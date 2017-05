East Coast No.846

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…18-24 พฤษภาฯ 2017….อดีตนักการเมืองยุครัฐบาลโครงการจำนำข้าวบางคนออกโรงวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสามปีทำงานล้มเหลว แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไร เอ่ยเพียงลอย ๆ ไปตามลมเพื่อให้เป็นข่าว กลัวคนจะลืมเพราะอีกไม่นานก็จะมีการเลือกตั้งแล้ว…..นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระยะหลัง ๆ สุขุมเยือกเย็นให้สัมภาษณ์อย่างมีสติ ชี้ให้ประชาชนเห็นว่า แม้รัฐบาลของตนจะไม่มาจากการเลือกตั้งแต่การทำงานไม่ต่างกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในแง่ของอิสระเสรีภาพของประชาชน (ไม่มีการข่มขู่ใช้อิทธิพลมืดทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามเหมือนรัฐบาลที่อ้างมาจากการเลือกตั้งบางสมัย ) นายกฯ บอกว่าตนและคณะรัฐบาลทำงานเพื่อความเจริญของประเทศชาติ แต่ไม่ได้หมายว่าตนจะห่วงตำแหน่ง แถมย้ำให้พี่น้องชาวไทยเลือกคนหน้าใหม่เข้าทำหน้าที่ในสภาผู้แทน แทนคนเก่าประเภทเคี้ยวลากดิน ส่งเสริมให้คนหนุ่มรุ่นใหม่เข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรมากขึ้น จะได้นำความคิดใหม่มาบริหารประเทศให้ก้าวทันโลก….สังคมไทยเริ่มไหวตัวกับการโฆษณาขายสิ้นค้าที่อวดอ้างสรรพคุณเกินกว่าความเป็นจริงเข้าแล้ว ในเมื่อ ร.ศ. วีรชัย พุทธวงศ์ นำ กระทะยี้ห้อดังโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า เคลือบหินอ่อนทองและเงิน 8 ชั้น มาเลื้อยพบไม่เป็นจริงอย่างที่โฆษณา ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ) ดำเนินการตรวจสอบโดยให้สามหน่วยงานคือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ร.ศ. วีรชัย พุทธวงศ์ ทำการทดสอบและส่งผลให้ทราบเพื่อจะประกาศเป็นทางการให้ผู้บริโภคทราบต่อไป ( ประกาศว่าราคา 18,000.00บาท แต่ลดเหลือ 3,900.00 บาท)….ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต(สอท) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นำโดย ภัทรียา วัฒนสิน หัวหน้าฝ่ายกงสุล และชวลิต ชุปวา เลขานุการเอก พร้อมทีมงาน อาทิ พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ,สุจิตรา เศวตะโสภน,ปณยา เวศน์ปฐม และ ณรงค์ชัย แสงชาญชัย ไปให้บริการกงสุลสัญจรกับพี่น้องชาวไทย ที่วัดพุทธาวาส,นครฮิวส์ตัน มลรัฐเทกซัส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครชาวไทยเมืองฮิวส์ตัสและครูอาสาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาช่วยงานอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งสองวันเต็ม ในการบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและเนืองแน่น จากผู้มารับบริการจากมลรัฐเทกซัสและใกล้เคียง เช่น มลรัฐลุยเซียนา และ มลรัฐเทนเนสซี่ รวมทั้งสิ้น 415 ราย ประกอบด้วยผู้ที่มาทำหนังสือเดินทาง 315 ราย ทำบัตรประชาชน 68 ราย และสอบถามข้อมูลงานกงสุล นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์กว่า 30 ราย….ในโอกาสที่ทาง สอท. ไปเปิดบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้ พระเทพพุทธิวิเทศ (พระมหาประชัน ชุตินฺธโร) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส และกรรมการวัดที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และจัดทีมงานอาสาสมัครซึ่งได้แก่ ดร. วิจิตร ศรียรรยงวัฒน์ (คุณตึ๋ง),สะอาด ศรียรรยงวัฒน์ (คุณอาด),ชัชวาล ท้าวอุตม์ (คุณชัช), ยุพา บุปผา(คุณเอ๋),อนันท์ญา มิลราลิสซ์ (คุณนันท์), น.