งานฉลองสงกรานต์ไกลบ้าน ที่วัดไทยแอล เอ

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ผมมีโอกาสมาร่วมงานฉลองวันสงกรานต์ปีระกา ที่วัดไทย แอล เอ จึงขอนำบรรยากาศมาเล่าสู่กันดังนี้

งานประเพณีสงกรานต์วัดไทยแอล เอ เลือกจัดให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เพื่อความสะดวกของพี่น้องที่มาร่วมงาน เช่นเดียวกับวัดไทยในเมืองอื่นๆทั่วสหรัฐอเมริกา ต่างเลือกจัดงานฉลองสงกรานต์ให้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก่อนหรือหลังวันที่ 13 เมษายน ตามความเหมาะสม

งานเริ่มด้วยการตักบาตรในตอนเช้า แล้วทำพิธีเปิดงานตอนบ่ายโมง โดยเจ้าคุณใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศกล่าวต้อนรับวันสงกรานต์ คุณลาวัลย์ พันธุ์อร่าม ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

แล้วท่านกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ ขึ้นเวทีนำร้องเพลง “สดุดีมหาราชา” และเพลง “ขอให้รักกัน”

ท่านกงสุลใหญ่ธานีฯกล่าวเปิดงาน แล้วพิธีกรเชิญ State Representation of 93 District ซึ่งเป็นผู้แทนเขตวัดไทยขึ้นเวทีกล่าวแสดงความยินดีกับงานสงกรานต์ นายตํารวจ จิม แมคดอนัลด์ หัวหน้า LA Sheriff ก็ขึ้นเวทีแสดงความยินดีเช่นกัน

ผู้แทนเขตมอบเกียรติบัตรจาก City of LA ให้คนไทยผู้ทำความดี 7 คน ล้วนเป็นบุคลที่สังคมต้องจารึกไว้

จากนั้นท่านกงสุลใหญ่ฯ คุณธานี หัวหน้าเชอรีฟจิมและประธานจัดงาน ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานสงกรานต์2017 ดนตรีทำเพลง “มหาฤกษ์”

แล้วเข้าสู่รายการที่ทุกคนรอคอย คือการประกวด “นางสงกราต์ 2017”

มีสาวงามผูู้เข้าประกวด 12 คน สปอนเซอร์ส่งประกวดโดยร้านอาหาร สมาคม ชมรมต่างๆ รวมทั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านร่วมกันตัดสิน หนึ่งในคณะกรรมการคือ กรกนก ศรีบางพูน อดีต Miss Thai New Year 2015 ที่ยังดำรงค์ตำแหน่งถึงวันนี้ เพราะยังไม่มีการจัดการประกวดครั้งใหม่

สาวงามทั้ง 12 คนสวยสง่าในชุดไทยสไตล์สงกรานต์พระประแดง เดินออกมาแนะนำตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณาโฉมสคราญทีละคน มีน้องครูอาสาที่วัดไทยแอล เอ จากคณะครุศาสตร์จุฬาฯเข้าร่วมประกวด 2 คน

คนหนึ่งคือเบอร์ 4 พรยมล ศรีหาบุตร ครุศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากจุฬาฯ ทั้งสวยทั้งเรียนเก่ง ที่ผมแอบเชียร์ในใจมาตั้งแต่ต้น

การประกวดเริ่มสนุกสนานมากขึ้นเมื่อถึงรอบการประกวดขวัญใจสงกรานต์หรือมิสป็อปปูล่าที่มีการเชียร์กันด้วยลูกโป่ง

มีลูกโป่งสีม่วงราคาลูกละ $100 สีแดง ลูกละ $50 สีขาว ลูกละ $20

บรรดาเด็กนักเรียนวัดไทยตัวน้อย ต่างถือลูกโป่งสีขาววิ่งมามอบเชียร์คุณครูของตัวอย่างน่ารักมาก (เงินคุณพ่อคุณแม่)

ส่วนบรรดากองเชียร์ต่างซื้อลูกโป่งสีต่างๆเชียร์นางงามตามใจหมาย ประธานจัดการประกวดซื้อลูกโป่งสีม่วงแจกนางงามทุกคนคนละใบ เชียร์ลูกโป่งกันจนหมดเกลี้ยงเป็นที่สนุกสนานมาก

นางงามที่ชนะเป็นขวัญใจสงกรานต์วัดไทยฯนอกจากลูกโป่งแล้วยังมีเช็คแนบมาด้วยหนึ่งใบ $1,000 รวมเป็นเงิน $2,190 ส่วนคนรองเป็นลูกโป่งล้วนๆพวงใหญ่มากเป็นเงิน $1,930 เฉือนกันแค่ปลายจมูก

