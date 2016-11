คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

โดยต้องคิดให้ดี ให้ลึกซึ้ง อย่างเช่นโครงการเขื่อนป่าสักฯ เป็นการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ได้ละเลยคนส่วนน้อยที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์อย่างมากมาย คนส่วนรวมต้องช่วยคนกลุ่มเล็กที่เสียสละอย่างเต็มที่

“…. การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดผลประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง แก่หน้าที่และแก่แผ่นดิน….” จากหนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน

สวัสดีทุกคน…. เพื่อนทุกคนคงแปลกใจเนอะว่าหลายคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อันเชิญคำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาลง เหตุผลก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยกำลังอยู่ในช่วงอาลัยอาดูรในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เราเห็นว่าหน่วยงานราชการ องค์กรทั้งไทยและเทศต่างๆ ต่างก็นำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาลงเพื่อเทิดทูนการทรงงานของพระองค์ เราก็คนหนึ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมรู้เห็นในการทรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการทรงงานเพียงเสี้ยวหนึ่งของโครงการในพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ ซึ่งเรามีโอกาสไปสัมผัสมาด้วยกับตัวเองหลายโครงการด้วยกัน และทุกโครงการในพระราชดำริมีผลกระทบถึงผลประโยชน์จริงๆกับประชาชนในพื้นที่ และหนังสือฉบับนี้เราได้มาเมื่อคราวที่กลุ่มสื่อจากแอล.เอ. โดยการสนับสนุนจากกงสุลใหญ่จักร บุญ-หลง ตำแหน่งในสมัยนั้น ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งภายหลังเมื่อกงสุลใหญ่จักร บุญ-หลง ได้รับพระราชโองการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอล ท่านก็ได้นำเอาผลประโยชน์จากโครงการพระราชดำริไปช่วยแนะนำทฤษฏีใหม่ให้แก่เกษตรกรอิสราเอล และแรกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

*** แฟนๆลูกขนไก่ทั่วโลก ช่วงนี้มีโอกาสออกเสียง “BWF Player of the Year Award 2016” รายชื่อของนักแบดมินตันทั่วโลกมี “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันสาวอันดับ 2 ของโลกชาวไทย ที่สามารถกวาดแชมป์ได้ทั้งหมด 4 ทัวร์นาเม้นท์ในปีนี้ก็ติดลิสท์ชิงตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่า 2016 นี้อยู้ด้วย แต่ “น้องเมย์” ต้องแข่งกับนักตบลูกขนไก่สาวจากสเปน คาโลรินา มาริน มือ 1 แชมป์โลก 2 สมัย และเหรียญทอง ริโอเกมส์ อีกคนคือโนโซมิ โอคุฮาระ มือ 3 ของโลก และเป็นนักแบดมินตันคนแรกของโลกที่คว้าแชมป์ระดับซูเปอร์ซีรี่ส์ได้ถึง 3 รายการติดต่อกันในเดือนเดียวกัน และกับอีกหลายๆคน

*** แฟนบอลทั่วประเทศได้เฮ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี “บิ๊กโจ” พาทิศ ศุภะพงษ์ โฆษกประจำสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาชี้แจงกฎเกณฑ์การเข้าเชียร์ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยในแมทช์ที่จะแข่งกับทีมชาติออสเตรเลีย รอบคัดเลือก โซนเอเซีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย นัดที่ 5 ในวันที่ 15 พฤศจิกายนศกนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน และสามารถนำอุปกรณ์เชียร์ และร้องเพลงเชียร์ได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบของทาง AFC และ FIFA

*** ฉัตร์ บุตรดี และ วุฒิชัย มาสุข ยอมรับมีความคุ้นเคยกับสไตล์การชกของโค้ชสัญชาติคิวบาเป็นอย่างดี และเคยเห็นฝีมือ จูเลียน ริคาร์โด กอนซาเลซ เซเดโน ตอนเก็บตัวโอลิมปิก 2016 มาแล้ว และมั่นใจมีศักยภาพมากพอที่จะพานักชกมวยสากลชาติไทยกลับมาผงาดในซีเกมส์ 2017

*** กีฬาประเภทนี้ไม่ค่อยจะอยู่ในสายตาของแฟนกีฬามากนักโดยส่วนรวม แต่ก็ค่อยๆได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เหมือนกับเกมการกีฬาทั่วไป ถ้าไม่นำชัยชนะมาสู่ค่ายของตัวเอง หรือประเทศชาติ ก็ไม่ค่อยได้รับการประโคมข่าว แต่งานนี้กำลังได้รับความสนใจโดยที่ทัพนักกีฬาโรลเลอร์สเก็ตทีมชาติไทยฟอร์มมาแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ในการชิงชัยวันสุดท้ายของการแข่งขัน “อินซ์” กันต์ชนก สว่างศรี ทำผลงานสุดยอดดโชว์ลีลาซิ่งโรเลอร์เบล็ดแข่งกับนักโรลเลอร์เบล็ดอีก 9 ชาติ ผงาดคว้าเหรียญเงิน ประเภท สลาลม แบทเทิล ประชาชนทั่วไปชาย มาครองได้สำเร็จพร้อมกับเป็นนักกีฬาไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในการแข่งขันโรลเลอร์สเก็ทชิงแชมป์เอเซียในรายกา “17th Asian Roller Skating Championships” ที่ประเทศจีน

