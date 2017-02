ค่ำคืนแห่งเพลงอมตะจากภาพยนตร์ A NIGHT AT THE MOVIES

เป็นคอนเสิร์ตที่มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ร่วมกับวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. 2557

ความเป็นมาของเพลงประกอบภาพยนตร์นั้น มีมานานกว่า 120 ปี เริ่มตั้งแต่สมัย “หนังเงียบ (Silent Films)” ที่ใช้นักเปียโนนั่งอยู่หน้าจอฉายหนัง สร้างเสียงที่เหมาะสมกับฉากและสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภาพยนตร์

ตัวอย่างเช่น ฉากคาวบอยขี่ม้าไล่ล่าผู้ร้าย นักเปียโนก็จะเลือกเพลงโหมโรงจากโอเปร่า William Tell ของ Rossini มาปลุกอารมณ์คนดู หรือหากเป็นฉากรักหวาน พระเอกกำลังขอนางเอกแต่งงาน ก็จะเล่นเพลงจา กบัลเล่ต์เรื่อง Romeo & Juliet ของ Tchaikovsky สร้างอารมณ์หวานซึ้งให้ผู้ชม

ตามเมืองใหญ่ๆ บางทีโรงภาพยนตร์จะจ้างวงออร์เครสตร้าทั้งวงมาเล่นประกอบภาพยนตร์ โอเปร่าที่นิยมนำไปเล่นมากก็เช่น La Traviata และ Carmen

ช่วงปลายยุคปี1920 จึงเริ่มมีการอัดเสียงลงในภาพยนตร์ สตูดิโอต่างๆจึงนิยมจ้างนักประพันธ์เพลงจากละครบรอดเวย์ มาสร้างสีสันลงในภาพยนตร์ เน้นเพลงที่รื่นเริง ชวนฟัง

และในยุคเดียวกันนั้น มีนักดนตรีจำนวนมากอพยพจากเยอรมันและยุโรปตะวันออก เข้ามาอยู่ในอเมริกา นักดนตรีเหล่านั้นจึงได้แต่งเพลงที่หนัก

เคร่งขรึม ซีเรียส ให้แก่วงการภาพยนตร์

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ผู้คนเริ่มรู้สึกว่า นักประพันธ์เพลงสำหรับภาพยนตร์ ไม่จำเป็นต้องมาจากบรอดเวย์หรือยุโรปตะวันออกเสมอไป ในห้วงเวลานี้เอง จึงมีนักแต่งเพลงภาพยนตร์แจ้งเกิดมากมาย เช่น Maurice Jarre, Michel Legrand และ John Williams เป็นต้น รวมทั้งอีกหลายคนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น Leonard Bernstein หรือนักดนตรีป๊อปเช่น Martin Hamlisch และ Elton John



ศิลปินที่มาร่วมการแสดงกับวง BSO ในค่ำคืนนี้ คือศิลปินจากย่าน West End แห่งลอนดอน อันเป็นย่านละครเพลงที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ เช่นเดียวกับย่านบรอดเวย์ของอเมริกา

ศิลปินคนแรกจากเวสเอนด์ คือวาทยากร Roderick Dunk เขาเป็นวาทยากรที่ยืดหยุ่นและมีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ เขาอำนวยเพลงได้แทบทุกแนว ตั้งแต่เพลงซิมโฟนี่ โอเปร่า บัลเลต์ ละครเพลง เพลงประกอบภาพยนตร์ และวงออเคสตราขนาดเล็ก

Roderick มีผลงานในต่างประเทศ เช่นในไอร์แลนด์,นอร์เวย์, ฟินแลนด์, Hong Kong, ชิลี

ผู้ชมในค่ำคืนนั้นจึงชื่นชมการอำนวยเพลงของ Roderick Dunk เป็นยิ่งนัก

Robin North คือศิลปินหญิงที่มาร่วมการแสดงในค่ำคืนนี้ เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Takeover in a Role ของ whatsonstage.com Theatregoers Choice Award สำหรับบท คริสติน เดอี จากละครเพลงเรื่อง The Phantom of the Opera ในปี 2008 ซึ่งเธอเล่นบทนี้มากกว่า 1,000 รอบ โดยครั้งล่าสุดที่ Royal Albert Hall ในลอนดอน สำหรับรอบฉลองครบรอบ 25 ปี

