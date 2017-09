East Coast No.863

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…21-27 กันยาฯ 2017….เสียงบ่นจากแดนไกลโพสต์ข้อความวันครบรอบ 11 ปี รัฐประหาร หวังว่าคนไทยคงไม่ลืม แถมบ้วนน้ำลายหวานหลอก สาวกว่าตนเองยังมีความเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน อ่าแล้วแถมจะอ๊…ว…ก….อย่างไรก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคลลที่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ….แต่ถ้าใครได้ฟัง สันติ มะโรงศรี ในรายการ “หมายข่าวเจาะ” ทางทีวี NewTV18 เมื่อเย็นวันที่ 20 กันยายน 2560 ตอบ 11 จุด แห่ง 11 ปี ที่คนแดนไกลพร่ำแล้วก็จะรู้ว่า 11 ประเด็นที่คนแดนไกลทำไว้สร้างความเร้ารานและบอบซ้ำแก่ประเทศไทยที่ลูกหลานต้องแบกภาระอีกหลายปี แต่เขากลับมองว่าคนอื่นกลั่นแกล้งเขา โชคดีของประเทศที่มีนายพลหลายๆคน รวมตัวทำรัฐประหาร เอาตัวมารของประเทศออกไปอยู่แดนไกล….. … เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณัฐ ยนตรรักษ์นักเปียโน และนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทย ผู้มีผลงานการเล่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาคีตศิลป์ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2549 พร้อมภรรยา พวงเดือน ยนตรรักษ์, ลูกชาย พณ และสองลูกสาวพารณี และ พิณนรี จะนำวงดนตรีไปแสดง คอนเสิร์ต ที่สหรัฐฯ ตามหัวเมืองต่างๆ ดังนี้ วันที่ 21 กันยาฯ นี้ ที่ PepsiCo Recital Hall, Texas Christian U, Fort Worth, มลรัฐเท็กซัส(TX),วันที่ 24 กันยาฯ Christian Church Denton, Denton, TX,วันที่ 26 กันยาฯ ที่ Shipp Chapel, Lovers Lane United Methodist Church ,Dallas,TX,วันที่ 01 ตุลาคม นี้ ที่ Schneebeck Concert Hall, U of Puget Sound ,Tacoma,มลรัฐวอชิงตัน(WA)วันที่ 8 ตุลาคมฯ ที่ Los Feliz United Methodist Chu,ลอส เองเจลิส,วันที่ 10ตุลาฯ ที่ William M. Lowman Concert Hall, Idyllwild,มลรัฐแคลิฟอร์เนีย(CA),วันที่ 14 ตุลาฯ ที่ St. Paul Methodist Church, Woodbridge,มลรัฐเวอร์จิเนีย (VA) และ วันที่ 22 ตุลาฯ ที่ Isaac Stern Auditorium, Carnegie Hall,นครนิวยอร์ก…. …เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อภิรดี ตันตราภรณ์ ,รมว.พาณิชย์ พบกับ โรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ( USTR) เมื่อวันที่15 กันยายน 2017 เพื่อเจรจาในการเพิ่มการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา และผ่อนผันภาษีให้สินค้าไทยบางประเภท ค่ำวันที่ 14 กันยาฯ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ ได้จัดเลี้ยงรับรอง วิลบอร์ รอสส์ รมว.พาณิชย์สหรัฐฯ, อภิรดี ตันตราภรณ์,รมว.พาณิชย์ของไทย และกลุ่มคณะนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทชั้นนำ อาทิ ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานบริหารบริษัทไทยยูเนี่ยน,ชุมพล รังสรรค์ ประธานบริษัทไทยซัมมิทอเมริกา,ปริยานุช แซ่โค้ว รองประธานบริษัทพีทีทีโกลเบิลเคมิคัล,สตีฟ กรีน ประธานเชฟรอนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในบรรยากาศผ่อนคลายและเป็นกันเองด้วยดนตรีและนาฎศิลป์ไทย โดย ครูเอี้ยม- ศิริกาญจน์ จันทน์โสภา และ ครูมิ้น-ดลกนก หลำโต ค่ำวันที่ 15 กันยาฯ สำนักงานพาณิชย์ ประจำ สอท.โดย อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต จัดเลี้ยงให้ รมว.อภิรดี ตันตราภรณ์ โดยมีเพื่อนซี้ พ.ญ.พิมลวรรณ ลิ้มปวงทิพย์ ร่วมด้วย รมว.พาณิชย์ เดินทางกลับเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 กันยาฯ เพื่อสมทบ ครม.สัญจร ที่อยุธยา…… ….เพื่อเตรียมพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกันทั่วสหรัฐอเมริกาในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่วัดไทย ดี.ซี. สถานเอกอัครราชทูต (สอท) และวัดไทย ดี.