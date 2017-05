สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ no.846

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 846 ประจำวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2560 ภาคสังคมธุรกิจและวัดวา@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนียขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญฉลองวัดครบ 21 ปี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชมการแสดงของคณะนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com@@@วัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ ขอเชิญร่วมงาน “พิธีเปิดป้ายวัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ มูลนิธิพระธรรมจาริก ลอสแองเจลิส โครงการศิลปินชานกรุงเพื่อนช่วยเพื่อน และงานถวายมุทิตาจิต” วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.09 AM ณ วัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ : 12866 Osborne St. , Pacoima, CA 91331@@@ขอแสดงความยินดีกัยเชฟตุ๋ย-สุทธิพร สังขมี เจ้าของร้านจิตลดา คว้ารางวัล “ขวัญใจคาวบอย” ในงานการกุศลสานสายในน้ำใจไทยสู่แผ่นดินแม่ ครั้งที่ 6 คาวบอยไนท์ ที่อาร์เคเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ปกติแล้วมักเห็นเชฟตุ๋ยแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้ว@@@ส่วนรางวัลคาวเกิร์ล ได้แก่ อรทัย คงทะเล จากสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมน้องใหม่ไฟแรง @@@ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จัดการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะการนวด ที่นครซานฟรานซิสโกอบรมจำนวน 3 วัน รวม 30 ชม.วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 23 คน@@@ส่วนของแอลเอนั้น รอบแรกในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 (หลักสูตรนวดรักษาเต็ม แต่ยังสามารถลงทะเบียนหลักสูตรนวดไทยพื้นฐาน) รอบที่ ๒ – อบรมจำนวน 3 วัน รวม 30 ชม. ในวันที่ 25-27พฤษภาคม2560 โดยเป็นการอบรม ๒ หลักสูตรเสริมทักษะ คือ การนวดพื้นฐาน และ นวดรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกที่จะอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง โดยจะถูกจัดระดับอีกครั้งโดยวิทยากร การอบรมจะจัดขึ้นที่ 1552 N. Western Ave., Los Angeles, CA 90027 สอบถามข้อมูลได้ที่นายกษณุ พัฒนเดชตระกูล รองนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา หมายเลขโทรศัพท์ (949) 524-2555หรืออีเมล์ nuadthaiandspa@gmail.com @@@@@@ป๋าบีก๋วยเตี๋ยวแก๊งค์ ไทยทาว์นฮอลลีวูด เปิดบริการ 24 ชม. ปรับราคาใหม่ อร่อยคุ้มค่า เชิญชวนมาชิมเมนูเด็ด ก๋วยเตี๋ยวแก๊งค์ ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด เย็นตาโฟ ข้าวคะน้าหมูกรอบ และอีกมากมาย ตรงไปที่ 5253 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA90027 โทร 323 465-9796 @@@แซม ณ นคร แห่ง Keller William Realty/Los Feliz IFC Capital Corp. สามารถช่วยท่านที่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่ ทั้งมีเงินกู้ และทำShort sale โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรพูดคุยปรึกษาได้ที่ 818 445-7300 @@@Cellular Outlet โดย ต้อม สุวรรณ ให้บริการท่านที่มองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หือแพลนใหม่ที่ประหยัด คุ้มค่า ไม่ผูกมัด โทรเมืองไทยและในอเมริกาแบบไม่อั้น รับปลดล็อคไอโฟนทุกรุ่น Whenever U think of Cell-phone โทร 818 503-1979@@@ Soft care Dental คลินิคหมอฟันโดย ทญ.ปนัดดา เทียมไพศาล คุณหมอที่มีความชำนาญสามารถดูแลสุขภาพฟันของท่าน ทั้งการอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน ฟันปลอม ฟอกฟันขาว ฯลฯ อยู่เลขที่ 910 Washburn Ave., Ste.D ,Corona, CA92882 โทร 951-734-7717@@@หนิง แวนอุสติ้ง มีบริการช่วยท่านในเรื่องของการซื้อ ขายบ้าน สำนักงาน อาพ์ตเม้นท์ และเงินกู้ บริการทั่งทุกเขต โทรติดต่อ หนิง ได้ที่ 562 500-2959@@@ Star Tour จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางทั้งภายในประเทศ ไปประเทศไทย และประเทศต่างๆทั่วโลก ในราคาประหยัด โปรแกรมล่าสุดราคาตั๋วไปเมืองไทยเพียง$650 (รวมภาษีสนามบินแล้ว) อีกทั้งยังมีแพคเก็ตทัวร์ในอเมริกาในราคาถูกอีกด้วย ซื้อ2แถม1 ทัวร์แกรนด์แคนย่อน-ลาสเวกัส (3วัน)เพียง $150 เท่านั้น ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ (323)644-1063 @@@เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640@@@สำหรับท่านที่มองหารถคันใหม่ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น มอบความไว้วางใจให้ Hollywood Motor Outlet ดูแลช่วยท่าน โดยโทรไปที่ 323 665-1230 นราศักดิ์ บุญนรากร ยินดีพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับรถยี่ห้อต่างๆทุกรุ่น ทุกแบบ หรือท่านมีวีซ่านักเรียน ก็สามารถซื้อรถได้เช่นกัน เครดิตเสียไม่เป็นไร และยังรับซื้อรถเก่าอีกด้วย@@@ร้านอาหาร ลำขนาด 2 สาขา ทั้งที่ Northridge: 8910 Reseda Blvd., และ Encino : 17644 Ventura Blvd.ให้บริการอาหารอร่อยสี่ภาค ในบรรยากาศอบอุ่น บริหารงานโดย บรรลือ สอนบาลี รับประกันทั้งในเรื่องของการบริการและรสชาติ @@@ติดต่อลงโฆษณาธุรกิจของท่านในราคาพิเศษและได้ผลในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ได้ที่ 818 441-9979 อีเมล rose_apacnews@yahoo.com โฆษณาย่อยขณะนี้มีโปโมชั่นพิเศษ ลง 4 วีค แถมฟรี 1 วีค