Fake news และ Real news

เรื่องราวผสมเล็กผสมน้อยเบ็ดเตล็ด ถ้าท่านผู้อ่านติดตามข่าวประจำวันทั่วไปก็ทรงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้นมีเรื่องให้นักข่าวรายงานข่าวทั้ง Fake news และ Real news ได้อย่างสนุกสนานกันทุกวัน พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ประธานาธิบดีทรัมป์มีงานให้นักข่าวทั้งสองประเภททำกันทุกชั่วโมง

เรื่องเกาหลีเหนือ เรื่องภายในพรรครีพับลิกันด้วยกันเอง เรื่องโอบาม่าแคร์ เรื่องปฏิรูปภาษี ฯลฯ เก้าเดือนผ่านพ้นมาแล้ว ยังไม่มีเรื่องอะไรเป็นรูปเป็นธรรมขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง…. เพราะศัตรูภายนอก และศัตรูรอบข้างเดียวกัน แถมยังมีศัตรูใหม่โผล่ขึ้นมาอีกคือเจ้าของทีมฟุตบอล และนักฟุตบอลเอ็นเอฟแอล…. ประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ได้ต่อสู้กับฝ่ายเดโมแครทอย่างเดียว แต่ก็ต้องมาต่อสู้กับ ส.ว. และ ส.ส. พรรคเดียวกันเองอีกด้วย…. เหนื่อย!!

เรื่องของวันอังคารที่ผ่านมา…. ตอนนี้ทางเกาหลีเหนือกับสหรัฐกำลังยกเรื่องมาถกเถียงกันว่า ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นประกาศสงครามหรือเปล่า? เพราะชุมชนนานาชาติ โดยเฉพาะทางภูมิภาคเอเชียในพื้นที่คาบมหาสมุทรแปซิฟิค ต่างกำลังจ้องมอง คิม จอง อึม กันเป็นตาเดียว เพราะตอนนี้เกาหลีเหนือไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยออกมาขู่โลกเสรีอยู่ทุกวัน ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ นี่ขู่ว่าจะทดลอง H-Bomb ให้ตกในมหาสมุทรแปซิฟิค ถ้าเป็นจริงก็น่าเป็นห่วง เพราะรังสีอาจแผ่กระจายไปทั่วภูมิภาค — ฝ่ายทดลองก็ทดลองไป อีกฝ่ายพูดก็เม๊าธ์กันไป จาก Rocket Man มาเป็น Little Rocket Man จากคำพูดล่าสุดของทรัมป์ ทำให้นายคิม จอง อึม ถึงกับออกมาพูดว่า “ทรัมป์จะต้องรับใช้กรรมอย่างมหันต์” จากคำพูดของเขา

เรื่องนี้ก็ออกมาจากปากของประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยเหมือนกัน ถ้าใครได้ดูฟุตบอลวันจันทร์ หรือ Monday Night Football ระหว่าง ดัลลัส คาวบอยส์ กับอริโซน่า คาร์ดินัลส์ รวมหัวกันไม่ยอมเคารพเพลงชาติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์พูดว่า นักฟุตบอลที่ไม่ยอมยืนเคารพธงชาตินั้น ไม่ให้ความเคารพต่อธงชาติสมควรที่จะถูกไล่ออกจากทีม – แต่ที่เรื่องบานปลายใหญ่โตมาจากคำที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แทนตัวนักฟุตบอลว่า “SOB” ทำให้พวกนักฟุตบอลนอกคอกโมโหฉุนเฉียวกันมากมาย พอมาถึงเกมวันอาทิตย์ นักฟุตบอลรวมโค๊ชและเจ้าของทีมกว่าสองร้อยคนประท้วงไม่ยอมยืนเคารพธงชาติ หรือคนที่ยืนก็เกาะแขนกันแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว เลยมาถึงเกมวันจันทร์ที่ทีมอริโซน่ายืนเกาะแขนกันในช่วงบรรเลงเพลงชาติ ส่วนทีมคาวบอยส์ก็นั่งยันเข่ากันรวมถึง เจอร์รี่ โจนส์ เจ้าของทีม และเป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของทรัมป์อีกด้วย

เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า เมื่อปีที่แล้ว ควอเตอร์แบ็คของทีมฟุตบอลซาน ฟรานซิสโก คอลิน แคเพอร์นิค ได้นั่งยันเข่าไม่ยอมยืนเคารพเพลงชาติเพื่อเป็นการประท้วงที่ตำรวจยิงคนผิวดำ – แถมเวลาซ้อมยังใส่ถุงเท้าที่มีรูปหมูแต่งเครื่องแบบตำรวจอีกด้วยที่ภาษาฝรั่งพูดว่า “Cops are the Pigs” นั่นแหละ – และหลังจากนั้นนักฟุตบอลจากหลายทีมก็ทำตามอย่างมั่ง ไม่ว่าจะประท้วงเรื่องอะไรก็แสดงออกด้วยการไม่ยืนเคารพเพลงชาติระบาดไปทั่วชุมชนเอ็นเอฟแอล โดยแอบอ้างสิทธิของประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขมาตรา 1 – First Amendment right – และเรื่องนี้ขยายวงกว้างไปถึงชุมชนบาสเกตบอลอาชีพ – NBA – แล้ว …. สตีฟ มนุชิน – Steve Mnuchin – รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ออกมาให้เสียงด้วยเหมือนกันโดยกล่าวว่า เรื่องการประท้วงอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ ควรไปทำกันนอกสนาม

ประธานาธิบดีทรัมป์ ออกมาป้องกันตัวเองว่า ที่พูดๆไปนั้น “ไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิวเลยสักนิด” แต่กลุ่ม fake news และนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครทออกมาประนาม แล้วหาว่าประธานาธิบดีนั้นสนับสนุนพวก white supremacist…. to be continued!

ข่าวนี้คนส่วนมากถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สำหรับประธานาธิบดีแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะแคนดิเดทที่เขาสนับสนุนและเดินทางไปหาเสียงให้ที่อลาบาม่าเกิดแพ้ฝ่ายตรงข้ามพรรครีพับลิกันเดียวกัน คือ รอย มัวร์ – Roy Moore – อดีตหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสูงรัฐอลาบาม่า ชนะ วุฒิสมาชิกลูเธอร์ สเตร็นจ์ – Sen. Luther Strange – ที่ได้เก้าอี้นี้มาจาก ส.ว.เซสชัน ที่ออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม – ในการเลือกตั้งพิเศษรอบแรกรัฐอลาบามา ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไปหาเสียงสนับสนุนให้ ที่เคยพูดไว้ว่าพรรคเดียวกันยังมีเรื่องค้านกัน งานนี้ สตีฟ แบนนอน – Steve Bannon – อดีตหัวหน้าคณะวางแผนกลยุทธ์ประจำทำเนียบขาว ซึ่งลาออกไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็เดินทางไปหาเสียงให้ผู้พิพากษามัวร์ …. ผู้พิพากษามัวร์ คนนี้เป็นคนหัวแข็ง หัวโบราณสังกัดพรรครีพับลิกัน แต่ถูกถอดถอนจากบัลลังค์ศาลสูงที่เขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปถึงสองครั้งสองครา ครั้งแรก เพราะว่าเขาไม่ยอมเอาแผ่นป้าย The Commanments ที่เขาเอาไปติดไว้ในห้องศาลของเขา ครั้งที่สอง ก็เพราะว่าเขาไปบอกผู้พิพากษาทุกคนในรัฐอลาบาม่าอย่าอนุมัติให้กลุ่มคนเพศเดียวกันสมรสกัน หลังจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไปทั่วประเทศแล้ว …. ผู้พิพากษามัวร์จะไปเจอกับคู่แข่งแคนดิเดทพรรคเดโมแครทในเดือนธันวาคมศกนี้ …. และอีกเก้าอี้หนึ่งที่แคนดิเดททั้งสองพรรคจะต้องต่อสู้กันเพื่อเก้าอี้ของ วุฒิสมาชิก บ็อบ คอร์เก้อร์ – Bob Corker – พรรครีพับลิกันรัฐเทนเนสซี่ วุฒิสมาชิกสองสมัย ได้ประกาศว่า เขาจะไม่ลงแข่งอีกเป็นสมัยที่สาม

มันจะเป็นรูปเป็นธรรมได้เมื่อไหร่กัน? เซอร์ไพร๊ซ์มาก คือเมื่อวาน – 26 ก.ย. – ส.ว.มิทช์ แม็คคอนเนลล์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา รัฐเคนตั๊กกี้ ได้งดออกเสียงแผนล่าสุดของรีพับลิกันที่จะยกเลิกกฎหมายโอบาม่าแคร์ โดยที่เขาพยายามให้มีการออกเสียงกันภายในวันเสาร์นี้ ก็เหมือนกับครั้งแรกที่สภาล่างเคยพยายามมาแล้ว แต่ก็ไม่ผ่าน ครั้งนี้พรรคเดโมแครทก็ไม่ยอมเล่นเกมด้วยอีกเหมือนกันแล้วถ้าให้มีการออกเสียง เสียงจากรีพับลิกันก็ไม่พอที่ให้ผ่านได้ ส.ว.ในพรรคเดียวกันยังตกลงกันไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ส.ว.มิทช์ แม็คดอนเนลล์ บอกว่า…

พวกเรายังไม่ยอมแพ้ ยังไม่มีการเลิกลากันจนกว่าเราจะชนะ!!!!