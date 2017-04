ลูกป่าในใจคน…. เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน

ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ไม่รู้จักพอ ปัญหาความสมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

“…. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง….”

ทำงานอย่างมีความสุข…. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีความสุขทุกคราที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า

“…. ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น….”

สวัสดีทุกคน…. เขียนคุ้ยข่าวมาให้อ่านกันฉบับที่ 842 นี้ก็มีอะไรดีๆมาให้อ่านกันเล่นๆสะสมข้อมูลเผื่อว่าจะไปพูดกับใครๆเข้า และแสดงว่าเราก็ไม่ตกข่าวเหมือนกัน เรื่องนี้จาก ผจก. ออนไลน์ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ว่า “มีเรื่องอะไรบอกมาก่อน ไม่มีเรื่องใหม่ ฉันไม่ตอบนะจ๊ะ กู๊ดบาย เดี๋ยวผมจะดิสแอ็พเพียร์สักสองอาทิตย์” แต่ก่อนเข้าประชุมในช่วงเช้า “บิ๊กป้อม” ไม่ยอมตอบคำถามถึงกรณีหมุดคณะราษฎรที่หายไป หลังตำรวจห้ามถ่ายรูปหมุดอันใหม่และมีกลุ่มขอดูภาพจากกล้องซีซีทีวีย้อนหลัง และอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ “โกตี๋” ดีเจเสื้อแดง จ.ปทุมธานี ที่หมายจับตัวในไทยจากทางการลาวว่า ทางการลาวยังไม่ตอบกลับไทย หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ส่งหนังสือถึงหัวหน้ากรมใหญ่สันติบาล ประเทศลาว ขอตัวโกตี๋กลับไทย

ส่วน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรี เผยว่าหยุดสงกรานต์หลายวันนั้นไม่ได้ไปไหน อยู่บ้าน และเมื่อถูกถามถึงสถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วงหยุดยาวนั้นพอใจหรือไม่ นายกฯมีสีหน้าเครียดพร้อมตอบว่า “ไม่พอใจ เพราะยังมีคนตายอยู่” …. ผู้เสียชีวิตปีนี้ในช่วงสงกรานต์มีน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ตัวเลขอุบัติเหตุนั้นเพิ่มขึ้น

สำหรับรายนี้ไม่อยากให้หลุดเทร็นด์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยแลนด์ได้โพสท์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค Yingluck Shinawatra ขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาอวยพร พร้อมทิ้งท้ายว่า”ดิฉันหวังว่าเราจะได้ใช้ความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันนี้ในการยึดเหนี่ยว และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไปแล้วคุยกันในหน้าเพจนะคะ”

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สรุปผลการสอบสวนในกรณีพนักงานธนาคารเวลล์ ฟาร์โกโดยระบุว่า ผู้ควบคุมกฎระเบียบด้านการธนาคารระดับสูงของประเทศเคยรู้มาก่อนแล้วเกียวกับปัญหา ต่างๆกับเรื่องการเปิดบัญชีกว่า 2.1 ล้านรายที่ลูกค้าของธนาคารไม่รู้ไม่เห็นด้วยของ Well Fargo & Co. ในปี 2010 แต่ไม่ทำอะไรมากนักเพื่อยุติการกระทำอันผิดกฎหมายของธนาคารแห่งนี้ได้ ***** ศาลสูงสหรัฐปรากฎว่าจะเตรียมพร้อมแล้วที่จะแบ่งแยกสิ่งกีดขวางระหว่างศาสนากับรัฐที่มีข้อพิพาทกันมานานที่ได้ห้ามไม่ให้โรงเรียนสอนศาสนารับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล **** เอาอีกแล้ว UC Burkely ขอยกเลิกการปรากฎตัวของ แอน คัลเตอร์ (Ann Coulter) นักพูดหัวอนุรักษ์นิยมมาพูดในมหาวิทยาลัยในสัปดาห์หน้านี้ โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัย เพราะเคยมีการปะทะอย่างรุนแรงกันแล้วระหว่างผู้ประท้วงหัวรุนแรง **** Los Angeles State Historic Park พื้นที่กว้าง 32 เอเคอร์ระหว่างเมืองจีนกับแม่น้ำลอส แอนเจลิสจะเปิดตัววันเสาร์นี้หลังจากปิดตัวมาเป็นเวลา 16 ปี ทำการฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ดอกไม้เกือบสองพันต้น จัดพื้นที่ปิคนิค ฯลฯ …. จากนี้ไปทุกๆวันสุดสัปดาห์ เราก็คงจะเห็นชุมชนฮิสแปนิคมาใช้สถานที่แห่งนี้พักผ่อนหย่อนใจกันเต็มพื้นที่อย่างแน่นอน **** อดีตผู้ช่วยสภาคองเกรสพรรคเดโมแครทวัย 30 ปี Jon Ossoff จะเจอกับคู่แข่งอดีตเลขารัฐจอร์เจียพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้ง run off ในวันที่ 20 มิถุนายน เพราะตัวเต็งฝ่ายเดโมแครทไม่ได้เสียงข้างมาก 50 เปอร์เซ็นท์กับอีกหนึ่งเสียงพอที่จะชนะในการเลือกตั้งผู้แทนฯ แทน ส.ส.ทอม ไพร๊ซ์ ที่ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงบริการสาธารณสุขและมนุษย์ใน ครม.รัฐบาลทรัมป์

