พิธีเปิดและปิด “เทศกาลดนตรีในสวน” สมัยกาลที่ 24 กับ RBSO

โดยปกติ “เทศกาลดนตรีในสวน” จะเริ่มแสดงและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม และสิ้นสุดลงในสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป

ในเทศกาลดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 กับ RBSO (Royal Bangkok Symphony Orchestra) ที่เพิ่งสิ้นสุดไปนั้น เปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยไม่ได้มีพิธีเปิด “เทศกาลดนตรีในสวน” อย่างเป็นทางการ เพราะยังอยู่ในช่วงไว้อาลัยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

แต่มาทำพิธีเปิด “เทศกาลดนตรีในสวน”สมัยกาลที่ 24 อย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในวันนั้นผู้อำนวยเพลงคือ

นรอรรถ จันทร์กล่ำ นักร้องรับเชิญได้แก่ พริมาภา กรโรจนชวิน และ รณเดช วงศาโรจน์ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์

ดนตรีในสวนวันนี้ RBSO กลับมาเปิดการแสดงด้วยเพลง “William Tell Overture” ของ Rossini เหมือนเดิม หลังจากใช้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงเปิดรายการมาหลายอาทิตย์

แล้วต่อด้วยการบรรเลง “Unfinished Symphony” (1*movement) ของ Schubert

รณเดช วงศาโรจน์ มาในเพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต” แล้วต่อด้วยเนื้อร้องภาษาอังกฤษ ”H.M. Blues” ซึ่งวงคาเนกี้ แจ๊สแบนด์ได้นำไปบรรเลงในปี 2538

พริมาภา กรโรจนชวิน มาในเพลงพระราชนิพนธ์” แสงเทียน” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 1บรรเลงครั้งแรกโดยเอื้อ สุนทรสนาน ปี2490 และแต่งเนื้อร้องภาษาอังกฤษ “Candlelight Blues” โดย อาจารย์สดใส พันธุมโกมล ปี 2496 เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

รณเดชมาในสองเพลง เพลงแรกเป็นจากละคร ชื่อเพลง“เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้” และต่อด้วย “Wonderful Tonight”

พริมาภา ร้องอีก 2 เพลง “Because You Love Me” และ “Love You I Do”

ซึ่งทุกเพลงได้รับเสียงปรบมือกึกก้อง

แล้วจึงถึงพิธีเปิดเทศกาลดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 อย่างเป็นทางการ โดย คุณภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดก.ท.ม.ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงาน

จากนั้น ก.ท.ม.กำนัลผู้ชมด้วยกลุ่มนักร้องเยาวชนจากโรงเรียนคลองสามวาโรงเรียนในเครือก.ท.ม.ในเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” เป็นการขับร้องประสานเสียงจากเด็กนักเรียนตัวน้อย เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมด้วยความชื่นชม

ท่านปลัดภัทรุตม์ร่วมบรรเลงไวโอลินกับ RBSO ในเพลง “ลาวเจริญศรี” ”เขมรไทรโยค” และ “ค้างคาวกินกล้วย” สามเพลงติดต่อกัน นับว่าเป็นปลัดก.ท.ม.ผู้บริหารสูงสุดที่มีฝีมือดนตรีไม่เป็นสองรองใคร

ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ บอกผู้ชมว่าในอดีตท่านปลัดภัทรุตม์เคยเป็นครูสอนไวโอลิน จึงไม่น่าแปลกใจว่าฝีมือดนตรีจะโดดเด่นเพียงใด

ย่ำค่ำนั้น”ดนตรีในสวน” จึงแผ่วหวานด้วยดนตรีไทยเดิมที่บรรเลงแบบออร์เคสตร้าอันนุ่มนวล หนักแน่น

RBSO ปิดท้ายรายการด้วยสองเพลงบรรเลงแห่งความทรงจำ คือ “Somewhere In Time” และ “Jurassic Park”

แล้วจบการแสดงด้วยเพลงปิดรายการประจำดั้งเดิม “Radetzky March” ของ Strauss

ส่วนการบรรเลงปิด”เทศกาลดนตรีในสวน” สมัยกาลที่ 24 เป็นการแสดงในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 มีวานิช โปตะวนิช ศิลปินศิลปาธรเป็นผู้อำนวยเพลง นักร้องรับเชิญ คือ รรินศรี อัสสกุลและ กรกันต์ สุทธิโกเศศ ดำเนินรายการโดย ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ เจ้าประจำ

รายการอำลาของ เทศกาลดนตรีในสวน RBSO นำเสนอการบรรเลง ในเพลง “Russian and Ludmilla” ของ Glinka และเพลงพระราชนิพนธ์ “ไร้เดือน(No Moon)”จากการเรียบเรียงเสียงประสานของ Potavanich

รรินศรีนำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง” และเนื้อร้องภาษาอังกฤษ”Blue Day” ตามด้วยเพลง “Cheek to Cheek”ได้ไพเราะมาก เรียกเสียงปรบมือได้กึกก้อง

กรกันต์มาในเพลง “เก็บอยู่ในหัวใจ”, “Impossible Dream” และ “Come Fly With Me” เป็นกรกันต์ที่ได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมไม่เสื่อมคลาย

RBSO กำนัลผู้ชมด้วยเพลงบรรเลง “Journey” ของ Pised Chungyampin, ”Suriya from Devas Suite”-Soloists ของ V.Potavanich และเพลงบรรเลงยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครลืม “Chicago”

บรรเลงกันเต็มตื้นในหัวใจ

ยังมี คณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยรังสิต RSU Concert Singers ลูกศิษย์อ.วานิช โปตะวนิช มาร่วมประสานเสียงให้ความบันเทิงในเพลงอำลาส่งท้าย 2 เพลง คือ

เพลง “กรุงเทพมหานคร” และเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา (Alexandra)” แสนอ่อนหวาน ให้อารมณ์อำลาที่ลึกซึ้งกินใจ

RBSO ส่งท้ายเทศกาลดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 ด้วยเพลงปิดรายการ”Radetzky March” ของ Strauss กับเสียงปรบมือเข้าจังหวะของผู้ชมดังหนักแน่นทั้งลานคอนเสิรต์ และจบเพลงด้วยเสียงปรบมือโห่ร้องกึกก้อง

เป็นการอำลาอันชื่นมื่นยิ่งนัก

เราจะรอคอยเพื่อพบกันอีกใน “เทศกาลดนตรีในสวน” สมัยกาลที่ 25 เดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้