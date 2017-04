มาดูแลสุขภาพปอดกันเถอะ

(Let take care of your lungs) สวัสดีปีใหม่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ได้ทำบุญปีใหม่ทำให้จิตใจแจ่มใส่กันอย่างถ้วนหน้า ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เขียนได้ขอยกยอดรายละเอียดเกี่ยวอาการของปอดมาไว้ในสัปดาห์นี้ การที่ผู้เขียนได้แนะนำการใช้หน้ากากสำหรับผู้มีอาชีพเป็นพ่อครัวแม่ครัว ก็เนื่องมาจากผู้เขียนเองเริ่มมีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ปอดที่อ่อนแอมาพบมากขึ้น หรือโทรศัพท์มาปรึกษาเกี่ยวกับบทความที่ผู้เขียนได้ตีพิมพ์ลงไป หลายต่อหลายกรณี ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีอาชีพแม่ครัวทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงหยิบยกเรื่องหน้ากากมานำเสนอ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการป้องกันปัญหาเรื่องโรคปอดจากการประกอบอาชีพของท่านในอนาคต

อย่าลืมนะคะ การป้องกันนั้นง่ายกว่ารักษาเยอะเลยค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วเอาสะดวกเข้าว่าเข้าตำราไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา คนเรามักจะใช้ชีวิตด้วยความประมาท นึกว่าเราจะไม่เจ็บไม่ป่วย ตอนคุณอายุยี่สิบสามสิบกว่าๆมันคงยังไม่ปรากฎอะไรมากมายเพราะสภาพร่างกายของคุณยังคงมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะต้านทานต่อความเจ็บป่วย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุคุณเริ่มเข้าเลขสี่และห้าขึ้นไปแล้ว ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยว่ามันจะมาเป็นชุด เหมือนข้าศึกจะจู่โจมเมื่อศัตรูเพลี่ยงพล้ำ รู้สึกตัวอีกทีต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยว่างั้นเถอะ ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะ

เวลาที่ผู้เขียนๆบทความเรื่องสมุนไพร นั้นเป็นการเขียนถึงสรรพคุณของสมุนไพรซึ่งเหมาะกับอาการต่างๆ แต่ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อแนะนำการทานสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายเพื่อป้องกันความอ่อนแอของอวัยวะต่างๆในร่างกาย แต่ถ้าหากท่านผู้อ่านที่มีอาการของโรคได้เกิดขึ้นแล้ว การทานสมุนไพรเพื่อบำรุงเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจเพียงพอ ที่จะแก้ไขอาการต่างๆที่มีอยู่ได้ ถ้าอาการเจ็บป่วยได้เกิดขึ้นแล้วผู้เขียนเห็นว่าควรปรึกษาหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรักษาให้อาการหายขาดหรือแก้ปัญหาให้ถูกจุดจะดีกว่าค่ะ

บางครั้งเป็นการยากเหลือเกินที่ผู้เขียนจะตอบฟันธงลงไปได้ว่าอาการที่บอกเล่าผ่านโทรศัพท์ มันเกิดจากอะไรหรือควรกินยาอะไร เพราะเนื่องจากอาการต่างๆมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งผู้เขียนต้องตรวจหาสาเหตุและทราบข้อมูลรายละเอียดมากเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วย และควรรับประทานสมุนไพรชนิดใดในการรักษา นอกจากนี้ อาการเกี่ยวกับปอดนั้นมีมากมายหลายประเภท แต่ละอาการก็มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นการรักษาและสมุนไพรที่ใช้จึงต้องตรงกับอาการของโรค เราจึงไม่สามารถที่จะใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียวกับอาการทุกชนิดที่เกี่ยวกับปอดได้ แต่ถ้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงปอดให้แข็งแรงอย่างนี้สามารถทำได้ นั่นคือการป้องกันมากกว่า

