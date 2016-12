นักบัลเล่ต์สาวไทยหนึ่งเดียว

ออมมิ (ณัฐนรี) พิพิธสุขสันต์

นักบัลเล่ต์สาวไทยหนึ่งเดียว

เจิดจรัสบนเวทีโลก

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ( Bangkok Symphony Orchestra ) หรือ BSO ได้นำเสนอรายการ BALLET MASTERPIECES WITH YOUNG THAI MASTER เป็นการนำนักบัลเล่ต์สาวชาวไทย ออมมิ (ณัฐนรี) พิพิธสุขสันต์ กับคู่เต้นชาวคิวบัน (คิวบา )ของเธอ รูดี้ แคนเดีย ( Rudy Candia) มาเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ออมมิ พิพิธสุขสันต์ เกิดและเติบโตที่่เมืองไทย เธอเริ่มเรียนบัลเล่ต์ที่โรงเรียนนาฏศิลป์สากล วราพร – กาญจนา จนกระทั่งสอบผ่านขั้นสูงสุด (solo seal) จาก Royal Academy of Dance เมื่ออายุได้ 14 ปี

หลังจากนั้น ออมมิ ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สถาบันการดนตรี Royal Ballet School ที่ลอนดอน ซึ่งเป็นสถาบันที่่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก เมื่ออายุ เพียง 15 ปีเท่านั้น

ขณะที่ ออมมิ กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้ เธอได้รับเลือกให้แสดงร่วมกับคณะ Royal Ballet หลายครั้ง อาทิ เรื่อง The Nutcracker, Cinderella, La Bayadere, Giselle และ Symphony in C

ออมมิ ยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของ Royal Ballet School และตัวแทนของสหราชอาณาจักร เพื่อไปแสดงใน International Galas ที่เมืองมิลาน และมอสโคว์อีกด้วย

ออมมิ พิพิธสุขสันต์ เป็นนักบัลเล่ต์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ วงการนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ในการแข่งขันบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สำหรับนักบัลเล่ต์ที่มีความสามารถสูง อายุไม่เกิน 19 ปี จัดโดย Royal Academy of Music (London) รายการ Adeline Genee International Competition ปี 2001

ชัยชนะของ ออมมิ ครั้งนี้ ได้รับการกล่าวขวัญจากคณะกรรมการและคนในวงการว่า เธอเป็นนักบัลเล่ต์ที่ได้แสดงความสามารถโดดเด่นเป็นพิเศษ อย่างที่ไม่เคยปรากฏในการแข่งขันรายการนี้ที่จัดมาในอดีตนับแต่ปี 1931

การแข่งขันในปีนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ” A Vintage Year”

ทันทีที่จบการศึกษาจาก Royal Ballet School ออมมิ พิพิธสุขสันต์ ก็ได้รับตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้เต้นเดี่ยว (Soloist) ที่อายุน้อยที่สุดของคณะ San Francisco Ballet โดยไม่ผ่านการเป็นผู้เต้นร่วมในกลุ่ม (Corps de Ballet) แต่อย่างใด

และด้วยตำแหน่งนี้ ทำให้ ออมมิ ได้มีโอกาสแสดงบทนำต่างๆหลายบท อาทิ Snow Queen, Sugar Plum Fairy, และ Arabian (Nutcracker) ของ Tomasson Lilac Fairy, Fairy of Tenderness และ Bluebird Pas de deux (Sleeping Beauty), Pas de trios, Swan Lake, และ Solo Willies (Giselle)

นอกจากนี้ ออมมิ ยังได้ร่วมแสดงในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง ซึ่งออกแบบท่าเต้นโดยศิลปินนักบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียง อาทิ Divertimento No.15, The Four Temperaments, The Serenade (Balanchine) ฯลฯ

ในปี 2012 ออมมิ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะ Ballet San Jose of Silicon Valley และในปี 2013 เธอก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้เต้นหลัก (Principle) ในบทสำคัญต่างๆ เช่น Sugar Plum / Marie (The Nutcracker) โดย Karen Gabay, Mercedes และ Queen of Dryads ใน Don Quixote, Carmen (บัลเล่ต์ Carmen) โดย Roland Petit

ในขณะเดียวกัน ออมมิ ยังได้ร่วมแสดงในเรื่อง Star and Stripes (Balanchine), Clear (Stanton Welch), Meditation from “ Thais” (Sir Frederick Ashton) และเรื่องอื่นๆ

ออมมิ พิพิธสุขสันต์ นอกไปจากการเป็นนักบัลเล่ต์อาชีพผู้เจิดจรัสหนึ่งเดียวของไทย บนเวทีบัลเล่ต์โลกแล้ว เธอยังเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนบัลเล่ต์ให้โรงเรียนบัลเล่ต์หลายแห่งในเขต Bay Area แห่งซานฟรานซิสโก เช่น Pacific Ballet Academy, Western Ballet และ โรงเรียน Ballet San Jose School

ออมมิ ยังเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนบัลเล่ต์ระดับมาสเตอร์ คลาสเพราะเธอได้รับ ABT Certified Teacher ให้เป็นผู้ฝึกสอนบัลเล่ต์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับ 7 ของ ABT National Training Curriculum รวมทั้งการเป็น Certified Teacher ฝึกสอนบัลเล่ต์ในระดับสูงขั้น Power Pilates Mat Core 1 และ 2

ปี 2013 ณัฐนรี พิพิธสุขสันต์ เปิดการแสดงครั้งแรกในประเทศไทย ในชื่อการแสดงว่า “ Journey Home” และ “Painting the Wind” โดยเธอเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นเองทั้งหมด

เป็นการแสดงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ในการแสดงครั้งล่าสุด ออมมิ ณัฐนรี พิพิธสุขสันต์ มาเปิดการแสดงพร้อมกับคู่เต้นชาวคิวบัน รูดี้ แคนเดีย (Rudy Candia) นำเสนอ White Swan Pas de deux จากเรื่อง Swan Lake บัลเล่ต์คลาสสิคของ Tchaikovsky ซึ่งถ่ายทอดถึงความงดงามและโดดเด่นของบัลเล่ต์แบบคลาสสิคได้อย่างชัดเจน และบัลเล่ต์จาก Carmen Suite ของ Bizet, Sylvia Suite ของ Delibes และ Meditation de Thais ของ Massenet ร่วมกับวง BSO ภายใต้การอำนวยเพลงของมาร์ติน อังเดร (Martin Andre) ผู้อำนวยเพลงมากฝีมือชาวอังกฤษ

จึงทำให้เป็นค่ำคืนที่ดื่มด่ำด้วยลีลาของนักบัลเล่ต์ระดับโลก หลากหลายทั้งทางด้านจังหวะและอารมณ์ พริ้วไหวไปกับเสียงดนตรีบรรโลมใจหาใดปาน

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังถูกดูแคลนจากชาวโลกภายใต้ภาวะการณ์เลวร้ายรายรอบ เธอ_ _ ออมมิ ณัฐนรี พิพิธสุขสันต์ สาวไทยผู้นี้ คือดาวดวงเล็กๆที่ช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของประเทศให้กลับคืนมาได้บ้างบางส่วน