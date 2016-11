“วันทรงดนตรี” 2509 ตราตรึงในความทรงจำตราบนิรันดร์



ผมเข้าเป็นน้องใหม่คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2509

50 ปีผ่านไป ประสบกาณ์สำคัญที่สุดในชีวิตน้องใหม่ที่ยังตราตรึงในความทรงจำไม่เคยลืมเลือน คือ

“ วันทรงดนตรี ”

การเสด็จทรงดนตรีที่จุฬาฯเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2501โดยกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น”วันทรงดนตรี”

ก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ.2500 ซึ่งเป็นปีประสูติของพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่เป็นพระนามที่พ้องกับพระนามจุฬาฯ ทรงประสูติวันที่ 4 กรกฏาคม อันตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตร บรรดานิสิตจุฬาฯได้เข้าถวายพระพรเมื่อวันที่ 6 กันยายน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดนตรีพระราชทานที่สวนอัมพร

ต่อมา ทางอธิการบดีฯเล็งเห็นว่า การที่นิสิตจุฬาฯ 2,500 คนไปร่วมชุมนุมที่สวนอัมพรนั้น เป็นเรื่องลำบาก ปีต่อมาจึงทูลเชิญเสด็จทรงดนตรีที่หอประชุมจุุฬาฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ วันที่ 20 กันยายน อันเป็นวันพระราชสมภพของพระปิยะมหาราชและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นวันเสด็จทรงดนตรี

พวกเราชาวจุฬาฯเรียกวันนี้ว่า “วันทรงดนตรี”

การเสด็จทรงดนตรีนี้เริ่มในปีพ.ศ.2501 สิ้นสุดในปีพ.ศ.2516 แต่จุฬาฯยังคงประเพณี “วันทรงดนตรี” 20 กันยายนไว้ มีการบรรเลงและขับร้องของวง CU BAND ที่เป็นนิสิตปัจจุบัน กับวง ICU BAND ที่เป็นของนิสิตเก่ารุ่นพี่ มีนักร้องชื่อดังที่เป็นนิสิตเก่าหมุนเวียนมาร่วมร้องต่อเนื่องทุกปี จวบจนทุกวันนี้

”วันทรงดนตรี” ปีพ.ศ. 2509 มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจนถึงวันที่ 20 กันยายนแล้วก็ยังไม่มีหมายกำหนดการมาจากในวัง เนื่องจากปีนั้นในจุฬาฯมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ทำให้พวกเราน้องใหม่และพี่ๆใจเสียว่าปีนี้จะอดเข้าเฝ้า “ทรงดนตรี”

ต่อมามีหมายกำหนดการโปรดเกล้าฯมาว่า จะเสด็จ ”ทรงดนตรี” วันที่ 30 พฤศจิกายน น้องใหม่แต่ละคณะต่างฝึกซ้อมร้องเพลงถวายหน้าพระที่นั่ง นอกจากเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” ที่เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีเพลง “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” และเพลงพระราชนิพนธ์ที่น้องใหม่ 2509 คัดเลือกมาร้องถวายเป็นพิเศษคือ เพลงพระราชนิพนธ์ “ When ” ยังจำเนื้อร้องเพลงนี้ได้ขึ้นใจ

“Oh won’t you please tell me when.

We two would meet once again.

I miss your sweet lovely face,

The thrill of your warm embrace.

You left me feeling so blue,

Now that I’ve cried over you.

I’ve got the blue now and then,

So won’t you please tell me when

( Please tell me when.)

