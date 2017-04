โครงการสรรสร้าง นักร้องเด็กอัจฉริยะ ของ RBSO

RBSO Searches for Talent

งานเทศกาล “ดนตรีในสวน”สมัยกาลที่ 24 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปนั้น มีการแสดง 2 ครั้งที่ควรบันทึกไว้ คือ การแสดงในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 และในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

เพราะในทั้งสองครั้ง นอกจากจะมีนักร้องรับเชิญชายและหญิงมาให้ความอภิรมย์กับผู้ชมตามปกติแล้ว RBSO ( Royal Bangkok Symphony Orchestra ) ยังนำเสนอ นักร้องเด็กอัจฉริยะ จากการสรรสร้างของ RBSO ต่อผู้ชม ด้วยธีม RBSO Searches for Talent

วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.2560 นำเสนอนักร้องเด็กอัจฉริยะ 5 คน

วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ.2560 นำเสนอนักร้องเด็กอัจฉริยะ 7 คน

ความเป็นมาของการคัดสรรหานักร้อง Talent ของ RBSO เริ่มเมื่อ เดือน ก.พ.2559 RBSO ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก Young Talent ทางอีเมล์ ให้ผู้สมัครส่งคลิปการร้องเพลงและเล่าประวัติตัวเองเข้ามา

มีผู้สมัครเข้ามา 120 คน RBSO คัดสรรจากการฟังวิดีโอคลิปที่ส่งเข้ามา ยังไม่ต้องมาร้องสด เลือกไว้ได้ 30 คน

ในเดือนก.ค.และ ส.ค.2559 ทั้ง 30 คนที่เข้ารอบ ทะยอยกันมาร้องสดให้กรรมการ 3 คนที่ RBSO เชิญมาทำการตัดสิน โดยเพลงที่ร้องสดต้องเป็นเพลงเดียวกับเพลงในคลิปที่สมัครเข้ามา

รอบนี้ถือว่าเข้ารอบสุดท้าย กรรมการคัดเอา 12 คนแรกที่ร้องดีที่สุดมาแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ โดยรอบนี้จะให้ทุกคนร้องสดกับวง RBSO บรรเลง 40 คน เพลงที่ร้องประกวดต้องเป็นเพลงแบบ มิวสิเคิล มีกรรมการมานั่งฟังตัดสิน 3 คน

รอบสุดท้ายกำหนดแข่งขันและตัดสินกันในเดือนตุลาคม 2559 แต่เกิดกรณีเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร9

เลยงดการทดสอบรอบสุดท้าย

เปลี่ยนเป็นตัดสินให้ทั้ง 12 คนผ่านหมด ไม่ถือว่ามีที่1 ที่2 ที่3 และให้ทั้ง 12 คน ได้มาร้องบนเวที “เทศกาลดนตรีในสวน” ทุกคน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แสดง 2 วัน

แต่ใช่ว่า จะได้ขึ้นเวทีดนตรีในสวนร้องจริงๆทันที เพราะทั้ง 2 ชุดนี้ จะต้องมาซ้อมกับเปียโน 2 ครั้ง โดย RBSO ดูแลหาคนมาโค๊ชให้จนออกมาดูดี

แล้วต้องซ้อมร้องจริงกับวง RBSO เต็มวงก่อนวันแสดงจริงหนึ่งวัน คือซ้อมร้องวันศุกร์ แสดงจริงวันอาทิตย์

การได้มาร้องเดี่ยวกับวง RBSO ในรายการ “ดนตรีในสวน” คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่เพียงพอ เด็กทุกคนมีความสุข ถือเป็นรางวัลชีวิตที่คุ้มค่าในเยาว์วัย ยังไม่มีค่าตัวบนเวที

พ่อแม่มีความสุขมากกว่า เอาเสื่อมาปูจองที่นั่งหน้าเวทีตั้งแต่บ่าย รอลุ้นดูการแสดงอย่างมีความสุข และปลื้มสุดๆเมื่อ RBSO ประกาศชื่อมอบ ประกาศณียบัตรให้หน้าเวทีทุกคน ทีละคน

ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งยิ่ง

มาดูกันว่าในรายชื่อต่อไปนี้ อีกไม่นานปีข้างหน้า ใครจะเป็น อะสตาร์ อิส บอร์น บนเวที “ดนตรีในสวน” อย่างแท้จริง

จิดาภา ภักดีโชติ, สริดา ศรีสัมพันธ์, ภัทรจารีย์ วณิชย์วงวาน, อัสตา บาลาเคาสคัส, ขวัญแก้ว เรืองตระกูล

กันตา สุดลาภา, ฟรานเซส เบอร์เนต, ชนิกานต์ มงคลรัตน์, สิริ ไชยกุล, นภัสวรรณ วรรธนะอนันต์, โมมิจิ อูจิ, นันทชา เศรษฐนันท์

ในการแสดงทั้งสองครั้ง เมื่อวง RBSO ขึ้นเพลงแล้วต่อด้วยเสียงร้องของนักร้องเด็กอัจฉริยะ ทุกคนต่างได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมโดยรอบ

เพียงแต่คุณหลับตา จะนึกไม่ออกว่ามีนักร้องอาชีพที่ไหนมาขับกล่อมให้ความอภิรมย์ได้เยี่ยงนี้ น้ำเสียงแต่ละคนไม่หลงเหลือสำเนียงเด็กอีกเลย

เพลงที่นำมาร้อง เช่น Over The Rainbow จากหนังเรื่อง The Wizard of OZ โดย นันทชา เศรษฐนันท์ พอร้องขึ้นต้นเพลงด้วยเสียงที่ทรงพลัง ก็ได้รับเสียงปรบมือกึกก้อง

นักร้องเด็กอัจฉริยะทุกคนต่างได้รับเสียงปรบมือกึกก้องโดยทั่วหน้า

เด็กทุกคนต่างเป็นเด็กรุ่นใหม่ เรียนโรงเรียนอินเตอร์ฯ เวลามาเจอะเจอกัน จึงต่างปราศัยเป็นภาษาอังกฤษอย่างไม่มีเคอะเขิน

ขอบันทึกไว้ว่า เมื่อปีที่แล้ว มัณชิมา มีบำรุง ขึ้นเวทีดนตรีในสวน ขับร้องหมู่ในกลุ่มเด็กร้องเพลง The Sound of Music มาปีนี้ เธอแจ้งเกิด เป็นอะสตาร์ อิส บอร์น ร้องบนเวที “ดนตรีในสวน” แบบมืออาชีพเป็นครั้งแรก

ปีที่ผ่านมา เธอชนะประกวดเข้ารอบรองสุดท้าย The Voice ตอนนี้มีงานล้นมือ และเพิ่งเรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการร้องเพลงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอีกหนึ่งผลงานสรรสร้างนักร้องเด็กอัจฉริยะของ RBSO