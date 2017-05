ล่ามไม่ใช่ไกด์และไกด์ก็ไม่ใช่ล่าม

วันนี้ก็มีคนส่งจดหมายมาขอหมายเ ลขประกันสังคมจากฉัน บอกให้ไปรับเงินค่าลิขสิทธิ์ (royalties) พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มภาษี เขารู้ว่าฉันเป็นนักเขียนและได้ รับค่าลิขสิทธิ์จากแหล่งต่างๆ โชคดีสามีเช็คให้ก่อน บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ (เกือบแล้ว)

เมื่อหกอาทิตย์ก่อน โปรไฟล์ตัวเองถูกก๊อป เอารูปไปทำโปรไฟล์ใหม่ แต่สะกดชื่อต่างกันแค่ตัวเดียว เป็น Benjawan Poomsen พี่สะใภ้โดนหลอก โอนเงินไปให้เขาห้าหมื่นบาทภายใ นเวลาชั่วโมงเศษ หลอกได้เนียนมาก พอได้แล้วปิดเฟซทันที

เพื่อนๆ หลายคนที่รู้จักก็โดนแก๊งมิจฉาชี พออนไลน์หลอกจนนับไม่ถ้วน เขาจะหลอกให้ตายใจหรือทำให้หลงรั กจนโงหัวไม่ขึ้น

มีเคสหนึ่งบอกว่าจะได้รับมรดกก้ อนใหญ่ที่แอฟริกา เขาใช้เวลาหลอกหกเดือน มีเบอร์ทนายที่เป็นผู้จัดการมรด กให้พร้อม ต้องส่งเงินค่าทำเอกสาร ค่าให้ทนายเดินเรื่องและค่าจิปา ถะ ถูกหลอกจนหมดตัว ขนาดคนนี้มีความรู้ระดับปริญญาโ ท แถมจบเมืองนอกด้วย (เคสนี้โดนหลอกเพราะความโลภ)

อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ อย่าเห็นแก่เงินนะคะ ต้องอ่านและวิเคราะห์ดูดีๆ และควรปรึกษาเพื่อนที่ไว้ใจหรือ บุคคลที่น่าเชื่อถือก่อน พวกที่ถูกหลอกคือพวกที่มั่นใจใน ตัวเองเกินไปว่าตัวเองเก่ง ว่าเขารักเราจริง ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษได้รับเลือ กให้รับมรดก ว่าตัวเองเป็นคนดีที่ได้รับการไ ว้วางใจ ฯลฯ

พอสักระยะ พวกมิจฉาชีพก็จะคิดวิธีใหม่มาหล อก ถ้าไม่ใช้ปัญญา ตามพวกมันไม่ทันแน่นอน

เรื่องหมอๆ Mor – Doctors and Experts

กลับเมืองไทยคราวนี้ ได้เจอหลายหมอมาก มีเพื่อนและคนที่รู้จักหลายคนเป็ นหมอ…

ตอนขึ้นบ้านใหม่ก็มีหมอธรรมมาช่ วยงานตอนพระมาสวด ตอนไปดูงานล่ามที่ศาลก็ไปกับเพื่อนๆ ที่เป็นหมอความ พอปวดเมื่อยก็ไปหาหมอนวด งานสงกราานต์ก็ได้ฟ้อนใส่เพลงที่บรรเลงโดยหมอแคนและร้องโดยหมอลำ แถมมีทั้งหมอดูและหมอเดามาดูดวง ให้ด้วย

ในภาษาไทย คำว่าหมอ เป็นคำที่น่าสนใจคำหนึ่ง แค่เติมคำเพิ่มเข้าไป ก็มีความหมายหลากหลาย

ประเภทแรก ถ้าเป็นหมอรักษาคนไข้ทั่วไปที่เ ป็นแพทย์ที่รักษาคนป่วยเรียกกัน ว่า doctor หรือแพทย์แผนปัจจุบันก็จะหมายถึ ง medical doctor ภาษาไทยง่ายดี เติมนามหรือกริยาลงไป ก็จะได้แพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่อง นั้นๆ เช่น

– หมอเด็ก pediatrician

– หมอฟัน dentist

– หมอเท้า podiatrist

– หมอตา ophthalmologist

– หมอผ่าตัด surgeon

– หมอยาสลบ anesthesiologist, anesthetist

– หมอไต nephrologist

– หมอหู คอ จมูก otolaryngologist

– หมอหัวใจ cardiologist

ประเภทที่สอง ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ที่รักษาคนป่ว ยทางกาย แต่เป็นผู้เยียวยารักษาผู้ป่วยท างใจ ทางอารมณ์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้ านอื่นๆ ก็มี…

– หมอนวด masseuse, massager

– หมอดู fortune teller, astrologer, forecaster

– หมอลำ Lao and Isaan music singer

– หมอธรรม dharma expert

– หมอแคน “khaen” player

– หมอความ, หมอกฎหมาย lawyer, attorney, barrister

– หมอตำแย midwife

– หมอผี shaman, ghost or spirit buster

– หมอสอนศาสนา missionary

– หมอยา pharmacist

– หมอขวัญ doctor for elephants

– หมองู snake catcher, snake charmer

ประเภทที่สาม ไม่อยู่ในทั้งสองประเภท เช่น

หมอเถื่อน quack

หมอนั่น that guy, that fellow

หมอเดา fortune teller that guesses your future without any basis

หัวหมอ wise, wise person, person who talks and behaves like someone who knows everything, smarty-pants

ล่ามเอ๋ปล่อยไก่

นานๆ ทีฉันจะปล่อยไก่ในศาลที ล่ามในศาลต้องรู้คำศัพท์เยอะจริ งๆ เลยนะ ต้องรู้หลากหลายสาขาวิชาและต้อง คิดให้ไวด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ ได้แปลให้พยานขณะให้การในศาลในค ดีหนึ่ง เป็นคดีแพ่งที่มีศัพท์ทางการเกษ ตรเยอะมาก