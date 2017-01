นัดพบกระทบข่าว No.826

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 826 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560 ภาคสังคมทั่วไป @@@สวัสดีปีใหม่ @@@ เด็บบี้ เรย์โนลด์ ดาราฮอลลีวูด และนักแสดงเวทีบร็อดเวย์ชื่อดังวัย 84 ปีได้เสียชีวิตแล้วด้วยความตรอมใจ หลังลูกสาว แคร์ลี่ ฟีชเชอร์ ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวด้วยวัย 60 ปีเพียงหนึ่งวันเท่านั้น…. เด็บบี้ เรย์โนลด์ ภรรยาของนักร้องชื่อดังเอ็ดดี้ ฟีเชอร์ แต่ถูกสามีทิ้งพร้อมกับลูกเล็กอีกสองคนไปหาดาราหญิงหน้าหวาน เอลิซาเบธ เทย์เลอร์ ในปี 1958 @@@ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวกร้าวว่าปีใหม่นี้ “คนเลว” อย่ามาแหยมป่วนเมือง!!! @@@การคุยโวระหว่างสองประธานาธิบดี คนหนึ่งกำลังจะไป อีกคนหนึ่งกำลังเข้า คนแรก บารัค โอบามา คุยว่า ถ้าเขาเข้าชิงตำแหน่งต่ออีกสมัยละก็ มีสิทธิ์ชนะแหงๆ …. ส่วนคนที่สอง โดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าโนเวย์ จะไปแล้วก็ขอให้ไปลับลับเล๊ย แถมจวกคนกำลังจะเป็นอดีตประธานาธิบดีว่า ทำตัวเป็นไม่ขัดขวางการผ่านเปลี่ยนอำนาจคุมทำเนียบขาวอีก @@@พูดแล้วต้องทำได้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต บอกว่าเอาข้าวมาแลกเป็นการจ่ายค่าเทอมได้ในโครงการจ่ายค่าเทอมด้วยข้าว ตอนนี้ก็มีลูกชาวนา นิสิต ม.รังสิต จากบุรีรัมย์ และสุรินทร์ นำส่งข้าวให้ผู้ซื้อให้เป็นค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว @@@ตำรวจหน่อมแน้มอีกแล้ว ออกมาบอกว่ากำลังสนธิปราบจราจรที่ออกมานั้น ไม่ได้มาจับ “ธัมมี่” แต่มาเพื่อรื้อสิ่งกีดขวางทางในที่สาธารณะ… เหอะ เหอะ เหอะ! @@@“ไอ้กี้ร์” อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง อยู่บ้านเฉยเฉยก็รู้สึกเหงา ก็เลยออกไปจิบไวน์กับเพื่อนนักร้องที่มีอุดมคติเดียวกันที่บ้านของ “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย @@@ไม่รู้ว่าทำบุญไว้ชาติไหนถึงผ่านมาได้ตั้งสองสามรัฐบาล… หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติจากเดิม “บิ๊กต๊อก” พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรียุติธรรม มาเป็นอีกบิ๊กหนึ่ง คือ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผาจินดา รัฐมนตรีมหาดไทย @@@เกมการเมืองเนี่ย เมื่อถูกกัดแล้วไม่มีการปล่อย อย่างในกรณีที่ “น้องชายลุงตู่” หลังจากเกษียณจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ว ก็ยังถูกตามยื้อว่าบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่น่ะ อยู่ในบัญชีรายงานกับ ป.ป.ช. หรือเปล่า? …. โธ่ นั่นเป็นสมบัติส่วนตัวเขามีไว้อาศัยหลังเกษียณนะคุณณณ @@@ Thai American Chamber of Commerce of California (TCCC) ขอเชิญท่านผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าอาหาร และผู้ที่สนใจการนำเข้าสินค้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Food Import into the United States ที่ Ports O’Call Restaurant: 1200 Nagoya Way, San Pedro, CA 90731 ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2017เวลา 9:00am – 3:30pm ลงทะเบียนได้ที่http://tinyurl.com/FoodImport17หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ Jean Coronal, email: jcoronel@portla.org