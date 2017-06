Texas No.848

ข่าวสั้นและข่าวสังคมเท็กซัส -สัปดาห์ที่-…-01-07 มิถุุนายน 2017….เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ธนกร เอี่ยมศิลา สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ Irma Lerma Rangel College of Pharmacy มหาวิทยาลัย Texas A&M U รับปริญญา Doctor of Pharmacy ลุงๆ ป้า ๆ อาทิ น.พ.ถวัลย์ +กัญญา เรืองอร่าม และน.พ.ไพโรจน์+มัทนาทิพย์ ประทุมรัตน์ ขับรถคนละ 8 ชั่วโมง ไปร่วมแสดงความยินดี โดยคุณพ่อคุณแม่ ประวิทย์+ศรีพันธ์ เอี่ยมศิลา จัดเลี้ยงฉลองที่ร้าน Water Street Restaurant เมือง Corpus Christi มลรัฐเท็กซัส โดยมีน้องสาว ณัฐิดา เอี่ยมศิลา ไปชื่นชมความสำเร็จของพี่ชายด้วย…..ปิดยาว Memorial Day คณะทัวร์ น.พ.ถวัลย์ +กัญญา เรืองอร่าม โดย น.พ.หมอไพโรจน์+มัทนาทิพย์ ประทุมรัตน์ เป็นหัวหน้าทัวร์พาเพื่อน ๆไปเที่ยวชายทะเล เมือง Corpus Christi,Texas ได้แวะมาทานอาหารไทย ที่ร้าน Bangkok Star เจ้าของร้าน ทิยา สุภาชัย ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ทุกคนชมว่า seafood อร่อยมากๆ…บินเงียบกลับเมืองไทยไปเยี่ยมญาติมิตร วิชาญ+ จริยา ไชยชา พาลูก ๆ หลาน ๆ ร่วม 10 คนไปพักผ่อนเกาะสมุย ไพศาล+สุกัญญา อำไพ เพื่อนซี้เปิด ไพศาล รีสอร์ท ต้อนรับเต็มที……