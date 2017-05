สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ No.845

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 845 ประจำวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2560 ภาคสังคมธุรกิจและวัดวา@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน 10 วัน 10 คืน โดยมีพระอาจารย์มาสอนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-14 พฤษภาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ได้ทุกวัน และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญงานวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com@@@

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ วัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ เมื่อซันวัลเล่ย์ แคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานเปิดป้ายวัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ มูลนิธิพระธรรมจาริก ลอสแองเจลิส โครงการศิลปินชานกรุงเพื่อนช่วย งานเริ่มตั้งแต่ 8.30 น. เป็นต้นไป วัดไทยศรีโสดาซันวัลเล่ย์ อยู่เลขที่ 12866 Osborne Street, Pacoima , CA91331@@@Peter Tamarat (พิทักษ์ ธรรมรัตน์)แห่ง Norstar Morgage

ขยายกิจกรรม โลนโปรแกรม FHA เพิ่มอีกเกือบ 20 รัฐ มีทั้งแบบ Wholesale และ Retails ดูโฆษณาได้ที่หน้า 14 ส่วน1@@@หากท่านอยู่แถบนอร์ธ ฮอลลีวูด ขอแนะนำตลาดบางรัก นอร์ธ ฮอลลีวูด เพราะมีสินค้าที่ครบครัน มีให้ท่านเลือกจับจ่ายได้หลากหลาย ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งในราคาประหยัด ตลาดตั้งอยู่ที่ 12980 Sherman Way Blvd., N.Hollywood, CA 91605 @@@บ้านสมุนไพรไทย เขามีพนักงานนวดมืออาชีพให้บริการท่าน พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามในร้าน ร้านตั้งอยู่ที่ 52311/2 W.Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 โทรติดต่อได้ที่ (323)661-7086@@@ฟาโรห์ แฮร์ดีไซน์ แชมป์ผมนานาชาติและแชมป์ผมแห่งประเทศไทย กลับจากเมืองไทยแล้ว ตัดตกแต่งผม ทำสีผมทั้งสุภาพบุรุษและสตรีอย่างมากด้วยประสบการณ์ นัดหมายได้ที่โทร (323)839-4856@@@ขันทองสองฝั่งโขง ที่เลื่องชื่อ ส้มตำปูปลาร้า พร้อมด้วยอาหารอีสานรสเด็ดอยู่ในมอลล์เดียวกับร้าน 99 เซนต์ บน Sherman Way ปิดทุกวันอังคาร เปิดให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 1 ทุ่ม โทร (818)480-2117 @@@ส่งของกลับเมืองไทย Duchess Logistic ทางเลือกใหม่ในการส่งของกลับเมืองไทย ในช่วงนี้ของดรับสินค้าในเดือนพฤษภาคม แต่จะเปิดรับบริการส่งของอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากด่านปิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (562)404-5209 @@@Noodle World เปิดสาขาที่ 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมืองเชอร์แมนโอ๊ค เป็นแบบสไตล์จานด่วนฟาสฟู๊ต อยู่เลขที่ 14622 Ventura Blvd.#101, Sherman Oaks, CA91403 โทร 818 600-4998 ไปลิ้มลองกันได้ โดยเฉพาะแบรนด์นู๊ดเดิ้ลเวิร์ดไม่ทําให้ท่านผิดหวัง @@@ ผ่านมาเมืองแวนนายส์ นึกถึงอาหารอีสานรสจัดจ้าน เมนูไทย รสชาติไทย ต้องแวะไปที่ร้านอาหารคุณแดง : 8210 Sepulvda Blvd., Van Nuys, CA91402 โทรสั่งทูโกได้ที่ 818 442-9936@@@ Amazing MRET Water Activator น้ำดื่มที่สามารถช่วยท่านบรรเทาแก้ไขสภาพร่างกายที่มีปัญหา อาทิเช่น ภาวะขาดน้ำ ขจัดสารพิษ ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดสิว ฝ้า อาการปวดประจำเดือน โรคกระดูก ไขข้อ เบาหวาน อัมพฤกษ์ และอาการอื่นๆลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจสั่งซื้อได้ที่ 818 384-1860,800 717-2297@@@แม้ว่าจะหมดเวลาของการทำภาษีแล้วก็ตาม แต่สุธรรม เลิศวิชชุหัตถ์ ยังคงให้บริการท่านทั้งในเรื่องของการทำบัญชี รับทำITIN และTAX ID จากทุกรัฐในอเมริกา และช่วยท่านได้เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องภาษีต่างๆ โทรติดต่อได้ที่ 323 663-9265 @@@มด จารุจินดา ให้บริการซื้อขายบ้าน ตึกอพาร์ทเม้นท์ และสามารถช่วยหาบริการเรื่องเงินผ่อนกู้ดอกเบี้ยต่ำ บริการดูแลบ้านเช่า และตกแต่งบ้านในราคาถูก โทรหา มดได้ที่ 562 453-7729@@@ทุกครั้งที่ท่านเปลี่ยนบริษัทของโทรศัพท์มือถือ คิดถึง Cellular Outlet สามารถช่วยหาบริษัทที่ราคาถูกให้ท่านได้ ไม่มีสัญญาผูกมัด โทรทั่วอเมริกา เมืองไทยและมีอินเตอร์เน็ต ในราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ$19 เท่านั้น โทรปรึกษา ต้อม สุวรรณ ได้ที่ 818 503-1979@@@ เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640@@@สนใจติดต่อลงโฆษณาในราคาคุยกันได้ในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ 818 441-9979 ‘ช่วงนี้โฆษณาย่อยมีโปรโมชั่นพิเศษ ลง 4 ครั้งแถมฟรี 1 ครั้ง’