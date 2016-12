สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ No.824

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 824 ประจำวันที่ 15-21 ธันวาคม 2559 ภาคสังคมและวัดวา…วันขึ้นปีใหม่ 2560 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จะจัดสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันเสาร์ที่ 31 เริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืน และวันที่ 1 มกราคม จัดทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมี ประดิษฐ์-ดวงตา รุ่งธีระกุล เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสารhttps://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

@@@ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันตักบาตร อาหารแห้ง ณ Cerritos Regional Park เมืองเซอริโต๊ส ทุกเสาร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 9.30 – 10.30 am@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีชีวิต สวดนพเคราะห์ สวดอิติปิโส 108 จบ คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com @@@ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอเชิญร่วมงาน ราตรีสปาประสานใจ ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ณ ไทยแลนด์พลาซ่า เวลา 6.30 PM. เป็นต้นไป บัตรราคา $59 ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 323 229-0404 , 626 434-9419 @@@ Brentley Dental มีความเชียวชาญด้าน Implant ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฟันปลอม เจ็บทุกครั้งที่ทานอาหาร ปรึกษาหมอได้ที่ 818 373-0092 @@@สถาบันสอนนวด BMS massage training สถาบันสอนนวดหลายหลักสูตร และผู้ที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมที่ไม่หวังไลเซ่น สอบถามได้ที่ 818 299-2444 @@@Lux Cars for You โดยไซ จัน นักขายรถที่มากด้วยประสบการณ์และบริการ จำหน่ายรถทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งเก่าและใหม่ พร้อมทั้งจัดหาแบ็งค์ให้สำหรับผู้ที่ไม่มีเครดิต มีบริการรถเช่า และรับส่งสนามบิน โทรหาไซ จันได้ที่ 714 932-0790 @@@ Khun Insurance & Finance Services โดย เคที่ บอเด้น ให้บริการประกันธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านนวด , รับทำภาษีทั้งส่วนตัว และบริษัทห้างร้าน , ทำบัญชี Payroll, Sales Tax, Notary Public โทรสอบถามและนัดหมายได้ที่ 323 489-6006 @@@ Law Office I Mark Hoffing โดยทนายความผู้ชำนาญ รับปรึกษาฟรี สำหรับท่านที่มีปัณหาเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง บาดเจ็บในที่ทำงาน อุบัติเหตุขณะทำงาน โทร 818 527-2060 @@@พบกับความบันเทิงเต็มรูปแบบทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ที่ ร้านไทยวิลล่า เมืองเลควูด อาหารอร่อย ที่จอดรถกว้างขวาง รับจัดปาร์ตี้ โทร 562 920-3785 @@@คลินิคหมอฝังเข็มตามหลักแพทย์จีน โดยหมอเชอรี่กมลวรรณ กระแสร์ญาณ ตอนนี้เปิดเวลาดูแลคนไข้ตามปกติแล้วหลังจากกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่เมืองไทย โทรนัดหมายเพื่อปรึกษาปัญหาและนัดหมายได้ที่ 818 600-1877@@@เจ็บป่วยเมื่อใดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คิดถึง หมอโอ๋ พญ.ศรีวิมล และ นพ.ภูมิภักดิ์ ตันธรรมจารึก 12555 Garden Grove Blvd.#504, Garden Grove, CA92843 โทรนัดหมายได้ที่ 714 537-5609@@@ PRB Tours &Travel ให้บริการดูแลจัดหาตั๋วเครื่องบินและทัวร์สถานที่เที่ยวต่างๆได้อย่างน่าประทับใจในบริการ สำรองตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษเพื่อไปเมืองไทยครั้งใดโทรปรึกษา PRB ทัวร์ได้ที่ 818 904-1736@@@ห้องอาหารชายทุ่งเปิดบริการทุกวันด้วยเมนูเด็ด แกงอ่อม ที่ลือชื่อ ผัดฉ่า ส้มตำ หมูแดดเดียว ลาบปลา ก่วยเตี๋ยวราดหน้าสุดยอดอร่อย ปรับปรุงสถานที่ใหม่สะอาด มีที่จอดรถสดวกสบาย 818 768-1976 @@@เชิญชวนพิสูจน์ความอร่อยทุกเมนูของร้านอาหารวิม ทั้ง 4 สาขาแต่สูตรเดียว เมนูเด็ด ผัดไทยอยุธยา ลาบเป็ดเลื่องชื่อ ส้มตำ หมูแดดเดียว พร้อมทั้งอาหารตามสั่งมากมายที่รับประกันความอร่อย สาขาฮอลลีวู๊ด สาขาวู๊ดแมน สาขาเวสเทิร์น และสาขาเมลโรส @@@ท่านที่มองหารถ Honda คันใหม่ พีท เจนสวัสดิ์สถาพร และ ทีน่า เศรษฐภักดี รอให้คำปรึกษาแก่ท่านอยู่ที่ Goudy Honda เมืองอัลแฮมบร้า โทรศัพท์ 626 319-1774 ถูกทุกคัน.. ถูกทุกวัน @@@อาหารเช้าทีทุกคนกล่าวขานถึงทั้งคนไทยในแอลเอและคนไทยที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน ยกให้ร้านสยามซันเซ็ท ใจกลางเมืองฮอลลีวูด โจ๊ก ต้มเลือดหมู ปาทองโก๋ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ก๋วยจั๋บ และอีกมากมาย ที่ท่านสามารถมาพิสูจน์ความอร่อย 323 467-8935@@@ร้านอาหารไทยระดับอินเตอร์ที่มีสาขาอยู่หลายเมือง Noodle World ตอนนี้เปิดสาขาเพิ่มที่เมือง Westchester ใกล้สนามบิน LAX และ Ontario Mills ผ่านไปทางแอลเอเอ็กซ์ อย่าลืมฝากท้องไว้กับนู๊ดเดิ้ลเวิร์ดแอร์พอร์ต @@@ตลาดไทยย่านนอร์ทฮอลลีวูดที่ท่านสามารถจับจ่ายอาหารได้ครบ ทั้งเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง ไปที่ ตลาดบางรัก ถนนเชอร์แมนเวย์ 818 764-1180 @@@คลีนิกหมอฟัน TLC Family Dental รับรักษาฟันที่งเด็กและผู้ใหญ่ ในย่านเมืองเซอร์ริโตส โดยหมอจิราวรรณ (หมอจุ๊บ) ศรีวิวัฒนกุล โทรปรึกษาหรือนัดหมายได้ที่ 562 402-8899@@@สนใจติดต่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ได้ที่ 818 441-9979