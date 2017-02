ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่ 51

จีน่า ปรีชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้คนใหม่ จากการจัดเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ที่วัดไทยลอส แองเจ โดยผลการเลือกตั้ง จีน่าได้รับเสียงโหวตจากผู้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งและจากการโหวตทางไปรษณีย์ รวมแล้วมากกว่าผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือ วลัยพรรณ เกษทอง ด้วยคะแนนรวม 1055 ต่อ 409 จากคะแนนรวมทั้งหมด 1,464 คะแนน ไม่รวมคะแนนเสีย เนื่องจากไม่ชัดเจน อีกเกือบ 300 คะแนน “ไม่กาบัตร และหลักฐานไม่ตรง รวมทั้งกากะบาททั้งสองคน ถือว่า บัตรเสีย” เมื่อรวมทั้งหมดแล้ว ก็มากกว่า 1,700 คะแนน กรรมการจัดการเลือกตั้ง เห็นว่า คะแนนเสียงต่างกันกว่า 2 เท่า จึงมีมติให้ตำแหน่งนายกสมาคมฯแก่ คุณจีน่า ปรีชา ถูกต้องตามกฎกติกาของสมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้

บรรยากาศของวันเลือกตั้ง ที่วัดไทยแอลเอ มีพี่น้องคนไทยไปลงคะ แนนอย่างคับคั่ง โดยมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง หรือ กกต ได้เตรียมตัว กันอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง และสำเร็จไปด้วยดี ระยะเวลาของการลงคะแนนเสียงคือระหว่าง 9.00 A.M.–15.00 P.M. เริ่มนับคะแนนประมาณ 15.30 P.M. เสร็จสิ้นเวลา 19.30 P.M. โดยมีท่าน กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ และพี่น้องชาวไทยประมาณ 80 คน รอผลการนับคะแนน และแสดงความดีใจกับนายกคนใหม่ และให้กำลังใจกับ วลัยพรรณ เกษทอง ตำแหน่ง RUNNER UP และทั้งสองคนก็กล่าวขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุน และจะร่วมทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มใจ !!!

ตำแหน่งนายกสมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ นั้นมีระยะเวลาทำงานเทอมละสองปี โดยเมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะต้องบริหารสมาคมตั้งแต่วันเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง คือ มอบตำแหน่งให้โดยคณะกรรมการจัดเลือกตั้ง และสักขีพยานที่รอดูผลการเลือกตั้ง

เป็นที่น่าชื่นชมน้ำใจของผู้สมัครทั้งสองคน ที่พยายามทุกอย่างเพื่อตำแหน่งนี้ ตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงใดๆ ทั้งนั้น หากจะต้องใช้เงินเพื่อกิจกรรมของสมาคม ตัวประธานและทีมงานต้องหาเงินกันเองเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หากจะมองให้ไกลๆ จะเห็นได้ว่า นายกสมาคมและทีมงานต้องใช้เงินทุนของตนเองเพื่อทำกิจกรรมให้สังคม หากจะมีใครช่วยสนับสนุนเพื่อสังคม ก็คงจะมีการรับบริจาคมาบ้าง หรือทีมงานต้องจัดงานเพื่อหาเงินมาเพื่อบริหารสมาคม

คาดว่าคงจะมีการจัดงานหาทุนในไม่ช้านี้ และหวังว่าคงจะได้รับความ สำเร็จอย่างสูงโดยคนไทยที่อาศัยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ช่วยสนับสนุน สมาคมไทย ที่มีทีมงานครบชุดและมีความรู้ความสามารถหลายแขนง สละ เวลาอันมีค่ามาช่วยทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทย ในกิจกรรมต่างๆของสังคมไทย จึงขอให้คนไทยเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันครับ

SUPER BOWL ครั้งที่ 51 แข่งที่เมืองฮุสตั้น รัฐเท็กซัส ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ ระหว่าง NEW ENGLAND และ ATLANTA แข่งกันครั้งนี้เพื่อตำแหน่งแชมป์เปี้ยนอเมริกันฟุตบอล ปี 2016 ผู้เขียนแนะนำว่าทีมไหนจะ ได้แชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งนี้ จากฉบับที่ผ่านมา

หลังจากได้เฝ้าดูการแข่งขันรอบ SEMI FINAL ซึ่งทั้ง 2 ทีม ชนะอย่างง่ายดาย ทั้งสองทีมมี QUARTER BACK ที่ปาฟุตบอลได้อย่างแม่นยำ มีทีมเวิร์คที่เล่นด้วยกัน หาที่ผิดพลาดน้อยมาก และดูแล้วว่า สูสีกันมาก ยากที่จะ เลือกทีมใดทีมหนึ่ง แต่จำเป็นต้องเลือก ทีมที่คิดว่า ควรจะได้เป็นแชมป์ปี 2016 นี้

ขณะที่เขียนนี้ NEW ENGLAND เป็นต่อ 3 แต้ม โดย ODD MAKERS หลายบ่อนตั้งไว้ สูงมากกว่า 55 แต้ม จากประสพการณ์ของ NEW ENGLAND ชนะ SUPER BOWL มาแล้ว 4 ครั้ง และแข่งมาแล้ว 8 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 ส่วน ATLANTA แข่งมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อหลายปีมาแล้ว และแพ้ยับเยิน โดย DENVER ชนะขาด ปีนี้จะต่างกว่าทุกปีที่แพ้ เพราะ TEAM ATLANTA มีนักกีฬาที่เหนือกว่าทีมอื่นๆ หลายคน และหลายตำแหน่ง ไม่แพ้ NEW ENGLAND จากประสพการณ์ที่ผ่านมาหลายครั้ง จึงต้องไปกับ ทีมที่มีประวัติดีในอดีต คือ NEW ENGLAND (-3 แต้ม) และไปกับแต้มสูง…

โชคดีครับ ENJOY THE GAME !!!