เอาละ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นถึงไวน์แดงฝรั่งเศส เบอร์กันดีที่มีชื่อว่า โบโชเลส์ นูโว ซึ่งไวน์นี้ทำจากผลองุ่น กาเมย์ Gamay ผลิตในแคว้นโบโชเลส์ของฝรั่งเศส ไวน์นี้ถือว่าเป็นไวน์ยอดนิยมที่สุดว่าเป็นไวน์ vin de primeur โดยใช้เวลาหมักเพียงสองสามสัปดาห์ที่เท่านั้นก่อนที่จะนำออกตลาดในวันพฤหัสอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน โดยเรียกวันออกสู่ตลาดของไวน์แดงนี้ว่า “Beaujalais Nouveau Day” ทำให้มีการแก่งแย่งกันที่จะได้ขวดแรกตามตลาดต่างๆทั่วโลก แต่ในปัจจุบันการออกตลาดของไวน์นี้จะถูกส่งออกไปก่อนวันพฤหัสที่สามของเดือนพฤศจิกายน และจะปล่อยให้ตลาดท้องถิ่นทั่วไปในเวลา 12.01 น. ตามเวลาของท้องถิ่นนั้นๆ

ไวน์แดงเบอร์กันดีโบโชเลส์มักจะเป็นไวน์ประจำปีอยู่เสมอเพื่อเฉลิมฉลองวันสุดท้ายของฤดูกาลเก็บเกี่ยว แต่จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ไวน์นี้เก็บไว้ดื่มกันตามท้องถิ่นอย่างเดียวเท่านั้น ความจริงแล้ว เมื่อกฎระเบียบ Beaujolais AOC ออกมาบังคับใช้ในปี 1937 กฎของ AOC ก็หมายความว่าไวน์ของโบโชเลส์สามารถส่งออกไปขายอย่างเป็นทางการได้หลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ไวน์นี้ถูกปล่อยออกตลาด และไวน์นี้จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อ Beaujolais nouveau

สมาชิกของ UIVB: Union Interprofessionnelle des Vins du Beaujolais – สองสามคนได้มองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาการตลาดของ โบโชเลส์ นูโว นี้ได้ ไม่เฉพาะที่เป็นหนทางเคลียร์พื้นที่ของไวน์ธรรมดา – vin ordinaire – ด้วยผลกำไรงามๆ แต่มันเป็นการขายไวน์นี้ได้หมดภายในไม่กี่สัปดาห์หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวนั้นถือว่าเป็นเม็ดเงินสะพัดที่ดีที่สุดอีกด้วย และจากนั้นประเพณีก็เกิดขึ้น โดยมีการแข่งถือขวดแรกของวินเทจใหม่ไปกรุงปารีส ทำให้ดึงดูดความสนใจของสื่อทั่วไป และภายในปี 1970 การแข่งขันนี้จึงกลายเป็นอีเว้นท์หนึ่งประจำชาติไป และการแข่งขันนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศใกล้เคียงในยุโรปในปี 1980 ตามด้วยอเมริกาเหนือ และในปี 1990 ก็ถึงทวีปเอเซีย และในปี 1985 หลังวันที่ 15 พฤศจิกายนได้เปลี่ยนไปเป็นวันพฤหัสสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนเพื่อเป็นโอกาสดีในการตลาดในช่วงวันสัปดาห์ถัดไป…. แล้วเมื่ออาทิตย์วันอีสเตอร์ที่ผ่านมามีใครซื้อไวน์นี้มาลองจิบกันหรือเปล่าล่ะ? **** ไว้คุยกัน…. สวัสดี!