ท่านจะได้เรียนรู้ถึง ข้อกำหนดของ FDA ในการนำอาหารเข้า , ขั้นตอนในการเตรียมสินค้า เพื่อให้ได้ FDA Certified , หน้าที่ต่างๆ ของ FDA, USDA และ Custom ในการนำอาหารเข้า สหรัฐฯ , ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าอาหาร เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่ท่านจะเรียนได้จาก website ของ Trade Connect ซึ่งเป็น หน่วยงานบริการของ Post of Los Angeles และ เรียนรู้ถึง Inspection, Testing, Certification and Verification ของสินค้าอาหาร งานสัมมนานี้ฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น @@@งานบุญพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานฉลองหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์ประจำปี วัดไทยแอลเอ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เริ่มเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไป โดยทางวัดจัดสถานที่เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกญาติโยม สำหรับเข้าร่วมสวดมนต์รวม 3 แห่ง คือ บนอุโบศาลาทั้งชั้นบน และชั้นล่าง และบนอาคารโรงเรียน พร้อมทั้งบริการอาหารว่าง (ข้าวต้ม และอื่นๆ) ตลอดคืน หลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วมอบปฏิทินและวัตถุมงคลที่ระลึกด้วย รุ่งขึ้นเช้าวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 30 น. หรือ 9 โมงเช้าครึ่ง เชิญพี่น้องไทยร่วมสร้างความสดใสแห่งชีวิตในวันขึ้น ปีใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ และเป็นพุทธกิจ สำคัญอย่างยิ่งในบรรดาพุทธกิจ 5 ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำมิได้ขาด ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ และทรงถือว่าการบิณฑบาตเป็น “พุทธวงศ์” พระสงฆ์สาวกทุกยุคสมัยโดยเฉพาะสายเถรวาท จึงดำเนินตามรอยพระพุทธองค์สืบมาจนทุกวันนี้ จึงขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเสริมบุญบารมีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ สร้างความสดชื่นสดใสให้กับชีวิตทุกย่างก้าวโดยพร้อมเพรียงกัน@@@ศูนย์อาหารไทยแลนด์พลาซ่าขอเชิญร่วม Count Down คืนส่งท้ายปีเก่าวันที่ 31 ธันวาคม เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป พบกับ The Hot Pepper Chorus อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงความอาลัยและจงรักภักดีต่อพ่อหลวง พบกับนักร้องคุณภาพมากมาย นำโดย ผุสดี เอื้อเฟื้อ และทีมคอรัสจากซียูและเคยู แบนด์ ชมลีลางดงามจากคณะทิฟฟานี่ อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรืองและคณะ ละครมรดกใหม่ พบวงดนตรี วีระ ร.ประเสริฐ ศิลปินนักร้อง ยุวดี แก้วเกษ ไฉไล ไชยทา ปนัดดา ฉายพากย์ นิตยา นนทบุตร ไชยา สุริโย ปาร์ค จอมพล สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ราคาบัตร $35ทุกที่นั่ง สำรองบัตรได้ที่ 323 255-6848, 323 606-2139 @@@ งานสวดพระอภิธรรม 3 คืน วันที่ 26- 28 ธันวาคม ของ คุณแม่สุพิศ สังขมี มีญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูง เชฟตุ๋ย เชฟแจ๊ส แห่งร้านจิตลดา ไปร่วมแสดงความอาลัยแน่นทุกคืน เพราะความมีน้ำใจของสองศรีพี่น้องที่มีให้กับชุมชนชาวไทยด้วยดีตลอดมา งานฌาปนะกิจพระราชทานที่สุสานฮอลลีวูดฟอร์เอฟเวอร์ วันพฤหัสที่ 29 ธันวาคมนี้ เวลาบ่ายโมง โดยมีกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ไปร่วมเป็นเกียรติในงาน