เผลอแป๊บเดียว เดือนแรกของปี ก็ผ่านไปเรียบร้อย !!

ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ เข้ามาสู่ชีวิต อย่างรวดเร็ว…. เดือนนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ก็มี “ วันทหารผ่านศึก ” ให้ซื้อดอกป๊อปปี้ ขอบคุณทหารกล้าที่เป็นรั้วของชาติ หลายท่านรักษาตัวอยู่ รพ.พระมงกุฎฯ และ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 คุณต้น สุชาติ ชวางกูร ก็จัดคอนเสิร์ตหารายได้ช่วยทหารผ่านศึก ขอแสดงความชื่นชมมา ณ ที่นี้…. สาธุค่ะ น้องต้น !!

ต่อมาคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3… “ วันมาฆบูชา ” … ในเมืองไทย ตรงกับ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และยังเป็น วันกตัญญูแห่งชาติ โดยรัฐบาลไทย ได้ประกาศเมื่อปี 2549 ด้วยค่ะ

ทบทวนกันนิด ก็ดีนะคะ วันมาฆบูชา หรือ วัน “ จาตุรงคสันติบาต ” เป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันตสาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายใน วันมาฆปุรณมี

เนื่องจาก ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ในเมืองไทย เลยได้หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ อีกวัน ได้ไปทำบุญกันยาวเลยนะคะ…. สาธุค่ะ

พอถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่นี้ก็จะเห็นภาพการส่งกุหลาบให้กันเหมือนทุกปี ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะฟู่ฟ่าหรือเปล่า เพราะยังอยู่ในช่วงถวายอาลัยค่ะ….

พูดถึงการไปกราบบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถึงทุกวันนี้ ก็มีประชาชนเดินทางเข้าไปกราบพระองค์ท่าน เป็นจำนวนมากนะคะ

ดิฉันเอง ก็มีโอกาสเข้าไปกราบ 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกไปกับ หลักสูตรพัฒนาการเมืองและ การเลือกตั้งระดับสูง ( พตส.รุ่นที่ 6 )…. ครั้งล่าสุด ไปกับหลักสูตร “ ผู้นำเมือง ” ( ผนม.รุ่นที่ 1 )ในฐานะกลุ่มเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม…. ครั้งแรก นั่งที่เต็นท์ พอเสร็จพิธี ผู้ที่นั่งเต็นท์ ก็ขึ้นไปกราบพระบรมศพ….. ส่วนครั้งที่ 2 ครั้งนี้ ดิฉันได้ขึ้นไปนั่งด้านบนด้วยค่ะ ได้โควต้าหลายคน เลยชวนพนักงานที่บริษัทฯ ไปร่วมบุญด้วย นั่งฟังสวดพระอภิธรรม พร้อมตั้งจิตสงบนิ่ง ถวายพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณท่าน เสด็จสู่สวรรคาลัย…. พร้อมร่วมบุญบริจาคปัจจัยใส่ตู้ บริเวณเชิงบันได ตอนเดินลงด้วย

รู้สึกอิ่มบุญ แต่อดคิดถึงพระองค์ท่านไม่ได้เลย !

ขณะเขียนต้นฉบับนี้ ก็ได้รับโทรศัพท์จาก คุณอี๊ด รสสุคนธ์ วรศรี หรือ คุณโรส ว่ามาถึงไทยแล้ว ตามโปรเจ็คท์ “ HomeComing ” จาก ททท. แอลเอ ชวนคนไทยไปทัวร์เยี่ยมบ้าน โดย…..บริษัท My Holidays / See my Thailand เปิดโอกาสให้คนไทยในแอลเอ. กลับมาเยือนวิถีไทยในเส้นทางตามรอยพระบาทกับโครงการพระราชดำริ 8 วัน 9 คืน ตั้งแต่กรุงเทพ – เพชรบูรณ์ – เพชรบุรี – นครปฐม แล้วกลับมาถวายสักการะพระบรมศพ ที่พระบรมมหาราชวัง ในราคาแพ็คเกจ วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2560

ดีจังเลย…. ก็ปล่อยให้ น้องอี๊ด เค้าทำงานในฐานะสื่อให้เต็มที่นะคะ กลับจากเดินทางแล้ว คงมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันบ้าง

ช่วงนี้มีงานน่าสนใจ…. หากท่านใดแวะมาไทย ช่วงวันที่ 15-17 กุมภาพพันธ์นี้ เชิญชวนให้มา เที่ยวงานด้านการพิมพ์สกรีนนวัตกรรมล้ำสมัย FESPA ASIA 2017 ที่ไบเทคบางนานะคะ งานนี้เหมาะกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์บนวัสดุนานาชนิด พลาดไม่ได้ค่ะ

Happy Valentine’ s Day ล่วงหน้าค่ะ !!