รวมขายลูกโป่งเชียร์นางงามได้ทั้งหมด $6,030 เงินถวายวัดทั้งหมด

ช่วงที่ให้นางงามเข้าไปพัก มีการแสดงบนเวทีเป็นหุ่นละครเล็กจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย ยกขบวนกันมาสิบกว่าชีวิตส่งตรงจากกรุงเทพฯ

ต่อมาเป็นการแสดงของนักเรียนวัดไทย เป็นการรำชุดบุษบาชมศาล อ่อนช้อย งดงามยิ่งนัก

ตามมาด้วยการแสดงศิลปะป้องกันตัวกระบี่กระบอง ฟาดฟันกันสุดฤทธิ์

รายการปิดท้ายจากนักเรียนวัดไทยคือการแสดงโปงลางวงใหญ่ พร้อมกับการร่ายรำในชุดมโนราห์ ตอนพรานบุญจับนางกินนรีตัวน้อย สุดแสนน่ารัก

แล้วก็ถึงเวลามอบรางวัลต่างๆให้สาวงามผู้เข้าประกวด นอกจากขวัญใจสงกรานต์แล้ว ยังมีรางวัลนางงามมิตรภาพซึ่งครูอาสาอีกคนหนึ่งของวัดไทยได้รางวัลไป ตามมาด้วยขวัญใจสื่อมวลชน และ รางวัลนางงามผิวเนียน นางงามยิ้มสยาม นางงามบุคคลิกภาพ นางงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 3 รางวัล รางวัลรองขวัญใจเทพีสงกรานต์ รางวัลขวัญใจเทพีสงกรานต์ ฯลฯ ทุกรางวัลได้รับ $100

เรียกว่ามีรางวัลแจกกันทั่วหน้า

แล้วก็ถึงเวลาที่กรรมการตัดสินเลือกสาวงามเข้ารอบ 5 คน ทุกคนล้วนมีความงามทัดเทียมกัน แต่ละคนต้องตอบคำถามโดยเลือกซองคำถามจากพิธีกร เลือกซองกรรมการคนไหน กรรมการคนนั้นเป็นคนตั้งคำถาม

น้องเบอร์ 4 ตอบคำถามได้สมาร์ทมาก

จากนั้นก็ถึงเวลาประกาศชื่อผู้ชนะ ไล่เรียงจากรองชนะเลิศอันดับท้าย ไล่มาจนเหลือผู้เข้าประกวด 2 คน คือเบอร์ 12 และเบอร์ 4 รอลุ้นคำตัดสิน

พิธีกรประกาศว่า เบอร์4 พรยมล สีหาบุตรที่ผมเชียร์ได้ตำแหน่งรองนางสงกรานต์

ดังนั้น นางสงกรานต์ปีนี้คือ วรรณิศา แช่สระน้อย หมายเลข 12 วัดพระธาตุดอยสุเทพส่งประกวด เธอมาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ เป็นครูอาสาอยู่ที่วัดนั้น

รางวัลของนางสงกรานต์ประกอบด้วย สายสะพาย มงกุฏ ถ้วยรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับ แอล เอ-ก.ท. 1 ที่นั่ง และเงิน $700 คนรองชนะเลิศได้ $300

ในอดีตผมเคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเทพีงานวัดที่แม่กลอง ผ่านมานานหลายสิบปี นัยน์ตามองสาวงามยังพอใช้ได้อยู่

วันรุ่งขึ้นมีการประกวดหนูน้อยสงกราต์ตอนเช้า ได้เงินเชียร์ลูกโป่ง $1,250

ท่านกงสุลใหญ่ธานีฯมาเป็นประธานงานสงกรานต์เช่นเดิม ตอนบ่ายโมงมีไฮไลท์การประกวดมิสซิสสงกรานต์

มีผู้เข้าประกวด 13 คน มีคนหนึ่งบินมาจากนิวยอร์คเพื่อร่วมประกวดงานนี้โดยเฉพาะ ผู้เข้าประกวดจาก Long Beach แต่งชุดไทยสะพายผ้าสไบผืนใหญ่ยาวมาก ปักไว้งดงาม เป็นผ้าสไบเก่าแก่อายุเกินร้อยปี หาชมได้ยาก นานทีปีหนจะได้เห็นกัน

ผู้เข้าประกวดทั้ง 13 คนออกเดินบนเวทีให้กรรมการยลโฉม แล้วมีการแข่งขันมิสซิสป็อบปูล่าด้วยการเชียรด้วยลูกโป่ง ทั้งสามีและลูกช่วยกันซื้อลูกโป่งขึ้นมอบบนเวที

เชียร์ด้วยลูกโป่งได้เงินเข้าวัด $4,599 สนุกและอิ่มบุญกันทั่วหน้า

คั่นรายการด้วยการร้องเพลงสงกรานต์จากลูกศิษย์ตัวน้อยและครูหนึ่ง ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว ประสานเสียงน่ารักทีเดียว

