟร์ FALL FEST ที่ Penn Avenue

งานสตีทแฟร์ที่ถนน Penn Avenue กลางเมือง Reading, PA มีปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นฤดูร้อน ปีนี้ตั้งชื่องานว่า Arts On The Avenue จัดงานเมื่อ 17 มิ.ย. 2017 เริ่มงาน 10.00 น.ถึง หนี่งทุ่ม

ครั้งหลังเมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง ตั้งชื่องานว่า FALL FEST จัดวันที่ 16 กันยายน 2017 เป็นการปิดเทศกาลสตรีทแฟร์ของเมืองเรดดิ้งประจำปีนี้ เริ่มงานตั้งแต่เที่ยงวันถึงสามทุ่ม เพราะมี Beer Conner สำหรับคอเบียร์

งาน FALL FEST ปิดถนน Penn Ave. ตั้งแต่แยกตัดกับถนนสาย 6 ไปจนถึงแยกตัดกับถนนสาย 9 เปิดให้เป็นถนนคนเดิน สองข้างถนนมีเต้นท์ขายของสารพัด ทั้งของกิน ของที่ระลึก งานศิลป์ หลากหลาย

ผู้คนเริ่มเนืองแน่นในสายถนนตั้งแต่ตอนเที่ยง ผมก็ไปถึงงานตอนเที่ยงพอดี แปลกใจว่าทำไมคนมาเยอะจัง แต่นี่คืองานประจำปีของเมืองนี้

เริ่มเดินมาจากหัวถนนสาย 6 ที่มีป้ายงานขึงขวางถนน

มีซุ้มขายของเรียงรายอยู่ทั้ง 2 ฟากถนน เริ่มจากร้านขายงานศิลป์หลายร้าน ร้านของเขต West Reading ก็อยู่ที่หัวถนนนี้ มีซุ้มแจกน้ำดื่มแช่เย็นฟรีให้คนมาเดินในงาน

ร้านอาหารร้านแรกของแถบนี้เป็นร้านขายเป็ด ทำแบบฝรั่ง มีแซนวิสเป็ดด้วย เป็ดที่เรดดิ้งไม่มีขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือในร้านจีน มีแต่เอเย่นต์เป็ดมาส่งตามร้านอาหารเลย

มีร้านขายงานศิลป์หลายร้านเรียงราย พวกสร้อยลูกปัดแขวนห้อยโชว์เป็นพวง

แล้วก็ถึงซุ้มของ ร.พ.Reading Hospital มาตั้งโต๊ะแจกเอกสารเรื่องสุขภาพและแจกถุงผ้าตราโรงพยาบาล ผมรับแจกมาหนึ่งถุง

ต้องบันทึกไว้ว่า Reading Hospital ตั้งมาตั้งแต่ปี 1867 นับถึงวันนี้ก็ 150 ปีพอดี เริ่มตั้งโรงพยาบาลในยุครุ่งเรืองของเมืองเรดดิ้ง ผู้คนร่ำรวยเงินทอง จึงบริจาคให้ร.พ.มากมาย

จนถึงทุกวันนี้ ร.พ. เรดดิ้งมีเงินกองทุนมากเป็นอันดับสองในอเมริกา

อาคารหอนาฬิกาของ Reading Hospital and Medical Center เป็นอาคารยุค 150 ปี สถาปัตย์กรรมแห่งยุคสมัย สวยงามมาก

ร.พ.เรดดิ้งเป็นร.พ.ที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non – profit health care system) มี 735 เตียง มี ร.พ. Reading Health Rehabilitation Hospital 50 เตียง มีหมอRehabไทยอยู่ที่ ร.พ.นี้หนึ่งคนชื่อ หมอสมเกียรติ เหมตะศิลป์ มี Reading Health Physician Partners และ Reading Health Medical Services รวมกัน 7,300 ทีม มีหมอ 1,000 คน เป็นที่เทรนของนักศึกษาแพทย์สาขาต่างๆ (Graduate medical education)