นอกจากฝึกซ้อมกันในแต่ละคณะฯแล้ว ยังมีการนำน้องใหม่มาซ้อมใหญ่ร้องเพลงร่วมกันเพื่อความพร้อมเพรียงในหอประชุมใหญ่อีกด้วย



วันจริงขบวนเสด็จมาถึงประมาณบ่ายสองโมง น้องใหม่ตั้งแถวรับเสด็จตั้งแต่ปากประตู ตามถนนโค้งไปหาคณะสถาปัตย์ฯ จนถึงหอประชุมใหญ่ น้องใหม่วิศวะจะหมอบกราบลงไปกับพื้น

พอขบวนเสด็จผ่านไป พวกเราน้องใหม่รีบวิ่งเข้าหอประชุม เหลือแต่ที่นั่งด้านหลัง และชั้นบน เพราะที่นั่งด้านหน้าโดนรุ่นพี่จับจองไว้หมดแล้ว

โดยเฉพาะที่นั่งกับพื้นหน้าเวที รุ่นพี่หญิงเข้าจับจองไว้หมด เพราะเป็นทำเลที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดที่สุด

พอเสด็จเข้าสู่หอประชุม นิสิตทั้งหมดยืนขึ้น ร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ต่อด้วยเพลงพระราชนิพนธิ์ “ มหาจุฬาลงกรณ์” ปิดท้ายด้วยการ Boom จุฬาฯ

“ Boom – ba – la –ka _____Bo – Bo – Bo

Who are we _________ Chulalongkorn

Can you see _________ La “

เป็นการ “ บูมจุฬาฯ “ หน้าพระพักตร์ด้วยเสียงดังสุดชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวลให้นิสิต พระองค์ท่านเสด็จพร้อมพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ เป็นการเสด็จทั้งครอบครัว

อธิการบดีจุฬาฯจอมพล ประภาส จารุเสถียร กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วเบิกตัวพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ในสมัยนั้นคือ ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทรและศาสตราจารย์ดร.อาจอง ชุมสาย ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านก็ดำเนินรายการได้อย่างดีเยี่ยม เต็มไปด้วยไหวพริบ ปฏิพานและอารมณ์ขัน

ในตอนแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชดำรัสเล่าเรื่องต่างๆตามพระราชอัธยาศัยพระราชทานแก่นิสิต ในปีนั้นทรงมีพระราชดำรัสเน้นให้นิสิตใช้สติปัญญา อย่าใช้กำลัง ด้วยเหตุที่มีการเลื่อนวันทรงดนตรีจากกำหนดเดิมมาเป็นวันนี้ เพราะเมื่อตอนก่อนงานรับน้องใหม่มีการตีกันของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากแย่งกันถือธงมหาวิทยาลัยในวันรับน้องใหม่

เป็นพระราชดำรัสที่ทันสมัย ชี้ทางสว่างให้นิสิตที่หลงทางผิด ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ต่อจากนั้นจะทรงดนตรีร่วมกับวง อ.ส. เพลงเปิดรายการคือเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์”

นักร้องประจำวงอ.ส.ส่วนใหญ่เป็นนิสิตเก่าจุฬาฯ เช่น ม.จ.วุฒิเฉลิม วุฒิชัย คุณกานดา ธรรมมงคล คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ฯ คุณหญิงทองทิพย์ รัตนรัตน์ คุณพัลลภ สุวรรณมาลิก ส่วนใหญ่จะร้องเพลงพระราชนิพนธิ์และเพลงตามคำขอ

ในปี พ.ศ.2509 มีเพลงพระราชนิพนธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประพันธ์ทั้งคำร้องเป็นภาษาอังกฤษและทำนองเป็นเพลงแรก ชื่อเพลง “Dream Island” วง อ.ส.โดยคุณหญิง จามรี สนิทวงศ์ฯ ก็นำมาขับร้องบนเวทีนี้ ต่อมามีการใส่เนื้อร้องภาษาไทย ชื่อเพลง “ เกาะในฝัน”

ปีนี้มีนักร้องรับเชิญพิเศษหนึ่งคน คือ จีระนันท์ เศวตนันท์ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นนางสาวไทย และไปประกวด Miss Universe ได้เป็นรองอันดับหนี่ง ขึ้นเวทีร้องเพลงหน้าพระที่นั่ง ด้วยเพลง “ I Could Have Dance All Night ” เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง My Fair Lady