ในค่ำคืนแห่งบทเพลงอมตะจากภาพยนตร์ครานี้ เธอจึงนำเสนอเสียงเพลงไพเราะหลากหลาย พร้อมทั้งแสดงความเป็นมืออาชีพ เอ็นเตอร์เทนผู้ชมด้วยการเปลี่ยนชุดแสดงถึง 5 ชุด โดยไม่ต้องมีช่างมายุ่งกับหน้าตา ผมและชุดของเธอแต่อย่างใด

นี่เป็นครั้งที่สองของเธอในการแสดงที่กรุงเทพฯ ศิลปินชายจากเวสต์เอนที่มาร่วมงานคืนนั้นคือ Matt Rawle เขาสำเร็จการศึกษาจาก Mountview Theatre School หลังจากนั้นก็เริ่มอาชีพการแสดงในลอนดอน โดยได้รับบทในละครหลายเรื่องติดต่อกันตลอดมา

การแสดงของเขาได้รับเสียงปรบมือกึกก้องในหลายๆเพลง โดยเฉพาะเพลง “Strangers in the Night” เพลงเอกจากภาพยนตร์เรื่อง A Man Could Get Killed จากบทประพันธ์เพลงของ Bert Kaempfert นักแต่งเพลงชาวเยอรมันที่ Frank Sinatra เคยนำมาร้องเป็นที่นิยมในช่วงข้ามคืนมาแล้ว

A Night At The Movies เริ่มต้นเพลงอมตะจากภาพยตร์คลาสสิกตลอดกาล ด้วยเพลงโหมโรงจาก ”Lawrence of Arabia Overture” เพลงที่สร้างจินตนาการยิ่งใหญ่แห่งพื้นทะเลทราย จากภาพยนตร์ชื่อ Lawrence of Arabia เป็นบทประพันธ์เพลงของ Maurice Jarre นักประพันธ์เพลงบรรเจิดชาวฝรั่งเศส

ยังมีเพลงเอกจากบทประพันธ์ของ Maurice Jarre อีกเพลงที่ BSO นำมาบรรณาการผู้ชมในคืนนั้น คือเพลง ”Lara’s Theme” หรือต่อมาใส่เนื้อร้อง เป็นเพลง Somewhere My Love (เพลงนี้ไม่มีในภาพยนตร์) จากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Zhivago คุณยังจำเสียงเครื่องดนตรี บาลาไลกา ของรัสเซียที่เน้นท่วงทำนองในเพลงนี้ได้ไหม

บทเพลงประกอบภาพยนตร์ของ Maurice Jarre ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตุ๊กตาทองเพลงประกอบภาพยนตร์รวมถึง 9 ครั้ง เพลงที่ได้รับรางวัลได้แก่ Lawrence of Arabia, Lara’s Theme และ A Passage to India

เพลงที่สองในรายการคือเพลง ”Windmills of Your Mind” ของ Michel Legrand จากภาพยนตร์เรื่อง The Thomas Crown Affair ศิลปินผู้นี้เป็นชาวฝรั่งเศส จบเกียรตินิยมด้านการประพันธ์เพลงและเปียโน เขามีชื่อเสียงทั้งในฝรั่งเศสและอเมริกา

อีกเพลงของ Michel Legrand ที่ BSO นำเสนอคือ “What Are You Doing the Rest of Your Life” จากภาพยนตร์เรื่อง Happy Ending

เพลง ”Un Homme et Une Femme Theme” จากภาพยนตร์เรื่อง

A Man and A Woman เป็นเพลงจากบทประพันธ์ของ Francis Lai ผู้โด่งดัง

ที่ผู้ชมต่างชื่นชอบ ผมยังจำได้ว่า ได้ดูภาพยนตร์รัก หวาน เศร้าเรื่องนี้ ที่โรงหนัง

แกรนด์ วังบูรพา สมัยยังนุ่งกางเกงขาสั้นเรียนอยู่ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

