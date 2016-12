เทศกาลดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 กับ RBSO

เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2559 มีพิธีเปิดเทศกาลดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

บรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) นามวงพระราชทานใหม่ เมื่อ 13 พ.ย.2559

ภายใต้การอำนวยเพลงของ พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ ที่ร่วมงานกับ RBSO มาตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งวง

RBSO เปิดรายการดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 ด้วยการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ” ลมหนาว ” หรือ ” Love in Spring ” อ่อนหวานเข้ากับบรรยากาศยามเย็นในสวนอันอุดมด้วยแมกไม้

RRBSO จะใช้เพลง ” ลมหนาว ” บรรเลงเปิดรายการ เทศกาลดนตรีในสวน ตลอดสมัยกาลนี้

แล้วพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฎ์ เชิญคุณอัจฉรา เตชะไพบูลย์ กรรมการเลขานุการมูลนิธิวงดุริยางค์กรุงเทพ และนักร้องรับเชิญ รัดเกล้า อามระดิษ ศรัณย์ คุ้งบรรพต พร้อมด้วยวาทยากร พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่หน้าเวที

เป็นการทำพิธีเปิดเทศกาล ดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 อย่างเรียบง่าย ใช้เวลานิดเดียว ไม่ต้องมีการกล่าวรายงานอะไรทั้งสิ้น

วง RBSO นำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ 2 เพลงบรรเลงติดต่อกัน คือเพลง ” ใกล้รุ่ง ” และ ” แสงเดือน ” ” Near Dawn ” & ” Magic Beams ” ซึ่งทั้งสองเพลงนี้ พลเรือเอก มล. อัศนี ปราโมช ได้เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ ให้วง RBSO นำมาบรรเลงได้ไพเราะยิ่งนัก

เพลงพระราชนิพนธ์ ” ยามค่ำ ” ” Twilight ” เป็นเพลงที่มีบรรยากาศเศร้าสร้อย สงบนิ่ง เพลงนี้ RBSO นำมาบรรเลงเป็นเพลงนำในรายการ RBSO ถวายราชสดุดี เมื่อ 13 พ.ย. 2559 เสียงเพลง Twilight ยังตราตรึงในหัวใจผู้ชมไม่รู้ลืม

ดร.อภิชาต มีคำถามมาให้ผู้ชมร่วมสนุกแย่งกันตอบ เพื่อรับของรางวัลเป็นแผ่นซีดี การแสดงของ RBSO ที่โตเกียว ญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือน ต.ค.2559 แผ่นซีดีนี้ไม่มีจำหน่าย จัดมามอบให้ 10 รางวัล คำถามล้วนเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ เช่นเพลง HM Blues คำว่า HM หมายถีงอะไร ให้บอกชื่อเพลงพระราชนิพนธ์เพลงสุดท้าย เป็นต้น

เป็นช่วงเวลาที่ผู้ชมแย่งกันยกมือ แย่งกันตอบ อย่างสนุกสนาน

ดร.อภิชาต เล่าถึงเพลงพระราชนิพนธ์เพลงหนึ่ง ที่ในช่วงวันปีใหม่ 2537 ต่อ 2538 วงดนตรีอส.ได้บรรเลงเพลงนี้ถึง 30 กว่าครั้ง เพื่อทรงพิจารณาปรับปรุงความเหมาะสมของท่วงทำนองเพลง

เพลงนั้นคือเพลง ” รัก ” ” Love ” ศรัณย์ คุ้งบรรพต นำเสนอเพลงนี้ได้ไพเราะจับใจ เรียกเสียงปรบมือได้กึกก้อง

แล้วศรัณย์นำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ ” Still on My Mind ” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงแต่งทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรก

เพลงนี้มีชื่อภาษาไทยว่า ” ในดวงใจนิรันดร์” แต่งคำร้องโดย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

ตอนนี้ ดร.ประเสริฐอายุ 90 กว่าปีแล้ว

Geyser waltz หรือ The Emperor Waltz ของ Strauss คือเพลงบรรเลงเทอดพระเกียรติกษัตริย์สองพระองค์ในยุโรป ที่ RBSO นำมาบรรเลงเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้ชม

เพลงพระราชนิพนธ์ ” ยามเย็น ” ” Love at Sun Down ” เป็นเพลงลำดับที่ 2 แต่นำออกเล่นเป็นเพลงที่ 3 เป็น ” ยามเย็น ” ที่มีชีวิตชีวาทีเดียว

รัดเกล้า อามระดิษ มาในเพลง ” แผ่นดินของเรา “ “Alexandra ” เพลงพระราชนิพนธ์ในปี 2502 พระราชนิพนธ์ให้เจ้าหญิง Alexandra แห่ง Kent

แล้วรัดเกล้า นำเสนอเพลงพระราชนิพนธ์ ” แสงเดือน ” “Magic Beams ” ทั้งในเนื้อร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น ” แสงเดือน ” ที่เริ่มทอแสงแห่งค่ำคืนที่ไพเราะมาก

เพลงพระราชนิพนธ์ ” คำหวาน ” ” Sweet Words ” เพลงที่ พลเรือเอก มล.อัศนี ปราโมช นำมาเรียบเรียงเสียงประสานแบบหลายเสียง ( Orchestration ) จึงเป็นลีลาที่ RBSO นำมาเสนอด้วยท่วงทำนองแปลกกว่าเดิม

มีเพลงบรรเลงอีกเพลงคือ King of Peach ที่ Vanich Potavanich แต่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโททางดนตรี

แล้วก็ถึงสองเพลงสุดท้าย ศรัณย์มาในเพลง ” ต้นไม้ของพ่อ ” และ ศรัณย์ กับ รัดเกล้าขับร้องคู่กันในเพลง ” ในหลวงของแผ่นดิน”

ยิ่งใหญ่ อลังการณ์เป็นที่สุด เรียกเสียงปรบมือกึกก้อง ยาวนาน

RBSO ปิดท้ายการบรรเลงดนตรีในสวนด้วยเพลง ” When ” เพลงเดียวกับที่ใช้ปิดท้ายรายการดนตรีวง อส. ทุกวันศุกร์ในสมัยก่อน

” When ” จะเป็นเพลงปิดท้ายรายการดนตรีในสวน สมัยกาลที่ 24 ทุกครั้งตลอดจนถึงวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2560

เย็นย่ำสนธยา แต่เสียงเพลงยังแว่วหวานอยู่ในหัวใจ

แล้วพบกันที่ดนตรีในสวน นะ