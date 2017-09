East Coast No.862

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…14-20 กันยาฯ 2017…. สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยก็ต้องทนรับข่าวผิดศีลห้าข้อ 4 ของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องกรณีย์ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หนีศาล และ กรณีย์ สังย้าย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( ผอ.พศ) ก็ต้องทนฟังกันต่อไป แต่ที่ออกมาพูดกันนั้นเป็นแค่เหตุผลที่อ้างเพื่อเข้าข้างตนในการลบล้างความจริงเท่านั้น ( rationalization &intellectualization )ความจริงคนในวงรัฐบาลก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไร แต่น้ำคงท่วมปาก…เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 กันยาฯที่ผ่านมา ออท.พิศาล และ ภรรยา วัญจนา มาณวพัฒน์ ได้ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไทย จานเด็ดในบรรยากาศแบบไทยๆ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเอกลักษณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมไทยแก่กลุ่มชนชั้นนำในวงการต่างๆ ของสหรัฐฯ อาทิวิกกิ้ ดีซิโอ ประธานสำนักทนายความ ดิซิโอประจำเขตมลรัฐเวอร์จิเนีย ,พูพนมเขต และ ลินห์ ดิษฐาวงศ์ ประธานสำนักทนายความดิษฐาวงศ์และสเตเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายสิทธิบัตร เคดริก +คริสเทิล โกลสตัน กองหน้าทีมอเมริกันฟุตบอล “วอชิงตันเรดสกินส์”,ซูซาน ลาปีแอร์ ประธานกองทุนเยาวชนเพื่ออนาคต และ แพ็ทตริเชีย ลินเนสช์ อดีต ผอ. ประสานงานประจำสำนักงาน ส.ว. จอห์น แมคเคน โดย ครูเอี้ยม- ศิริกาญจน์ จันทน์โสภา และ ครูมิ้น-ดลกนก หลำโต ครูอาสาจากวัดไทย ดี.ซี.บรรเลงขิมและรำอวยพร ในงาน มาร์ก และวิกกี้ ดีซิโอได้ประมูลรางวัลนี้ไป 10,000.00 ดอลลาร์ทั้งคู่ และแขกที่เขาพามาต่างประทับใจในความเป็นไทยและได้รับงานแกะสลักผักผลไม้ไทยนำกลับไปเผยแพร่กับเพื่อนฝูงต่อที่บ้านและได้มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรเยาวชนเพื่ออนาคตของ ซูซาน ลาปีแอร์ อีกด้วย…ในการประชุมธุระกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ ซึ่งจัดโดยหอการค้าสหรัฐอเมริกา และ สมาคมนักธุระกิจขนาดเล็กของอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-13 กันยาฯ นี้ ที่ Omni Shoreham, D.C. มีนักธุระกิจขนาดเล็กไทยจากหลายรัฐเข้าร่วมทั้งหมดเกือบ 40 คน โดยทางสถานเอกอัครราชทูต (สอท) ได้ออกค่าลงทะเบียนแก่นักธุระกิจไทย ในการประชุมครั้งนี้ ออท.พิศาล มาณวพัฒน์,อัครราชทูต ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์, อ.ท.ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่าพาณิชย์ และ กสญ. นิวยอร์ก นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ก็ได้เข้าร่วม พร้อมนักธุระกิจขนาดเล็กไทย อาทิ ดาวใจ รอดแจ่ม,กิตติกร เลิศพนารักษ์,สุเนต กล้าหาญ,สัมมาวดี (นิกกี้) บุปผา, เอ๊ดดี้ บุณยาพร ดำรักษ์,กิตติกร เลิศพนารักษ์,Thomas M. Sullivan,ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที, พงศ์ศักดิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ และ ปิยวุฒิ คิดมุ่งทางดี เป็นต้น….วันที่ 29 กันยายน 2017 Governor Terence R. McAuliffe แห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย จะมอบรางวัล Asian American and Pacific Islander (AAPI) แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำของชุมชนคนเอเซียน ที่ George Mason University in Arlington, Virginia…ในการแข่งขัน Thai Interstate Golf Tournament ครั้งที่ 48 ที่เมืองซานอันโทนีโอ มลรัฐเทกซัสเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2017 เข็มปัทม์ แสงเงิน ประธาน Interstate และเดชบดี ดิเรกวัฒนะ ประธานจัดการแข่งขันของสมาคมกอล์ฟเทกซัส เป็นเจ้าภาพร่วม โดย ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ และศักดิ์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกได้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกับนักกอล์ฟชาวไทยกว่า 260 คน จากหลายมลรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา เช่น เทกซัส,อิลลินอยย์,วอชิงตันดี.