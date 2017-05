East Coast No.847

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…25-31พฤษภาฯ 2017….บูม..บูม..บูม..ในเขตปริมณฑลกรุงเทพพระมหานคร สองสามแห่ง ก่อนครบรอบสามปี คสช. บริหารประเทศ ล่าสุดวันที่ 22 พ.ค. 2560 วางระเบิดห้องจ่ายยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ผู้ป่วยบาดเจ็บไป 25 คน จะเชือมโยงกับใครที่ไหนนั้น นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้สัมภาษณ์ว่าพอจะรู้ว่าใครทำ คนสั่งการอยู่นอกประเทศหรือในประเทศ ต้องหาข้อมูลต่อไป….หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเอาประชาชนเป็นโล่ห์ เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องต่อไป จนบัดนี้เรายังมองไม่เห็นว่าสักกี่คนที่เข้าใจคำว่า “ประชิปไตย” ที่แท้จริง แม้แต่ผู้เขียนเองก็ไม่สันทัด แต่ก็รู้อย่างเดียวว่าฟังคนพูดเรื่องประชาธิปไตย หรืออะไรต่อมิอะไรต้องพิจารณาไม่ปักใจเชื่อทันที ต้องหาข้อมูลและเหตุ-ผล ของคนพูดว่ามันคืออะไร ก่อนจะเออ-ออ…เมื่อ 14 พ.ค. 2560 พุทธศาสนิกชนจำนวนมากในเขตกรุงวอชิงตัน และมลรัฐใกล้เคียงร่วมกันทำบุญในวันวิสาขบูชาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และวัดญาณรังษี ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติยกย่องให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ที่ วัดไทย,ดี.ซี. พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานสงฆ์ และ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ,กิตินัย นุตกุล อ.ท.ที่ปรึกษา,กฤษฎา ธาราสุข อ.ท.ที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ ฯ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับหน้าถือตาและประธานสมาคมชุมชนชาวไทยในกรุงวอชิงตัน ดีซี และมลรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมหลายร้อยคนร่วมทำบุญ ในการทำบุญครั้งนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์ จาก พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป,พระมหาคำตัล และ พระครูสังฆรักษ์สุริยา เตชวโร ตลอดจนการแสดงดนตรีของเด็กนักเรียน ร.ร.วัดไทยดี.ซี.จากน้องอิม -น้องเอม สวัสดิ์รณภักดิ์, น้องอารดา ฤทธิ์ถาวร และน้อง มิริอันน่า เคลลี่ อ่านบทคัดย่อประวัติของพระพุทธเจ้าและความสำคัญของวันวิสาขบูชา….ส่วนที่วัดญาณรังษี, เมืองสเตอร์ลิ่ง,มลรัฐเวอร์จิเนีย พระครูสิริธรรมวิเทศ (อุดม อุตฺตมสีโล) เจ้าอาวาส เป็นประธาน และ น.อ.ชัยยงค์ ขุนทา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภรรยา กัญญาภัค ขุนทา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าหน้าที่จาก สอท.ที่ร่วมทำบุญครั้งนี้อาทิ ศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อ.ท.ฝ่ายเศรษฐกิจ ฯ,น.อ.สุรพงษ์ เบ็ญจมาตร– รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ,ฐานิดา เมนะเศวต ที่ปรึกษา,อวันดา อมตวิวัฒน์ เลขานุการเอก และพันจ่าเอก สุรสิทธิ์ โตพังเทียม และครอบครัว จากชุมชนชาวพุทธ อาทิ สุนีย์ ทวิดี้,จอห์น รีด,ปทุม ลินเบิร์ก,ละเอียด โฮโลเวียค และอนุพันธ์ เผื่อนพิภพ เป็นต้น ในงานนี้ พระครูใบฎีกา อมร อินทร์แก้ว เป็นองค์แสดงธรรม…เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 พ.ค. 2560 ธงชาติไทยได้ปลิวไสวอีกครั้งในงานวัฒนธรรมนานาชาติที่สถาบันฝึกอบรมของ เอฟ.บี.ไอ.ในเขตเมืองควอนติโก,มลรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงกว่า 250 นายทั่วทุกมลรัฐในสหรัฐฯ และจาก 24 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแห่งชาติของสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาฯ ถึง 10 มิถุนายน นี้ ในการอบรมครั้งนี้ พ.ต.ท. ดร. นรินทร์ เพชรทอง อาจารย์จากคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจาก สนง.ตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมฝึกอบรม พ.ต.ท. ดร. นรินทร์ฯ กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพตำรวจแล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนตำรวจจากทั่วโลก นับเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีมากและเอื้อต่อการประสานงานในอนาคต ในงานครั้งนี้ ทาง สอท.ไปเปิดคูหาแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและอาหาร โดยที่ปรึกษา ฐานิดา เมนะเศวต รวมทั้ง ช่อมณี ม่วงมงคล และพจนา เทศวัฒนา ได้นำเนื้อแดดเดียว,ไก่ทอด พร้อมน้ำจิ้มปรุงรสแบบไทย, เบียร์ไทย เอกสารประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทยไปโชว์และแจกด้วย งานนี้ มี สมาน และมาร์ค สตีเฟนสัน ซึ่ง มาร์คทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในเมืองควอนติโก มลรัฐเวอร์จิเนีย ที่มาช่วยเพิ่มเติมความเป็นไทยติดต่อกันนับสิบปีจนเป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่เข้าร่วมฝึกอบรมทุกรุ่น….เมื่อวันพฤหัสบดีที่18 พ.ค. นี้ อ.ท. ประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ไปให้การและเป็นพยาน( testify )ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ชี้แจงกรณีไทยได้ดุลย์การค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งมีตัวแทนจากประเทศไต้หวัน, เกาหลีใต้ แล ะอินเดียไปให้การด้วย…ควันหลงงาน “ 20th Annual Asian American Celebrationที่ the Greater Richmond Convention Center เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ศกนี้ ต้องขอปรบมือให้ นิภาพร จิตรประทักษ์ ผู้ฝึกสอนเด็ก ๆให้แสดงประกอบเพลง “ ในหลวงของแผ่นดิน ” และ “ รำเซิ้งกระติ้บ” ได้อย่างดี แต่กว่าจะจับลูกปูเจ็ดตัวใส่กระด้งให้เข้ารูปเข้าร่างเป็นเด็ก ๆ ที่น่ารัก แสดงบนเวทีได้อย่างน่าทึ่งเป็นที่ชื่นชมนั้นครูผู้สอนแทบจะสิ้นลมไปทีเดียว โดยที่ น.พ.วริศร์ จิตรประทักษ์ แอบชื่นชมภรรยาอยู่เงียบ ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการชุมนุมไทยในริชมอนด์ ฝากขอบคุณ น้อง -ขนิษฐา ปักสาเวสา และน้อง-มนปริยา แชลตัน ที่ได้อาสาดูแลคูหาวัฒนธรรมไทย และ ศิริพร ศรีเทวฤทธิ์ ที่รับหน้าที่พิธีกร นอกจากนี้ยังมี น้อง-อมรรัตน์ ชมรักษ์,รัชนี + ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ ที่ให้การสนับสนุน และ ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ ที่อยู่เบื้องหลังประสานงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พร้อมทั้ง สถานเอกอัครราชทูตไทย (สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ ททท. นิวยอร์ก ที่สนับสนุนครั้งนี้ด้วย…สยมพร สีวรา จัดงานฉลองวันเกิดที่บ้าน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2017 ด้วยการทำบุญถวายเพลแก่พระสงฆ์ ในโอกาสเดียวกัน นายกสมาคมชาวเหนือ วีระศักด์ พยัคฆันตร และ วัชรินทร์ จุทิน เหรัญญิกได้ถวายเงินจำนวน $3,750.00 ร่วมสร้างอุโบสถศาลา ญสส. 100 ปี ของวัดธรรมประทีป ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้มาจากการจัดงานราตรีฉลองสงกรานต์ ของสมาคมเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2017 ที่ Elks Lodge…วชิระ คอนเสริต ที่วัดวชิระธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2017 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมงานล้นหลาม มีอาหารอร่อย ๆ การสดงบนเวทีตระการตาเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่ได้ชม โดยเฉพาะการโชว์เพลงพระราชนิพนธ์ ของ เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล มือกีต้า classic อันดับ 1 ของโลก ตามด้วยเพลง Paganini ซึ่งเป็นเพลงที่นักดนตรีบางคนได้กล่าวใว้ว่า Paganini คือ 1 ใน 7 Pieces of Music You Must Hear Before You Die….นอกจาก เบิร์ด เอกชัย เจียรกุล ขึ้นเวทีให้ความสำราญแล้วยังมี เป็นหนึ่ง ไชยชิตร อดีตนักเเสดงชื่อดัง และ Reed Hunter Green ร่วมให้ความบันเทิงด้วย ขนิษฐา ศศิธรโชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 14K และจี้มุกล้อมเพชร มูลค่า $4,250.00 จากบัตรฉลากรางวัล (raffle) ซึ่งนักธุระกิจเครื่องเพชร สุพัฒน์ + พรชุดา อินฟ้าแสง ได้บริจาคเพื่อหาเงินเข้าวัดในครั้งนี้….สุขสันต์วันเกิด ดำรง อัศวรังษีกุล ( 20 พ.ค. ),จริยา ไชยชา ( 23 พ.ค. ) สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”