เหนืออื่นใด เนื่องจากร.พ.เรดดิ้งคือองค์การกุศลที่ไม่แสวงหากำไร จึงมีกองทุนช่วยเหลือคนไข้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ (Uninsured patients) ให้มีโอกาสได้รับการรักษาพยาบาล โดยมีนโยบายว่าต้องไม่มีคนไข้คนไหนจ่ายเงินมากกว่าที่บริษัทประกันต้องจ่าย

โครงการนี้ชื่อ Commitment to Providing Affordable Care (C2PAC) ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนกับร.พ.จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน C2PAC ภายใน 24 ช.ม.ในความเจ็บป่วยทุกกรณี

คนยากคนจนจากนิวยอร์คและจากรัฐข้างเคียงที่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าประกันสุขภาพ รู้ข่าวการรักษาพยาบาลของกองทุน C2PAC ร.พ.เรดดิ้ง จึงพากันอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองเรดดิ้งมากมายด้วยมาดหมายการรักษาพยาบาลฟรีจากร.พ.เรดดิ้ง

กองทุนนี้ไม่มีวันหมดสิ้น เพราะมีผู้ใจบุญบริจาคเข้ามาเพิ่มทุกวัน

“เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก”

กลับมาเดินเที่ยวงานต่อ

เดินต่อมามีซุ้มแจกน้ำดื่มแช่เย็นฟรีอีกซุ้ม แล้วมีซุ้มของชมรมช่างตัดผม นำเก้าอี้มาให้นั่งตัดผมในงาน มีคนรอตัดผมเข้าคิวยาว แปลกดีเหมือนกัน ทำไมต้องมาตัดผมในงานสตรีทแฟร์

แล้วก็ถึงแยกถนน 7 ตัดกับถนน Penn Ave. ที่แยกถนน 7 ฝั่งหนึ่งจะเป็น Beer Tent มีซุ้มขายเบียร์ต่อเนื่องกันหลายซุ้ม เป็นไฮไล้ท์ของงานวันนี้ เพราะแค่ตอนเที่ยงคนก็เนืองแน่นแล้ว ถ้ายาวถึงตอนหัวค่ำต่อไปจนถึงตอนปิดงานสามทุ่ม คนจะเบียดเสียดดื่มเบียร์กันขนาดไหน

ที่แยกฝั่งตรงข้ามลึกเข้าไปในถนน 7 หน่อย มีเวทีดนตรี เปิดการแสดงกันตั้งแต่เที่ยง มีคนยืนมุงฟังดนตรีพอสมควร

ตรงกลางแยกถนน บนพื้นถนนมีงานศิลปะวาดไว้เป็นในวงกลมขนาดใหญ่ มีเด็กๆมาช่วยแต่งเติมภาพวาดตามจินตนาการ

เดินมาตามถนน Penn Ave. ร้านรวงสองข้างเป็นซุ้มขายของพวกกิ๊ฟช็อบ ของที่ระลึกต่างๆ มีซุ้มชื่อ MUD & MAKER นำเสอเครื่องปั้นดินเผา พวกถ้วย แก้วกาแฟเขียนลวดลายได้ตามใจชอบ

อีกซุ้มนักดนตรีชื่อ Ody Tyler มานั่งเล่นกีต้าร์ รับเงินบริจาคจากคนที่เดินผ่านไปมา

มีซุ้มขายฟักทอง (Pumpkin) พร้อมบัตรจับรางวัลที่จะจับตอนเย็น

ผู้คนที่เดินเที่ยวงานมีทั้งที่หอบลูกเล็กใส่รถเข็น หรือจูงมา แต่งตัวสวยงามน่ารักแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่จูงหมามาด้วย มีทั้งหมาตัวใหญ่เช่น เกรทเดนจนถึงตัวเล็กอย่างชิวาว่า เวลาตัวเล็กเดินเจอกับตัวใหญ่ ตัวเล็กจะเห่าเสียงดัง แต่ตัวใหญ่ทำท่าเฉยๆไม่สน

มีซุ้มขายลูกหมาหนึ่งซุ้ม คนมุงกันแน่น ชมลูกหมาชิวาว่า เด็กๆชอบมาก มีซุ้มขายอาหารทะเลชื่อ Go Fish ตั้งอยู่หน้าร้านใหญ่ชื่อเดียวกัน ถัดไปอีก 2-3 ซุ้มเป็นซุ้มขายของเก่า เอารถโฟลค์ตู้รุ่นเก่ามาจอดโชว์หน้าซุ้ม

