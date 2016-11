พระอัจฉริยภาพทางดนตรี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านคะ วันนี้ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งที่ได้เคยถวายงานด้านดนตรีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นก็คือ คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ดิฉันและทีมงานส่วนบริหารการดนตรี วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ท่าน ในเรื่องของพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ท่านค่ะ คุณสวลีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณและการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ ไว้ดังนี้ค่ะ

“พี่ได้เคยถวายงานรับใช้พระองค์ท่านมาทั้งหมด 35 ปีค่ะ ตอนหลังผ่าตัดหัวเข่าและผ่าตัดสะโพกก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าถอนสายบัวและนั่งพับเพียบไม่ได้ แต่ถือว่าที่ผ่านมานั้นพี่มีบุญที่สุดที่ได้เคยรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และเมื่อพูดถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีท่านพระราชนิพนธ์เพลงหลายแบบ เช่น เพลงมาร์ชราชวัลลภนั้นก็มีความฮึกเหิม ฟังแล้วน่าตื่นเต้น พอถึงเพลงหวานเช่น Still on my mind ก็พระราชนิพนธ์คำร้องด้วย ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่โรแมนติคมากด้วยเช่นกัน ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพครบถ้วนในพระองค์เดียว ตามพระราชดำรัสที่ว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ท่านก็ทรงทำตามคำพูดนั้นทุกประการ นี่คือลูกผู้ชาย ส่วนด้านการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทนั้นครั้งแรกเลย เป็นงานกาชาด จัดที่สวนอัมพรก็ไปร้องเพลง พระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง ค่ะ พอร้องเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระนางเจ้าฯท่านก็มีรับสั่งพอพระทัย พออีกหลายวันต่อมาก็มีสมเด็จพระเจ้าซาร์แห่งอิหร่าน และสมเด็จพระนางเจ้าฟาราไดบา เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะ ท่านก็รับสั่งให้เลขาธิสารสำนักพระราชวังคือคุณพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ ว่าให้ไปร้องเพลง และเป็นการเสด็จล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงดนตรี เราก็ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และก็ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทต่อมาเรื่อยๆ

บางงานนั้นท่านไม่ได้ทรงทำเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว ท่านได้จัดการแสดงดนตรีและอาหารเพื่อทหารที่บาดเจ็บจากสงครามที่พระตำหนักดุสิตาลัย เป็นความซาบซึ้งที่สุดค่ะที่ท่านทรงทำเพื่อประชาชน ต่อมาก็มีการบันทึกเสียงเพลงพระราชนิพนธ์บ้าง ก็จะบันทึกที่พระตำหนักดุสิดาลัย และพระองค์ท่านก็จะทรงดนตรีเอง สาวสายไมค์โครโฟน และเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยพระองค์เอง บทเพลงที่ได้บันทึกก็จะมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงปลุกใจที่เกี่ยวกับทหาร เช่นเพลงชายชาญทหารไทย, แด่ทหารหาญในสมรภูมิ ความสูญเสียในครั้งนี้นั้นสำหรับพี่เองความเสียใจนี่เรียกได้ว่าเป็นความเสียใจที่สุดในชีวิต และจะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดไปค่ะ”

ในสัปดาห์หน้าดิฉันจะได้กล่าวถึงบทเพลงที่น่าสนใจอีกบทเพลงหนึ่งที่คุณสวลี ผกาพันธ์ ได้ถวายงานบันทึกเสียง พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