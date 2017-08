East Coast No.858

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่….17-23 สิงหาฯ 2017….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต(สอท) และ ทีมประเทศไทยพร้อมชาวไทยในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียงร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่วัดไทย ดี.ซี. และที่วัดญาณรังษี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2560. ที่วัดไทย ดี.ซี.ในพิธี พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์,ออท.พิศาล และภริยา วัญจนา มาณวพัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานต่างและครอบครัวจาก สอท. พร้อมสมาชิกสมาคม,ชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซีและมลรัฐใกล้เคียงกว่าร้อยคนได้ร่วมกันถวายพานพุ่มและดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโดยความพร้อมเพรียงกัน นอกจากนั้นมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีการแสดงฟ้อนรำ และเล่นดนตรีของนักเรียนโรงเรียนวัดไทย,ดี.ซี. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในวันแม่แห่งชาติ 2560….ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมไหว้แม่ “แม่ลูกผูกผัน” ของโรงเรียนวัดไทย,ดี.ซี. และมีการแจกรางวัลคุณแม่อาวุโสดีเด่นประจำปี 2560 ให้แก่ คุณแม่ลาภิณี หาญฐา เยาวชนไทยในต่างแดนยังมีโอกาสได้กราบคุณแม่และมอบดอกมะลิให้คุณแม่ และร้องเพลง “ค่าน้ำนม” และ “ใครหนอ” ร่วมกัน…ในวันเดียวกัน ชาวไทยและชาวอเมริกันยังร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ฯ ณ วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนีย ในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ซึ่งพระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, น.อ.สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ ภรรยา วิไลวรรณ เบ็ญจมาตร า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีญาติโยมเข้าร่วมมากมาย อาทิ ยรรยง+ศรัญยา กุลวัฒโน,สุนีย์ ทวิดี้,น.ท.พัฒนชัย รัตนทัศนีย์ นายทหารจัดหา (ทหารเรือ) และภริยา ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และภริยา,ภาณุภัทร ชวนะนิกุล เลขานุการเอก,รสริน มุ่งจิตธรรมมั่น, เลขานุการโท และคู่สมรส ร่วมงานในช่วงบ่ายมีการแสดงพระธรรมเทศนา มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 ชูชกโดยมีคณะเจ้าภาพคือ ละเอียด บาว์เด้น,น้อย มาร์โก้,เล็ก การ์โบ และ Mrs. Mookda Norrell มีการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงโดยคณะดนตรีไทยจากวัดญาณรังษี และ บังเอิญ บัวตูม แสดงตลอดงาน และคุณแม่ดีเด่นประจำปีนี้ ได้แก่ คุณแม่มันทนี ดวงรัตน์ และ คุณแม่สายหยุด โต๊ะเอี่ยม นอกจากนี้ วัดญาณรังษี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัดซึ่งปีนี้ได้แก่.วิเชียร + นิตายา วงศ์ชัยพฤกษ์….สุดท้ายนี้ วัดญาณรังษีได้ฝากข้อคิดที่ดีในวันแม่แห่งชาติว่า “แม่ที่ดีต้องอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้ 1. ห้ามปรามจากความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร เพื่อให้ลูกๆ ได้ระลึกถึงความดีของแม่และเห็นความสำคัญของวันแม่” …เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์,นครนิวยอร์ก จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โดย ออท.,ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการไทยประจำนครนิวยอร์กหลายสำนัก พร้อพสกนิกรไทยจำนวนมากไปร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ครั้งนี้ อาทิพ.อ.จุมภฎ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กและภรรยา กรองทอง นุรักษ์เขต,กงสุลใหญ่นิวยอร์ก นิพนธ์ เพชรพรประภาส และ รองกสญ สุวนิจ สมบัติภิบูลย์,ปราณี ปัณฑุวิเชียร, สุรีย์ ศรีเศรษฐนิล, บุณยาพร ดำรักษ์, เยาวมาลย์ โดเนลเฟล , อรุณี ภู่ภักษ์ดี , มยุรี ช่วยประดิษฐ์ เป็นต้น …ส่วนวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม ศกนี้ ที่วัดวชิรธรรมปทีป เช่นกัน ได้มีพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย คุณวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เป็นเจ้าภาพในพิธี พร้อมถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์และ ทอดผ้าไตร ด้วย…. นิพนธ์ เพชรพรประภาส เดินทางมารับตำแหน่งกงุลใหญ่ประจำนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมศกนี้ ชาวนิวยอร์ก ขอแสดงความยินดีและต้อนรับครอบครัว “เพชรพรประภาส” มา ณที่นี้ด้วย…. วัดไทย.ดี.ซี. เปิดสอน วิธีลดความเครียดและพักผ่อนหน่อยใจและโยคะ เริ่ม 19 สิงหาฯ, 23 กันยายน, 7 และ 21 ตุลาคม, 4 & 18 พฤศจิกา และ 9 ธันวาคม นี้ เริ่ม 09.00-12.00 น. สอน โดย พระวิเทศรัตนาภรณ์ (พระมหาถนัด),อารีย์ เบอร์ริแกน,Paula Carrasquillo และ Catherine Lockman สนใจติดต่อ: arryberrigan78@gmail.com, (714)323-3975paula.carrasquillo@me.com (240)381-5958,watthaidc2013@gmail.com ,(301) 871- 8660, (301) 871-8661….เรียนฟรี ที่อื่นค่าเรียน $550.00 …. .เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2017 จัสแมกไทย และ สมาคมศิษย์เก่า APCSS ประเทศไทย นำโดย พล.อ. ธนากร ทองศุข และ อดีตศิษย์เก่า Fort Lee พ.อ.หญิงขนบศรี เกษร ได้ไปร่วมในงานเลี้ยงรับรอง Maj. Gen. James (Hammer) Hartsell, Interim Director of the Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies ( APCSS ) ผอ.ศูนย์ความมั่นคงศึกษาแห่งเอเชียแปซิฟิก และ ศจ. Alfred Oehlers Ph. D. ณ สำนักงานJ USMAG Thai สาธร….หลังฉลองวันเกิดย้อนหลังให้คุณพ่อ ดำรงค์ หงษ์ชาติ และ คุณแม่ภาณี ธนาพูนวิวัฒน์ สองครอบครัว แม็ก-ทนงศักดิ์+นก-รัชนี หงษ์ชาติ และ อ้า-อภิชาติ+จิ้ม-สารที วิลาสศักดานนท์ พร้อมลูก ๆ หลาน ถือโอกาสขึ้นเหนือท่องเที่ยวเชียงใหม่และเชียงราย ก่อนมุ่งหน้าสู่มลรัฐเวอร์จิเนีย….ผู้ประสานงานประจำปีไทยในเทศกาลเดือนแห่งชาวเอเซีย ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ กำลังมองหาชาวไทยในริชมอนด์ แทน น้องแมว-นิภาพร จิตรประทักษ์ ซึ่งต้องย้ายตามสามี น.พ.วริศร์ จิตรประทักษ์ พร้อมลูก ๆน้อง เกรซ-นริศรา และน้อง พอล-นริศ ไปอยู่มลรัฐฟลอรอิดา และขณะเดียวกัน ดร.พรรณิภา Hossain ก็ย้ายตามสามี ศ.ดร.Zak Hossain รองอธิการบดี Virginia Union University ไปแฮร์ริสันเบิร์ก,มลรัฐเวอร์จิเนีย …สุขสันต์วันเกิด เจสัน พูนผล( 15 สิงหาฯ.)….สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ……

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”