แล้วต่อด้วยการร้องและรำจากนักเรียนวัดไทยในบทละคร อิเหนา เป็นการขับร้องและร่ายรำที่อ่อนช้อย งดงาม

สิ่งนี้เกิดขึ้นในอเมริกาภายใต้การฝึกสอนของครูอาสาวัดไทย จรรโลงวัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานไทยที่ถือกำเนิดในอเมริกา

ต่อไปเป็นผลการประกวดมิสซิสสงกรานต์ มีรางวัลประเภทต่างๆ เช่น นางงามมิตรภาพ นางงามผิวเนียน นางงามบุคลิกภาพ ฯลฯ แจกรางวัลกันครบทุกคน รางวัลละ $100

จนถึงเวลาประกาศผล เหลือสองคนสุดท้ายบนเวที หนึ่งในสองคืออภิมณฑ์ อเกรสติ สุภาพสตรีที่ห่มสไบเฉียงผืนยาวที่สุด เธอได้ตำแหน่งรองมิสซิสสงกรานต์วัดไทย

คนที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศมิสซิสสงกรานต์วัดไทย แอล เอ 2017 ภัทรมน ทิพวงศ์ ได้รับรางวัลสายสะพาย มงกุฏ ถ้วยรางวัล และเงิน $300 ผู้เข้าประกวดทุกคนได้คนละ $100

เงินรางวัลทั้งหมดถวายวัด คนสวยใจบุญ อิ่มบุญเบิกบาน

ตามมาด้วยไฮไลท์ของงาน คือการแห่สงกรานต์และผ้าป่า 3 รอบพระอุโบสถนำโดยท่านกงสุลใหญ่ คุณธานีฯ คณะกรรมการฯ สาวงามที่เข้าประกวดทั้งนางสงกรานต์และมิสซิสสงกรานต์ และปวงชนคนไทยที่มาร่วมงาน

ผมถือผ้าไตรร่วมขบวนแห่ด้วย

แล้วมีการถวายผ้าป่าให้หลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์ คุณลาวัลย์ถวายเงินทำบุญ $10,099 เงินผ้าป่าอีก$23,935

ญาติโยมทะยอยกันถวายผ้าไตรและรับพรจากพระสงฆ์

เสร็จพิธีผมเข้าไปกราบขอพรจากล.พ.ใหญ่ ท่านให้ความเมตตาให้พรวันสงกรานต์ และจำได้ว่าผมมาร่วมงานจากรัฐ PA

ด้านหน้าโบสถ์ตรงยักษ์สองตน มีการก่อพระเจดีย์ตามประเพณีสงกรานต์ อีกด้านที่ไม่ไกลออกไปเป็นที่สรงน้ำพระพุทธธรูป ให้ได้ทำบุญสงกรานต์กันทั่วหน้า

เดินเที่ยวงานจนเหนื่อยและหิว ที่ลานหน้าหอฉันท์ใต้ถุนอาคารก็มีข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้บริการฟรี

งานสงกรานต์ที่วัดไทยแอล เอ ปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่วัด ให้บริการทำบัตรประชาชน พาสพอร์ทและรับรองเอกสารต่างๆ อีกทั้งสถานกงสุลยังออกสลากการกุศลมีรางวัลที่ท่านกงสุลใหญ่มอบให้เป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับแอล เอ-กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังมีซุ้มของท.ท.ท.สาขาแอล เอ ซุ้มของกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ ซุ้มสมาคมไทยปักษ์ใต้ ซุ้มสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียใต้ ซุ้มตรวจสุขภาพ ฯลฯ ร้านค้าเสื้อผ้า ร้านเครื่องประดับ ร้านหมอดู ร้านส้มตำมากันหลายจังหวัด ร้านอาหารหลายสิบร้าน ฯลฯ

มีร้านค้าที่ขอบันทึกไว้คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงของคุณรุ่งฤดี ธนสุกาญจน์ อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯแห่งแคลิฟอร์เนียและผู้ช่วยปอกมะม่วงอีกสองคน ปอกกันแทบไม่ได้หยุดพัก ขายชุดละ$7 ข้าวเหนียวบวกมะม่วงสองลูกครึ่ง สองวันขายได้ $13,530 ทำบุญถวายวัดทั้งหมด ขออนุโมทนา

รวมยอดรายรับงานสงกรานต์เข้าวัดสองวัน $120,955



มีร้านที่คนชอบมาร่วมสนุกกันมาก คือร้าน “ตักไข่”ของทางวัด ค่าตักใบละ$1 ซื้อสิบใบแถมหนึ่งใบ ได้ของรางวัลทุกใบ วันแรกมีคนโชคดีตักไข่ได้ไอแพดไปแล้วหนึ่งเครื่อง

นี่คือการยกงานวัดเมืองไทยมาไว้ที่แอล เอ

