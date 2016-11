พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดั๊กเวิร์ธ

พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดั๊กเวิร์ธ ว่าที่ Senator สายเลือดไทย-อเมริกัน…

ผมต้องขอหยุดพักเรื่องหัวหินไว้ก่อน เพราะสัปดาห์นี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่จะเขียนถึง

ประการแรกเรื่องเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ โดยเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นประเด็นหลัก

ประการที่สองเรื่องในประเทศไทย เริ่มจากวันที่ 14 พฤศจิกายนรัฐบาลอนุญาตให้กิจกรรมต่างๆทั้งทวี วิทยุและอื่นๆกลับสู่รายการปกติหลังจากที่ถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจมาครบ 1 เดือน อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ครบ 30 วัน

นอกจากนี้ธงชาติที่ลดครึ่งเสาเพื่อถวายความไว้อาลัยนั้นก็จะกลับมาเชิญขึ้นเต็มเสาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ส่วนการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐยังไว้ทุกข์ต่อไปครบ 1 ปี ทางด้านประชาชนทั่วไปก็ตามที่เห็นสมควร ผมคิดว่าผู้คนคงไว้ทุกข์กันต่อไป

กลับมาเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ผมยังเชื่อว่าฮิลลารี คลินตันจะได้เป็นประธานาธิบดีแม้ว่าจะมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกนำมาเปิดเผยโดยผู้อำนวยการเอฟบีไอ ซึ่งหากเป็นเกมการเมืองก็คงไม่ทันการแล้วเพราะเธอมีคะแนน Electoral Votes นำอยู่มากทีเดียว นายทรัมพ์คงตามไม่ทัน เอาเป็นว่าเราคอยดูกันวันที่ 9 พฤศจิกายนผลจะออกมาอย่างไร

คราวนี้ผมก็อยากจะพูดถึงคุณแทมมี่ หรือพ.ท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดั๊กเวิร์ธ ส.ส.คองเกรส เขต 8 รัฐอิลลินอยส์ (ชิคาโก้) เป็นนักการเมืองเลือดไทย-อเมริกัน เธอเป็น ส.ส.มาแล้ว 2 สมัย (สมัยแรกปี 2013-2014 สมัยสองปี 2015-2016)

ผมเชื่อว่าแทมมี่คว้าชัยแน่ หากเป็นไปตามนี้ก็จะมี “เลือดไทย”สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกในสภาคองเกรส

เหตุแห่งความเชื่อนั้นไม่ได้มาจากความคิดของผมเอง เราย้อนไปดูโพล เริ่มจากหนังสือพิมพ์ฮัฟฟิงตัน โพสต์ เสนอการสำรวจเลือกตั้งวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยส์จะมีขึ้นวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายนนี้พ.ท.แทมมี่มีโอกาสจะได้รับชัยชนะถึง 98 % ขณะนี้เธอนำคู่แข่งวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน มาร์ก เคิร์ก อยู่ 9 % ดังนี้

1.Victory Research ระหว่าง Oct 16 – Oct 18 , 2016 (1,200 Likely Voters) ให้แทมมี่ ดักเวิร์ธ นำ นายมาร์ค เคิร์ก 11 % หรือ 50 ต่อ 39 ยังไม่ตัดสินใจ 8 %

Southern Illinois University ระหว่าง Sep 27 – Oct 2 (865 Likely Voters)ให้แทมมี่นำ 48 % ต่อ 38 % ยังไม่ตัดสินใจ 10 % Loras College ระหว่าง Sep 13 – Sep 16 (600 Likely Voters) ให้แทมมี่ 41 % ต่อ 36 % ยังไม่ตัดสินใจ 24 %

4.Normington, Petts & Associates (D-Duckworth) ระหว่าง Aug 1 – Aug 4 (800 Likely Voters) ให้แทมมี่ 44 % ต่อ 37 % ยังไม่ตัดสินใจ 19 % โพลของพรรคเดโมแครต

5.GS Strategy Group (R-Mark Kirk) ระหว่าง Mar 30 – Mar 31 (600 Likely Voters) ให้แทมมี่ 43 % ต่อ 43 % ยังไม่ตัดสินใจ 18 %

โพลของพรรครีพับลิกัน

PPP (D) ระหว่าง Jul 20 – Jul 21, 2015 (931 Likely Voters) ให้แทมมี่ 42 % ต่อ 36 % ยังไม่ตัดสินใจ 22 %

7.Ogden & Fry/The Illinois Observer ระหว่าง Jun 23 – Jun 23, 2015 (598 Likely Voters) ให้แทมมี่ 44 % ต่อ 27 % ยังไม่ตัดสินใจ 29 %

ขณะที่โพลจาก RealClearPolitics ที่จัดทำโพลของคู่แข่งแทมมี่กับนายเคิร์ก พบดังนี้

1.RCP Average ระหว่าง 9/13 – 10/2 ให้แทมมี่นำ 43.3 % ต่อ 36.3 % (แทมมี่ +7.0)

2.The Simon Poll/SIU ระหว่าง 9/27 – 10/2 (865 LV) ให้แทมมี่นำ 48 % ต่อ 34 % (แทมมี่+14)

3.Emerson ระหว่าง 9/19 – 9/21 (700 LV) ให้แทมมี่นำ 41% ต่อ 39 % (แทมมี่ +2 )

4.Loras ระหว่าง 9/13 – 9/16 (600 LV) ให้แทมมี่นำ 41 % ต่อ 36% (แทมมี่ +5)