รูปแบบอาการของปอดนั้นมีอะไรบ้าง ขอเริ่มจากการ เป็นหวัดเย็น ซึ่งจะมีอาการไข้ ไอ คันคอ น้ำมูกไหลใสเหมือนน้ำ จาม ปวดหัวบริเวณท้ายทอย ปวดเมื่อยตามร่างกาย ส่วน หวัดร้อน จะมีอาการคล้ายกับหวัดเย็นแต่จะมีอาการเจ็บคอ น้ำมูกเหลืองหรือเขียว มีเหงื่อนออกเล็กน้อย ค่อนข้างกระหายน้ำ ต่อมทอลซิลบวม นอกจากนี้ยังมีอาการหวัดที่เกิดแบบฉบับพลันเนื่องจากระบบการทำงานของปอดที่เกี่ยวกับระบบสูบฉีดน้ำในร่างกายถูกกระแสลมทำให้ติดขัด ซึ่งจะมีอาการตาบวม หน้าบวม ค่อยบวมกระจายทั่วร่างกาย หน้าตาจะซีดเซียว ขาวสว่าง

นอกจากปัจจัยภายนอกที่ทำให้ปอดมีปัญหา ยังมีอาการภายใน คือ ปอดมีความร้อน กรณีนี้จะรู้สึกร้อนที่หน้าอกเวลาไอ เจ็บหน้าอก กระหายน้ำ หน้าแดง

อาการปอดที่เนื่องมาจากความชื้นและเสมหะ กรณีนี้จะไอเรื้อรัง ด้วยเสมหะจำนวนมากและเหนียว แต่ง่ายที่จะไอออกมา มีเสมหะอยู่ในลำคอ รู้สึกเหมือนหนักหรือกดทับที่หน้าอก หายใจสั้น ไม่ชอบนอนราบ หายใจมีเสียงวี๊ด คลื่นไส้ รู้สึกเหมือนตัวหนักๆศีรษะมึน งงๆ

อาการปอดที่มีเสมหะเย็นอยู่ภายใน ไอมีเสมหะสีขาวหรือใสเหมือนน้ำแย่ลงเมื่ออากาศเย็น มือเท้าเย็น มีเสมหะในลำคอ มึนศีรษะ รู้สึกเหมือนแน่นหน้าอกเหมือนถูกกดทับ รู้สึกเย็นที่หน้าอก ตัวหนักมึนศีรษะ

อาการเสมหะร้อนในปอด เวลาไอจะเสียงดังโครกๆ มีเสมหะเหลืองเขียว หายใจสั้น หายใจมีเสียงวี๊ดๆ รู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนกดทับ มีเสมหะในคอ รู้สึกร้อน กระหายน้ำ นอนไม่หลับรู้สึกหนักๆ มึนศีรษะ

อาการเสมหะแห้งในปอด จะมีอาการไอแบบแห้งๆ แต่บางครั้งจะยากที่จะขับเสมหะออกมาเนื่องจากรู้สึกแห้งไม่มีเสมหะ รู้สึกหนักและกดที่หน้าอก หายใจสั้น รู้สึกกดทับบริเวณหน้าอก เสมหะแห้งในลำคอ

อาการเสมหะและน้ำในปอด จะมีอาการไอและขับเสมหะที่มีสีขาว เป็นโฟมน้ำ มักเกิดในผู้สูงอายุ

เห็นหรือยังคะว่าอาการของปอดเดี่ยวๆมีมากมายหลายชนิดนี่ยังไม่รวมอาการของปอดที่ผสมกับอวัยวะอื่นอีกนะคะ

ส่วนการดูแลรักษาสุขภาพปอดนั้นมีหลายหลายแบบเช่นกัน นอกจากการรักษาและรับประทานยาปฎิชีวนะในแบบฉบับแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว การดูแลรักษาปอด ด้วยการฝังเข็มและรับประทานสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและปลอดภัยต่อร่างกายอีกด้วย และแน่นอนการดูแลให้สุขภาพปอดแข็งแรง ก็ย่อมหนีไม่พ้นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายสูบฉีดโลหิตและปั้มเอาออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ปอดเพื่อเปลี่ยนเลือดดำให้เป็นสีแดง การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 30นาที จึงเป็นการเสริมสร้างพลังปอดให้แข็งแรงมากขึ้น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่จะไปทำลายเซลในปอดทำให้ระบบกลไกลการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอ่อนแอลง ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เรามีอาการแพ้ เช่นละอองเกสรดอกไม้ น้ำหอมหรือน้ำยาสารเคมี หรือสวมหน้ากากป้องกันหากหลีกเลี่ยงไม่ได้