Francis Lai เกิดเมื่อปี 1932 ที่เมือง Nice ฝรั่งเศส ไม่เคยเรียนดนตรี เขาออกจากบ้านเกิดที่ Nice มุ่งสู่ปารีส เป็นส่วนหนึ่งของวงการดนตรีแถวย่าน Montmarte เครื่องดนตรีที่เขาถนัดคือ หีบเพลงชัก เขาทำตัวเหมือนพวกนักดนตรียิปซีเร่ร่อนเล่นหีบเพลงชัก และร้องเพลงอยู่ตามสถานีรถไฟใต้ดิน ตามข้างถนน และสถานเริงรมย์ต่างๆ

แล้ววันหนึ่งฟ้าก็มาโปรด

Francis Lai ได้พบกับ Claude Lelouch ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง A Man And A Woman ที่กำลังหาคนแต่งเพลงประกอบหนังรักหวานเศร้าเรื่องนี้

แล้วอาณาจักร์ของ Francis Lai ก็เกิดขึ้น เมื่อเพลงธีมของ A Man And A Woman ที่เขาแต่ง ได้รับรางวัล Golden Globe ในปี1966 และรางวัลออสการ์พร้อมกัน

นับจากวันนั้น Francis Lai แต่งเพลงมาแล้ว มากกว่า 600 เพลง เพลงประกอบภาพยนตร์มากกว่า 100 บทเพลง ทุกวันนี้ เขาคือสุดยอดนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์มือทองของโลก ที่มีคิวจองยาวเหยียดข้ามปี

บทเพลงของ Francis Lai ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ จากภาพยนตร์เรื่อง Love Story ซึ่งในค่ำคืนนั้น BSO นำเสนอด้วยเพลง ”Where do I Begin?”

“Tara’s Theme” คือเพลงธีมของภาพยนตร์เรื่อง Gone With The Wind ที่ Max Steiner แต่งไว้ และเป็นหนึ่งในสามเพลงของเขาที่ได้รับรางวัลออสการ์ Tara เป็นชื่อไร่ในรัฐจอร์เจียในหนัง Max Steinerได้รับฉายาว่าเป็น “บิดาแห่งเพลงประกอบภาพยนตร์” ในยุคของเขาเริ่มมีการสอนวิชาการประพันธ์เพลงภาพยนตร์อย่างจริงจัง กล่าวกันว่า “เพลง Tara’s Theme เป็นมากกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีอเมริกัน”

แล้วก็ถึงบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Les Miserables ที่สร้างในปี 2012 เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ถึง 8 รางวัล BSO นำเสนอ 3 เพลงเอกจากบทประพันธ์ของ Claude-Michel Schonberg คือเพลง “I Dream A Dream”, “The Prayer”, “The People’s Song” ซึ่ง Robyn North และ Matt Rawle นำมาขับร้องได้ไพเราะมาก เรียกเสียงปรบมือดังลั่นหอประชุม

บทเพลง “Over The Rainbow” โดย Harold Arlen จากภาพยนตร์เรื่อง Wizard of Oz เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งยุค ตั้งแต่สมัยหนังขาวดำที่ Judy Garland ร้องในปี 1939 คืนนั้น Robyn North นำมาขับร้องได้อย่างไพเราะมาก

Leonard Bernstein คือบรมครูแห่งวงการดนตรีร่วมสมัย เขาเกิดที่Boston จบการศึกษาที่ Harvard เป็นทั้งวาทยากรเพลงคลาสสิค, ผู้อำนวยเพลงให้ New York Philharmonic, เป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยม, เป็นนักประพันธ์สำหรับดนตรีโอเปร่า, เพลงคอรัส, เพลงละครเวที และเพลงจากภาพยนตร์

Leonard Bernstein เลือกเอาเรื่อง Romeo And Juliet ของ Shakespeare มาปรับเป็นละครเพลงยุคอเมริกัน ปี 1957 ตั้งชื่อว่า West Side Story ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ต่อมาปี 1963 ละครเพลงเรื่องนี้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ มี Natalie Wood รับบทเป็น Maria ตัวนางเอก