ส. นันทพร จ๋วงพานิช(แนท), พัชนี ศิวะโกศิษฐ(คุณโจโจ้),ศศิกาญจน์ ทองตระกูล (ครูสอง), นันทภรณ์ เทพพิทักษ์ (ครูตั๊ก), ธัญลักษณ์ จันทับ (ครูแป้งหอม),ชุลีพร พรหมเรทร์ (คุณเอ๋) และวีระศักดิ์ โอตระวรรณะ (คุณวี) ที่ต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ รู้จักคนในพื้นที่เป็นอย่างดีซึ่งช่วยจัดคิว คัดกรองเอกสารและประชาสัมพันธ์จนทำให้งานบริการกงสุลสัญจรครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพ รอยยิ้มและความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และชุมชนไทยในพื้นที่ได้รับความสะดวกและยังได้เดินเลือกซื้อสินค้าและอาหารไทยในช่วงกงสุลสัญจรเปิดบริการครั้งนี้ก่อนกลับบ้านอีกด้วย …เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม ศกนี้ พระราชมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เมือง เบนซาเล็ม,มลรัฐเพนซิลวาเนีย ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์แก่ญาติ-โยม ที่ไปทำบุญตักบาตร หลังจากนั้น พระราชมงคลวิเทศได้เป็นประธานอุปถัมภ์ ประกอบทำพิธีเททองหล่อพระประธานซึ่ง วิวัฒน์ + มัณฑนา หงษ์พงษ์ พร้อมด้วยบุตร ธิดา หลาน และคณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นเจ้าภาพสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปประดิษฐาน ที่วัดซัมเตอร์พุทธาราม เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า….สมาคมศิษย์เก่านิสืตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานปิคนิค ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 11.00 AM -4.00 PM ที่ shelter C ที่ Black Hill Regional Park, Montgomery มลรัฐแมริแลนด์ นำอาหารหวานาคาวที่ชอบไปร่วมสนุกสนานด้วยกัน ถ้าหากมีเสื้อ ที่ระลึกครบ 100 ปี มหาวิทยาลัย ก็ใส่ไปด้วย…ขอแสดงความดีใจและยินดีกับ วัชรี มาลม ในโอกาศที่ลูกสาว กัลชลิตา มาลม รับปริญญาเอกเภสัชกร จาก Notredame College เมื่อ 20 พ.ค. 2017…อีกรายขอแสดงความยินดีและดีใจกับ เกรียงศักดิ์+พิมพ์วิมล เมฆดุษฎีรมย์ ในโอกาสที่ ลูกสาว กีรติเพ็ญ เมฆดุษฎีรมย์ รับปริญญาโท สาขา International Training and Education จากAmerican University รับปริญญาไปแล้วเมื่อวันเสารืที่ 13 พ.ค. 2017….เมืองไทยมีอะไรแปลก ๆ แหวกแนวมาอีกแล้ว อาจจะไม่ใหม่แต่น่าสนใจนั้นคือ บุฟเฟผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์ มี ทุเรียน,มังคุด,สละ,แก้วมังกร,ส้มโอ,มะม่วง,ลำใย,ลองกอง,มะเฟื่องหวาน,ชมพู่ และ สัปรด ราคา 350.00 บาท โทร. 089-936-5933 / 083-111-0984…สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา) ราคา 150.00 บาท 03-862-8256/ 08-1694-7527 สวนประสมทรัพย์ -300.00 บาทต่อหัว และยังมีอีกมากมายหลายสิบเจ้า สนใจหาดูได้จากเว็บ http://www/edtguide.com …เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม ศกนี้ มีการจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์ไห้ สุจิตรา ปาลีวงศ์ ที่ บ้านชลธิต เข็มเพชร หลานรัก พร้อมกันนี้ได้เลี้ยงต้อนรับ เป็นหนึ่ง ชัยชิต ซึ่งเดินทางมาจากเมืองไทย เพื่อพักผ่อนและทัศนะศึกษาสหรัฐอเมริกาด้วยคราวเดียวกัน….วัดป่าสันติธรรม,เมืองแคร์รอลตัน จัดพิธีทำบุญวันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. ศกนี้ ต่อจากนั้น วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. จะมีงานฉลองตำแหน่งอุปัชฌาย์ แก่ พระมหาอุดม ปภงฺกโร…สุขสันต์วันเกิด สุดใจ ใจขม ( 11-พฤษภาฯ ), ดาว- ดารุณี หิรัญนิรมล ( 16 พ.ค. ),นิน่า-นภกานต์ โคลสัน ( 17 พ.ค. ) สุโข…สุขี.. ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

สวัสดี พบกันใหม่สัปดาห์หน้า “อินทรี เหินฟ้า”