การกินอาหารก็สำคัญไม่แพ้กัน อาหารที่มีความมันหรือไขมันสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด การดื่มน้ำช่วยทำให้โลหิตที่เข้าสู่ปอดหรือออกจากปอดหมุนเวียนดีขึ้น และยังช่วยทำให้ปอดมีความชุ่มชื้นไม่ขาดน้ำ ช่วยทำให้เมือกที่อยู่ตามผนังเซลล์ต่างๆมีความชุ่มชื่นและหล่อลื่น ช่วยดักจับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ปอดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรับประทานกระเทียมและหอมซึ่งมีกลิ่นฉุน ดีต่อหัวใจและปอด ช่วยลดการอักเสบ ลดครอเลสเตอรอล และช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ ขิง ช่วยต่อต้านการอักเสบและช่วยขจัดมลภาวะที่ไม่ดีในปอด พริกไทย ซึ่งประกอบไปด้วย capsaisin ซื่งช่วยทำให้โลหิตหมุนเวียนดี ช่วยกระตุ้นเมือกบริเวณผนังเซลล์และต่อสู้กับการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี การรับประทานผักประเภทกระหล่ำปลี กระหล่ำดอก บล๊อคโครี่ เคล มีงานวิจัยพบว่าช่วยหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งปอด และลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด น้ำทับทิมช่วยชะลอการเติบโตของเนื้องอกที่ปอด ขมิ้น เป็นสมุนไพรที่ต่อต้านเซลล์มะเร็ง แอ็ปเปิ้ล อุดมไปด้วยวิตามินช่วยบำรุงการทำงานของปอดให้แข็งแรง เกรปฟรุ๊ต ช่วยทำความสะอาดปอดได้เป็นอย่างดี ในกรณีผู้ที่เลิกบุหรี่ การดื่มน้ำเกรปฟรุ๊ตอุดมไปด้วยสาร flavonoid จำนวนมาก การรับประทานตระกูลถั่ว เมล็ด ซึ่งอุดมไปด้วยแมกนีเซี่ยม และแร่ธาตุ ช่วยบำรุงการทำงานของปอด อาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่น แครอท ส้ม ฟักทอง พริกหวาน (เบล)ซึ่งมีไวตามิน เอ ซี สูง รวมทั้งสารไรโคพีน ซื่งมีผลต่อสุขภาพปอดและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอีกด้วย

ส่วนสมุนไพรที่ผู้เขียนมักแนะนำให้รับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพปอด นั่นคือสุดยอดของสมุนไพร คือ ถั่งเช่า แต่จะเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพง และหายากเสียหน่อย โสมอเมริกัน ส่วนสมุนไพรที่ผู้เขียนมักนำมาประกอบอาหารและช่วยบำรุงปอดก็มี Bai He (Lily Bulb)ช่วยทำให้ปอดชุ่มชื้น ลดความร้อนและเบาเทาอาการไอ จากความแห้งในปอดหรือความร้อนในปอด เก๋ากี้ หรือ Gou Qi Zi นอกจากนี้ ยังมี ผัก บวบ สาหร่าย ช่วยลดความร้อนในปอด ชะเอม ช่วยทำให้ปอดชุ่มชื้นเป็นต้น ความจริงยังมีสมุนไพรอีกมากมาย แต่ที่หยิบยกมานั้นเป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร และกินได้บ่อย และหาซื้อง่าย แต่การหาซื้อสมุนไพร อาจต้องระมัดระวังเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งอาจมีสารตกค้างจำพวกยฆ่าแมลง หรือสารโลหะหนักต่างๆซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ควรตรวจสอบเลือกที่มีข้อมูลรับรองว่าปลอดภัยจากสารพิษต่างๆจึงจะแน่ใจในคุณภาพ ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะ

หากท่านผู้อ่านมีปัญหาต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามที่818-600-1877 หรือส่งอีเมลล์มาได้ lifebalanceacupuncturela@gmail.com or www.facebook.com/lifebalanceacupuncturela/