ฝั่งตรงข้ามมีซุ้มของน.ส.พ.Reading Eagle หนังสือพิมพ์ประจำเมืองมาเปิดให้คนลงสมัครสมาชิกในราคาพิเศษ พร้อมแจกปากกาและสมุดโน๊ต

ถัดไปเป็นซุ้มใหญ่สุดของงาน เพราะเป็นของ Reading City Church ที่มีโบสถ์เก่าแก่สวยงามอยู่เบื้องหลัง ตัวโบลถ์เปิดให้คนเข้าชมและใช้ห้องน้ำ ด้านหน้ามีซุ้มแจกคำภีร์ไบเบิ้ล ซุ้มให้ลงทะเบียนรับคูปองไปแลกอาหารกลางวันและเครื่องดื่มที่ด้านหลังโบสถ์คนละหนึ่งชุด พร้อมแจกปากกาคนละหนึ่งด้าม

ด้านหน้าที่ซุ้มริมถนน โบสถ์เรดดิ้งจัดให้เด็กๆร่วมสนุกด้วยการยิงปลาเข้าเป้า เอาปลาวางบนกระดานเครื่องยิงแล้วใช้แรงเท้าดีดปลาให้เข้าเป้า มีของรางวัลเป็นลูกโป่งและขนมต่างๆ

อิ่มกับอาหารกลางวันของโบสถ์ที่ให้เลือกระหว่างแซนวิสกับแฮมเบอร์เกอร์และระหว่างกาแฟเย็นกับไอซ์ที พร้อมรับของแจกเป็นฟักทองลูกใหญ่กับสติกเกอร์ให้มาปิดฉลองวันฮาโลวีนแถมแอ๊ปเปิลอีกคนละลูก

เพราะวันนี้เป็นวัน Apple Festival ของโบสถ์

มองไปทางปลายถนนที่ตัดถนน 9 เป็นทางขึ้นเนิน เห็นผู้คนเนืองแน่นเต็มถนนไปหมด ยิ่งบ่ายยิ่งเย็น คนยิ่งแน่น แน่น

ตอนบ่ายสามโมงมีริ้วขบวนแห่นกมาจากปลายถนน 9 สู่หัวถนน 6 นกหลากชนิดทำแบบว่าวตัวใหญ่มีสีสรรสวยงาม บินพลิ้วอยู่ที่ปลายไม้ บางตัวเป็นเครื่องบิน

กลับมาช่าวยลูกสาวกับลูกเขยขายอาหารที่ซุ้มหน้าร้าน Rice Thai Modern อยู่ก่อนสี่แยกสาย 7 นิดหน่อย เขาทำแกงเขียวหวานไก่ พะแนงไก่ และมัสหมั่นไก่ราดข้าวที่มีทั้งข้าวธรรมดาและข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวราดแกงใส่กล่องโฟมขายกล่องละ $ 6 ข้าวไรซ์เบอรี่ราดแกงขายกล่องละ $ 7 พร้อมขายน้ำ Thai Iced Tea และ Passion Fruit Lemonade แก้วละ $ 4 น้ำเปล่าแช่เย็นขวดละ $ 4 เป็นร้านเดียวในงานสตรีทแฟร์ที่ขายข้าวราดแกง ร้านอื่นขายแต่อาหารฝรั่ง

ขายตั้งแต่เที่ยงวันไปเลิกตอนหนึ่งทุ่มกว่า ขายดีเหมือน “เทน้ำเทท่า”

หุงข้าวไป10 กว่าหม้อ ต้องวิ่งเข้าร้านไปทำแกงเติมตลอดเวลา

ลูกสาวบอกว่าหักต้นทุนแล้ว มีกำไร $ 2,100 คุ้มเหนื่อยที่ตลอดเวลาไม่ได้หยุด

ขายอาหารที่ร้านทั้งวันยังไม่เคยทำเงินได้เท่านี้เลย

ขอบคุณงาน FALL FEST AT PENN AVENUE

พบกันใหม่ปีหน้า 2018