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงร่วมสนุกกับนิสิตโดยทรงขอเพลงต่างๆจากวงดนตรี บางครั้งก็โปรดให้สมเด็จพระบรมฯ ทรงร่วมเป่าแซกโซโฟน ยังจำได้ว่า สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงร้องเพลง “Where is Love” จากภาพยนตร์เรื่อง Oliver Twist ที่โด่งดังในยุคนั้น และสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงร้องเพลง “ Do Re Me ” จากภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ร่วมกับทูลกระหม่อมจุฬาภรณ์ อีกทั้งทูลกระหม่อมจุฬาภรณ์ ยังทรงเปียนโนด้วย

พวกเราเหล่านิสิตต่างปรบมืออย่างกึกก้อง

นิสิตทั้งหอประขุมร่วมขอเพลงด้วยการเขียนใส่เศษกระดาษส่งต่อๆกันไปข้างหน้าจนถึงพิธีกรจนเป็นปึกๆ พิธีกรอ่านถวายทางไมโครโฟน บางเพลงเป็นเพลงที่ไม่ทรงรู้จัก ทรงเล่นให้ไม่ได้ ก็จะเสด็จมารับสั่งตอบให้ที่ไมโครโฟนด้วพระอารมณ์ขัน เรียกเสียงปรบมือกึกก้อง

แล้วยามเย็นย่ำก็มาถึง เป็นเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันเลอค่าเกือบ 6 ชั่วโมง สัญญาณแห่งการอำลามาถึง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสอำลา และพระราชทานพรแก่นิสิตทั้งหลาย เหล่านิสิตก้มกราบรับพระราชทานพรไว้เป็นศิริมงคลแก่ตน

นาทีแห่งการอำลามาถึง เมื่อวงดนตรีขึ้นเพลงพระราชนิพนธิ์ “When” น้องใหม่และนิสิตทั้งหอประชุมร่วมร้องพร้อมเพรียงกัน แล้วพยายามยืดเวลาเสด็จกลับให้ทอดยาวออกไปให้นานที่สุด ด้วยการร้องเพลงท่อนสุดท้ายที่ว่า

“ So won’t you please tell me when ”

ร้องย้ำเข่นนี้เป็นสิบสิบเที่ยว สอดประสานกับวงดนตรีที่บรรเลงสอดรับ จนองค์ฯหัวหน้าวงให้สัญญาณ แล้ววงดนตรีหยุดบรรเลงสอดรับ

สิ้นสุดการ “ ทรงดนตรี” ในครั้งนั้น

ระหว่างทรงเก็บเคริ่องดนตรี นิสิตที่เป็นต้นเสียงขึ้นเพลง CU POLKA แล้วทุกคนก็ร้องตาม แล้วเมื่อจะเสด็จกลับ นิสิตร่วมร้องเพลง “ ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น ” ดังกึกก้องหอประชุม

ตามด้วยเพลง “ มหาจุฬาลงกรณ์ ” ที่ทุกคนร้องออกมาจากหัวใจ

และเมื่อจบเพลง ทุกพระองค์เสด็จออกข้างม่าน เพลง “ สรรเสิญพระบารมี” ก็ดังกระหึ่มหอประชุมจุฬาฯ

เหล่านิสิตที่อยู่ด้านนอกช่วยกันเข็นพระราชรถที่ไม่ต้องติดเครื่องยนต์ พร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสด็จไปจนออกถนนพญาไท

“ So won’t you please tell me when “

“ วันเวลาผ่านไปไม่หวลกลับ

ภาพประทับทรงคนตรีมีความหมาย

สถิตย์อยู่กลางหัวใจไม่เสื่อมคลาย

ขอทำดีทูลถวายจนวายชนม์ ”

มงคล วัชรางค์กุล

อ้างอิง :1. “วันทรงดนตรีที่อยู่ในความทรงจำ”

ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ตุลาคม 2541

2. หนังสือน้องใหม่จุฬำฯ 50 ปี พิมพ์ 2559

3. จากความทรงจำตราบนิรันดร์