ซี. จะประชุมเตรียมงานเป็นครั้งที่ 2 ที่วัดไทย. ดี.ซี.ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยาฯ นี้ ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆอาทิ ชนิดของอาหาร,ขนม หรือผลไม้ ที่จะนำไปร่วมในงาน และจำนวนดอกไม้จันทน์ ที่แต่ละสมาคมทำไว้แล้ว จะสามารถแจ้งให้ สอท.ทราบได้ที่ อีเมล์ community@thaiembdc.org และ/หรือ (202) 684-8493, (202) 640-5671…..เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา จอห์น +เป็กกี้ โธดอส ประธานและรองประธานมูลนิธิโธดอส พร้อมด้วย คริส+คอร์ตเนย์ ค๊อกซ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ครอบครองอาวุธปืน (NRA) อย่างถูกกฏหมายในสหรัฐฯ,เวย์น+ลินดา ชีทส์ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ NRA และเวย์น+ซูซาน ลาปีแอร์ รองประธานและซีอีโอ NRA และประธานมูลนิธิเยาวชนเพื่ออนาคต (Youth for Tomorrow) ได้เข้าร่วมปรุงอาหารไทยด้วยตนเองที่ห้องครัวภายในทำเนียบทูตไทย โดยมี วัญจนา มาณวพัฒน์ ภรรยายทูตพิศาลคอยให้คำแนะนำเคล็ดลับการปรุงอาหารไทยอย่างสนุนกสนานเพลิดเพลินจากเชฟเล็ก-จิตประภา จำรัสฉาย และยังได้ลองแกะสลักผักและผลไม้จากเชฟ ประทีป ชัยเสมา ทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จอห์น +เป็กกี้ โธดอส เข้าร่วมการจัดการสอนทำอาหารไทยครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ครอบครัวนี้ประมูลได้จากงานการกุศลที่สถานทูตเป็นผู้เสนอโดยได้เงินประมูลถึง 30,000 เหรียญ เพื่อไปบำรุงการกุศลสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนที่สถานทูตร่วมกับมูลนิธิเยาวชนเพื่ออนาคตทำมาอย่างต่อเนื่อง….เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน ศกนี้ กงสุล “หนุ่ม” ชลธิศ เข็มเพชร นัดเพื่อนๆที่สนิท เลี้ยงต้อนรับนักแสดงสาวสวยคนดังจากเมืองไทย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พร้อมฉลองครบรอบวันเกิดไห้เธอด้วยในวันเดียวกันขณะที่เธอไปพักผ่อนและถ่ายแบบ งานนี้ วัฒนา เพ็ชรพรประภาส ภริยา กสญ. นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมบุตรสาวน้องปิ่น ร่วมงานด้วย….เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ศกนี้ นวลฉวี+ Anthony DeStefano จัดงานกุศลหารายได้ไห้กับองค์การทหารผ่านศึกที่ยากไร้ “Thai Night For Homeless Veterans” โดยจัดที่ Viking Hal, Vasa Park มลรัฐนิว เจอซี่ย์ (NJ) ได้รับความสำเร็จมากทีเดียวได้เงินทั้งหมด $9,430.00 ผู้ร่วมงานอาทิ มยุรี ช่วยประดิษฐ์,พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร,กนิษฐา นโปลิทาโน,รุจิสรา ประกอบดี คนซื่อ,เอี๊ดดี้ บุณยาพร และ แพ๊ตตี้ เดอมาร์โก (DeMarco)เป็นต้น…นาน ๆครั้งที่ “คาราบาว” จะมาแสดงที่นครนิวยอร์ก ในคืนวันอาทิตย์ที่ 17 กันยาฯ นี้ ชาวนิวยอร์ก และจากมลรัฐใกล้เคียงแห่กันไปชมคอนเสิร์ต คาราบาว ซึ่งแสดง ครั้งยิ่งใหญ่ อย่างเต็มรูปแบบแสงสีเสียงที่ Irving Plaza,นครนิวยอร์ก ทุกคนต่างตื่นตาตื่นใจ รายการนี้ สนับสนุนโดย เบียร์ช้างก่อนที่จะไปแสดงต่อที่ยุโรป ทราบว่ารายการนี้ ทนงศักดิ์+รัชนี หงษ์ชาติ ลงแรงขับรถกว่า 8 ชั่วโมง จาก ริชมอนด์,มลรัฐเวอร์จิเนีย ถึง นิวยอร์ก…. เปิดกิจการห้องอาหารและร้านขายเหล้านานหลายสิบปี สมศักดิ์ จรรยาทรัพย์ จะขาย Lu & Joe’s Restaurant ตั้งอยู่ในเมือง Mount Airy มลรัฐแมริแลนด์ ไม่ห่างจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ราคา สามล้านเหรียญ สนใจติดต่อ (301) 831-5577….อีกเจ้า ธำมรงค์ + บรรจงลักษณ์ ดวงรัตน์ จะขาย “ดวงรัตน์ โกรเซอรี่” $250,000.00 และห้องอาหาร ระเบียงในราคา $190.000.00 สนใจติดต่อ ว่าว-นมัสวรรณ ปฏิบัติ …..เพื่อน ๆทราบข่าวการจากอย่างกระทันหันไปของ วิชิตพล โกดาท ซึ่งเป็นน้องชายของ สุวินิต โกดาท ต่างส่งความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยสวดพระอภิธรรมสามวันที่วัดธาตุทอง,สุขุมวิท,กทม