ซี, แคลิฟอเนียร์,ฟลอริดา,จอร์เจีย,นิวยอร์ก,แมริแลนด์ และโอไฮโอ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนักกอล์ฟบางคนเดินทางมาจากประเทศไทยลงสนามด้วย นอกจากกางรแข่งขันกอล์ฟแล้ว นักกอล์ฟยังได้บริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือวัดไทยและชุมชนไทยที่เสียหายจากเฮอริเคนฮาร์วี ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 3,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายหลังรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ทูตพิศาลฯ ได้แจกรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะในการแข่งขัน Thai Interstate Golf Tournament ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ถ้วยรางวัล King Cup ได้แก่ทีมจากมลรัฐเทกซัส,ถ้วยรางวัล Interstate Cup ได้แก่มลรัฐแคลิฟอเนียร์ และถ้วยรางวัล Ambassador Cup ได้แก่ทีมจากมลรัฐชิคาโก…..วันที่ 19 สิงหาคม นี้ คุณแม่ ปทุม โกดาท มีสิริอายุครบ 100 ปี อัมรินทร์ คอมันตร์ กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศเบนิน เชิญชวนญาติ-มิตรไปฉลองให้คุณแม่ที่ภูมวนาลี รีสอร์ท เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา…ทราบว่า พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อดีต ผบ.ทร. และ อดีตองคมนตรี ไม่ค่อยสบาย ผู้ทราบข่าวที่รู้จักมักคุ้น อาทิ ออท.ปรีดา บุญโญภาส และ สุวินิต โกดาท ต่างส่งใจไปให้กำลังใจให้หายเร็ว ๆ…หนีเฮอร์ริเคนเออร์มา น.พ.วริศร์+ นิภาพร จิตรประทักษ์ หอบน้อง เกรซ-นริศรา และ น้องพอล-นริศ กลับริชมอนด์ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก รัชนี+ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ ด้วยอาหารไทยอร่อยที่ Thai Diner….งานเลี้ยงตอบขอบใจ ของสมาคม Asian American Society of Central Virginia (AASOCV ) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสมาชิกไทยไปร่วมอาทิ เซร่า- ศิริพร ศรีเทวฤทธิ์,รัชนี+ ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ , ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ และครูเชง-จิรัฐวรรณ ปัญญานำสัมฤทธิ์ โทลเน่อร์ และลูกๆ…ในการพบปะสังสรรค์ประจำเดือนของ Thai D.C. Forum เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยาฯ นี้ ดร.วรุฒม์ธีร์ คุวานเสน พูดเรื่อง “น้ำบนดิน และน้ำใต้ดิน” ให้สมาชิกฟังอย่างน่าประทับใจทีเดียว …วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 Denny และ Thai Large จัดพิธีมงคลสมรสตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้แก่ลูกชาย Matt Moose Large กับ Laura Vasquez โดยประกอบพิธีและเลี้ยงฉลองที่ ไทยเอราวัณ ยอร์กทาวน์….ฝ่าย กลวิทย์+รัชนี รพีพันธ์ ได้จัดพิธีมงคลสมรสให้ลูกสาว น้องเมย์ – Dorothy รพีพันธ์ กับ Thomas Loresch (Tom) เมื่อวันที่ 3 กันยายน ศกนี้ ที่ Glenview Mansion, Rockville Civic Center, Maryland ท่ามกลางญาติ-มิตร มากหน้าหลายตาทีเดียว…..ด้วยทางคณะกรรมหลายท่านไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 นี้ ทางคณะกรรมการวัดป่าสันติธรรมจึงขอเลื่อนการประชุมไปในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 สมาน จันทะนามศรี แจ้งข่าว….เพิ่งทราบข่าวจาก ดำรง อัศวรังษีกุล อดีตเจ้าของและ บ.ก. นสพ.รายเดือน ชาวกรุง ดี.ซี. บอกว่า ฉัตร เดชศรี อดีตเจ้าของอู่ซ่อมรถ และ สมศักดิ์ บุญพานิช เจ้าของห้องอาหารไทยย่าน ดี.ซี. ได้จากเพื่อน ๆไปแล้ว ณรงค์ ตั้งใจรบ ซึ่งไปตั้งร้านอาหารอยู่ย่าน ดี.ซี. แต่กลับเมืองไทยทำสวนแคนตาลูบ ทราบข่าวจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ มีเพื่อน ๆ เก่าจาก ย่าน ดี.ซี. และ เวอร์จิเนีย ที่ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทย ไปร่วมมากมายทีเดียว….เพื่อน ๆ ตกตะลึงทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของ ภาณุ อัศวรังษีกุล ลูกชายของ ดำรงค์ อัศวรังษีกุล เพื่อน ๆ ที่ทราบข่าว อาทิ สวัสดิ์ นันทบุตร, สุธี ศุภมงคล, สุเมธ ศิระวจนกุล และ สุวินิต โกดาท ฝากขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วย ๆ …..

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”