ค่ำคืนนั้น BSO นำเสนอ 3 เพลงเอกจาก West Side Story คือเพลง”Something’s Coming”, “Somewhere” และ “Balcony Scene ( Tonight)” ซึ่งทั้ง Robyn North และ Matt Rawle ต่างขับร้องได้ไพเราะมาก โดยเฉพาะเพลง Tonight ที่ขับร้องร่วมกันนั้น ดื่มด่ำอย่างที่สุด

ยังจำบทบาทของ Meryl Streep และ Robert Redford ในภาพยนตร์ 7 รางวัลออสการ์ ปี 1985 รวมทั้งรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม เรื่อง Out Of Africa กันได้ไหม BSO นำเพลง ”Out Of Africa Main Title” มาบรรณาการผู้ชม เพลงนี้ให้ความรู้สึกถึงราวป่าเขา ลำเนาไพร และความยิ่งใหญ่ของขุนเขาคีรีมันจาโรแห่งทวีปอาฟริกา John Barry คือศิลปินผู้ประพันธ์เพลงนี้

John Barry ยังประพันธ์เพลงในภาพยนตร์ชุด James Bond เกือบทุกตอน โดยเฉพาะที่ BSO นำเสนอในคืนนั้น คือเพลง”From Russian with Love” จากภาพยนตร์ตอน From Russian with Love เพลงนี้เป็นท่วงทำนองรัสเซีย บรรเลงโดยวงออร์เคสตราวงใหญ่ พร้อมด้วยเสียงเครื่องทองเหลือง และท่วงทำนองที่เร้าใจ

แน่นอนว่า การเปิดการบรรเลงเพลงชุดจากหนัง James Bond นั้น จะต้องเริ่มต้นด้วย “James Bond Theme” จากภาพยนตร์ตอนแรก Dr. No จากบทประพันธ์เพลงของ Monty Norman ที่บรรเลงด้วย แซกโซโฟน 5 ตัว เครื่องเป่า 9 ตัว กีต้าร์เดี่ยว 1 ตัว และเครื่องเคาะจังหวะเท่านั้น แต่เพลงธีมของ James Bond ก็ยังอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดกาล

อีกสองเพลงในชุด James Bond คืนนั้น คือเพลง ”Nobody Does it Better” จากตอน The Spy Who Loved Me จากบทประพันธ์เพลงของ Marvin HamLisch เขาผู้นี้แต่งเพลง The Way We Were ให้ Barbra Streisand ขับร้องด้วย

“The Look of Love” เพลงจาก Casino Royale ในชุด James Bond คือเพลงที่ Burt Bacharach นักประพันธ์เพลงชาวอเมริกันแต่งให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาเป็นเจ้าของรางวัลออสการ์ 3 ตัว รวมทั้งจากเพลงนี้ด้วย

นอกไปจากนี้ BSO ยังนำเสนอเพลงไพเราะจากภาพยนตร์อื่นๆอีกหลายเพลง ที่ไม่ได้เล่าถึงในที่นี้ ก่อนจะปิดรายการด้วยคืนนั้นด้วย “Star Wars Theme” จากบทประพันธ์ของ John Williams ด้วยเสียงอันหนักแน่นของของวงออร์เคสตรา ยิ่งใหญ่ เร้าใจ ตราตรึง ประทับใจมิรู้ลืม สมค่าแห่งภาพยนตร์ Star Wars อันยิ่งใหญ่แห่งยุค

แต่การแสดงก็ยังอำลาไปไม่ได้ เมื่อเสียงปรบมือเรียกร้องของผู้ชมยังไม่ยอมหยุดนิ่ง BSO จึงกำนัลผู้ชมอีกครั้งด้วยเพลง “Can You Feel The Love Tonight” ของ Elton John เพลงเอกจากภาพยนตร์การ์ตูนแอมิเนชั่นเรื่อง The Lion King ของ Walt Disney รางวัลออสการ์ปี 1994

เต็มตื้น ดื่มด่ำ ประทับใจเป็นที่สุด

มีคำถามว่า ทำไมภาพยนตร์จึงต้องมีเพลงประกอบ เจ้าพ่อวงการภาพยนตร์อธิบายว่า

“ เพราะภาพยนตร์คือโลกแห่งแฟนตาซี และโลกแห่งแฟนตาซีต้องมีเสียงเพลง ”