*** เป็นข่าวอีกแล้ว ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟอาชีพวงสวิงวัย 40 ปี หายหน้าไปหลังจากถอนตัวออกจารายการเซฟเวย์ โอเพ่น เมื่อกลางเดือนที่แล้ว ตอนนี้ ไทเก้อร์ วูดส์ ออกมายืนยันผ่านสื่อว่าจะกลับมาลงก๊วนอีกในรายการ ฮีโร่ เวิลด์ ชาลเลนจ์ ที่บาฮามัส ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมนี้ หลังจากที่สภาพร่างกายฟื้นตัวสมบูรณ์เต็มที่แล้ว

*** ช่วงนี้แฟนกอล์ฟทั่วโลก โดยเฉพาะแฟนกอล์ฟชาวไทย กับนิว ซีแลนด์ ตัวเกรงลุ้นให้นักกอล์ฟสาวของตัวเองมีสิทธิ์ได้ตำแหน่ง The Player of the Year …. เมื่อสองรายการที่แล้ว ลีเดีย โค มือ 1 ของโลก ขอพัก ทำให้ “โพรเม” เอรียา จุฑานุกาล มือ 2 ของโลก แซงหน้าเก็บคะแนนเก็บเงินรางวัล แต่เมื่อเกมอาทิตย์ที่ผ่านมา ลีเดีย โค ลงเล่น ถึงแม้ว่าจะเข้ามาที่ 12 ในรายการ “ไซม์ ดาร์บี มาเลเซีย” รับเงินได้นิดเดียว 26,692 เหรียญสหรัฐ แต่ “โพรเม” เอรียา จุฑานุกาล มีอาการเหมือนกับไม่อยากเล่นเข้ามาที่ 43 ทำให้ ลีเดีย โค ทำเงินแซงหน้าไปได้ 3,744 เหรียญสหรัฐ …. ตอนนี้ ลีเดีย โค ทำเงินรายได้ไปแล้วในปีนี้ 2,451,642 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ “โพรเม” เอรียา จุฑานุกาล รับเงินเข้าแบ๊งไปแล้ว 2,447,898 เหรียญสหรัฐ …. รายการของแอลพีจีเอ ตอนนี้เหลืออยู่สามรายการ โดยมีรายการเชิญของ “ลอเรนา โอชัว อินวิเทชันแนล” ซึ่งไม่นับ รายการหน้าเป็น “โตโต แปน คลาสสิก” เริ่ม 4-6 พ.ย. ขัดด้วยรายการของ “โอชัว” 10-13 พ.ย. ที่เม็กซิโก แล้วรายการสุดท้ายกลับมาเมืองเมเปิ้ล รัฐฟลอริด้าคือ “ซีเอ็มบี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ” 17-20 พ.ย. …. พลาดไม่กันละเนอะพี่น้องสองรายการนี้

*** ตั้งแต่ได้กลายเป็นนักกอล์ฟแก่ นายคนนี้ยังไม่ได้รางวัลอะไรที่มีชื่อเข้าประเภทชายชราเลย แต่ในรายการ L.A. Open “เดอะต้อม” รกุณ สุบินทร์ คว้ารางวัลที่ 1 ของ Senior Flight ตีเข้ามา 89-20 ก็คว้าถ้วยรางวัลของไฟลท์ชายชราไป นี่เจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะคุยเลยเนอะ ขนาดลูกตกน้ำไป 2 ลูกยังเข้ามาที่ 1 ได้…. ดีใจด้วยเนอะ สะหาย! ส่วนแชมป์ L.A. Open 2016 ได้แก่ จารุวัฒน์ โสณะชัย *** และรายการ L.A. Open ดำเนินการแข่งขันโดยสมาคม ไทย ซีเนียร์ กอล์ฟ แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ที่สนามกอล์ฟแอนเจลิส เนชันแนล นำโดยนายกฯ ดนัย “ด้อง” นิลพลับ นักกอล์ฟกลับบ้านด้วยความสุขสนุกสนามสำราญพร้อมด้วยรางวัลติดมือกันมากมาย

*** รายการประจำเดือนพฤศจิกายนของชมรมกอล์ฟนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จะไปสนุกกันที่สนามฮาร์ดิ้ง กริฟฟิธ พาร์ค วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. ทีไทม์ 10.00 น. ติดต่อ ประธานชมรมฯ แดง เรวัติ 818-687-6349 แดง กนกพันธุ์ 909-509-6213*** ไว้คุยกัน… สวัสดี!