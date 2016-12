นัดพบกระทบข่าว No. 824

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 824 ประจำวันที่ 15-21 ธันวาคม 2559 ภาคสังคมทั่วไป…Count Down สองสัปดาห์สุดท้ายก่อนขึ้นศักราชใหม่ 2017 @@@นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการ ททท.ด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา และนางสาวจิตติมา สุขผลิน ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา เดินทางมาสัปดาห์นี้เพื่อมอบนโยบายด้านการตลาดให้กับสำนักงาน ททท.ลอสแอนเจลิส และ ททท.นิวยอร์ก@@@ร้านอาหารไทยร่วม

กิจกรรมการประดับธงชาติไทยและสหรัฐอเมริกาในร้านอาหารไทยในไทยทาวน์ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการประดับธงชาติไทยและสหรัฐอเมริกาสำหรับร้านอาหารไทยในไทยทาวน์และบริเวณใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาเดือนธันวาคม 2016 เพื่อให้ย่านไทยทาวน์มีความสวยงาม สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานของและความใกล้ชิดกันในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ และบทบาทสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่ผ่านความเป็นพันธมิตรสงครามและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ และสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ประสูติของพระองค์ อีกทั้งเป็นการให้เกียรติประเทศสหรัฐฯ ด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการชาวไทยในไทยทาวน์ร่วมกันประดับธงชาติไทยและสหรัฐฯ ที่ด้านหน้าร้านค้าหรือสถานประกอบการของท่านในช่วงเดือน ธ.ค. 2016 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหาธงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้กับผู้ประกอบการชาวไทยที่สนใจแล้ว โดยสามารถขอรับธงได้ 2 วิธี คือ ติดต่อขอรับธงด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือแจ้งความประสงค์ขอรับธงได้ที่นางสาวอิสรีย์ พรหมโสภี หมายเลขโทร. 323-962-9574 ต่อ 227 @@@การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ My Holidays เชิญชวนชาวไทยและเทศ เที่ยวเมืองไทยช่วง 1 – 9 กุมภาพันธ์นี้ กับโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ตามรอยพระบาทกับโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษเช่นนี้คงเป็นโอกาสเดียว ที่เราชาวไทยในต่างแดนจะได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มและสร้างเพื่อปวงชนชาวไทย และสำหรับคนต่างชาติแล้ว ทริปนี้จะเป็นทริปที่นอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติและกษัตริย์ไทย สัมผัสความรักและวิถีชีวิตความนึกคิดของคนไทย อย่างที่ไม่มีทัวร์ใดๆทำอีกด้วย หากดูในแง่ของราคาแล้ว $ 1099 นับว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับคุณภาพของทัวร์ โรงแรมระดับ 4-5 ดาวตลอด 8 คืน ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาหารเกือบทุกมื้อ(ทานเองเพียงมื้อเดียว) ไกด์และวิทยากรระดับเชี่ยวชาญ ของที่ระลึก และการต้อนรับระดับวีไอพีเป็นโอกาส อันดีที่หายาก ติดต่อ See My Thailand โทร 626 – 281-8151 info@seemythailand.com (ติดต่อด่วน เปิดรับรายชื่อถึง 31 ธันวาคมนีเท่านั้น) @@@สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในเครือสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายกสมาคมฯ รัศมี จันทกูล ได้จัดประชุมใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 ซึ่งเป็น”วันธรรมศาสตร์” “วันรัฐธรรมนูญ” ที่ไทยแลนด์พลาซ่า ไทยทาวน์ฮอลลีวูด เนื่องจากนายกรัศมีกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงได้มีการสรรหาผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระนี้ด้วย และที่ประชุมได้ลงมติให้วิภา พรสิริธารา (แคที่ แคท)ผู้สมัครเพียงท่านเดียวเป็นนายกสมาคมฯคนต่อไป ขอแสดงความยินดีกับมา ณ ที่นี้ @@@นายกธรรมศาสตร์ฯแคที่ แคท ขวัญใจชุมชนไทยที่ออกงานต่างๆเพราะคอยเก็บภาพประทับใจให้กับทุกคนด้วยความเต็มใจ ใจกว้างดังแม่น้ำ ชุมชนไทยคงคึกคักขึ้นคราวนี้@@@วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม นี้ จะมีการถวายแสดงความอาลัย ณ บริเวณบิลบอร์ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในไทยทาวน์ฮอลลีวูด เวลา 15.00 น.โดยการประสานงานจาก 6 องค์กรร่วมกัน ได้แก่ ชมรมคนรักสุขภาพ, สมาคมไทยปักษ์ใต้ , สมาคมอีสาน, กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ, มูลนิธิธาน้ำใจ และไทยลาวทีวี โดยการนำของสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ขอเชิญคนไทยมารวมพลังเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ ๙ โดยพร้อมเพรียงกัน@@@ ในสัปดาห์ต่อมา ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม เวลา 9.00 น.หลังการใส่บาตรไทยแลนด์พลาซ่าแล้ว ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยมาร่วมแสดงความอาลัยบริเวณบิลบอร์ดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำบิลบอร์ดลง ในครั้งนี้ประสานงานร่วมกัน 6 สมาคม ได้แก่ สถานีแนททีวี (นูโน่ รับเป็นแกนนำ), สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สโมสรโรตารี่ไทยทาวน์ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ สมาคมนวดไทยและสปา กลุ่มศิลปินชานกรุง @@@ข่าวเศร้าในการสูญเสียคนดีของสังคมอันเป็นที่รักของน้องๆชาวปักษ์ใต้และพี่น้องชาวพยาบาล ได้แก่ข่าวการเสียชีวิตของ ศิริพังงา ไทยมาศ คู่ชีวิตของพี่สุรชัยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัว ‘ไทยมาศ ‘มา ณ ที่นี้ เพิ่งพบครั้งสุดท้ายเมื่องานครบรอบ 40 ปีการแต่งงานของ ชวพจน์-วรรณิภา ถุงสุวรรณ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ที่โรสมีด สมาคมไทยปักษ์ใต้ฯ ขอเชิญร่วมสวดบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้ ศิริพังงา ไทยมาศ บนพระอุโบสถวัดไทยลอสแอนเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 AM. จากนั้นร่วมถวายเพลแด่พระสงฆ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกจุฑาภรณ์ 818 438-6426