สรุปตอนนี้ก็คือแทมมี่นำอยู่ทุกโพล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม หนังสือพิมพ์ The Chicago Tribune ประกาศให้การสนับสนุนส.ส.แทมมี่ สาเหตุเพราะนายมาร์ค เคิร์ก เจ้าของตำแหน่งวุฒิสมาชิกนั้นชิคาดก้ ทริบูนไม่เชื่อว่าเขาจะดำเนินงานได้ดีเพราะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพักฟื้นหลังจากเป็นอัมพฤกษ์ (stroke)ในปี 2012

“เราหวังว่าหลังจากที่เขากลับมาทำงานแล้ว (ในปี 2013)จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ,มีความเชื่อมั่น,เป็นปากเสียงและเป็นผู้นำ เราเคยสนับสนุนเขาถึง 6 ครั้ง แต่เรามองไม่เห็นสิ่งนี้หลังจากได้พบและสัมภาษณ์เขาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ก่อนที่เราจะประกาศให้การสนับสนุนใคร”ชิคาโก้ ทริบูน ย้ำ

แน่นอนว่าคำประกาศผ่านบทบรรณาธิการ The Chicago Tribune มีอิทธิพลต่อผู้ลงคะแนนมากทีเดียว และก็สร้างความแค้นให้กับ Kevin Artl ผู้จัดการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายมาร์ค เคิร์ก เป็นอย่างยิ่ง ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดกล่าวหาว่าชิคาโก้ ทริบูน ชกใต้เข็มขัดและชกสกปรก(cheap shot) ไม่ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริง

นสพ.ชิคาโก้ ทริบูน เคยสนับสนุนบารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดีสหรัฐ อาจเป็นเพราะว่าเขาเป็นวุฒิสมาชิกอิลลินอยส์ ทั้งๆที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้โดยทั่วไปแล้วจะให้การสนับสนุนพรรครีพับลิกัน ในปี 2016 ชิคาโก้ ทริบูนให้การสนับสนุนนายแกรี จอห์นสัน จากพรรคเสรีนิยม

เกิดที่กรุงเทพฯเติบโตในเอเชีย-สหรัฐ

พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี่ ดั๊กเวิร์ธ เกิดที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1968 (อายุ 48ปี ) เป็นธิดาของ แฟรงกลิน-ลมัย ดั๊กเวิร์ธ บิดาเป็นกัปตันทหารบกสหรัฐที่ผ่านการรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 ,สงครามเกาหลีและเวียดนาม จากนั้นมาทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติและบริษัทระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2005

จากการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษพบว่าบิดาของแทมมี่มีสายเลือดมาจากนักรบในสงครามปฏิวัติ (American Revolutionary War) ส่วนแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน แทมมี่โยกย้ายตามบิดาไปทำงานตามประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอจึงสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทย,อินโดนีเซียและอังกฤษ

แทมมี่จึงเข้าเรียนหลายแห่งเช่นเคยเรียนที่ Singapore American School, International School Bangkok และหลังจากครอบครัวอพยพไปปักหลักที่ฮาวายเมื่อเธออายุได้ 16 ปี เธอเรียนจบ McKinley High School ในฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย โดยได้เกียรตินิยม ในปี 1989

แทมมี่เรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จาก University of Hawaii และเมื่อปี 1990 จบปริญญาโทด้านกิจการระหว่างประเทศ (international affairs) จากมหาวิทยาลัย George Washington University

หลังจากนั้นเธอเดินตามรอยบรรพบุรุษด้านบิดาด้วยการสมัครเข้าเป็นกองกำลังสำรองกองทัพบก (Army Reserve Officers’ Training Corps) ในปี 1992 เธอได้รับการบรรจุเข้าเป็นนายทหารกองกำลังสำรองกองทัพบก (United States Army Reserve) และเลือกที่จะเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์เพราะเป็นตำแหน่งที่เปิดรับผู้หญิง

ต่อมาไปฝึกบินที่โรงเรียนการบินกองทัพบก หลังเรียนจบเธอถูกส่งเข้าประจำการกองกำลังป้องกันประเทศ กองทัพบก (Army National Guard) และถูกย้ายไปประจำการที่รัฐอิลลินอยส์ (Illinois Army National Guard เมื่อปี 1996) ในระหว่างนั้นเธอยังเป็นระดับซูเปอร์ไวเซอร์ของโรตารีสากล (Rotary International) ที่เมืองเอฟแวนสตัน (Evanston)รัฐอิลลินอยส์

ระหว่างที่อยู่อิลลินอยส์นั้น แทมมีเรียนต่อ Ph.D. ที่มหาวิทยาลัย Northern Illinois University ในสาขารัฐศาสตร์ ให้ความสนใจและทำวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองและสาธารณสุขของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปี 2004 เธอถูกส่งไปรบในสงครามอิรัก และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2004 เฮลิคอปเตอร์ UH-60 Black Hawk ที่เธอเป็นนักบินร่วมนั้นถูกยิงตกด้วยจรวดของฝ่ายตรงข้าม ทำให้เธอสูญเสียขาทั้ง 2 ข้าง ถูกนำตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาล Walter Reed Army Medical Center

เธอได้รับเหรียญ Purple Heart , Air Medal และ Army Commendation Medal สำหรับเหรียญเพอร์เพิล ฮาร์ท เป็นเหรียญเก่าแก่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐมอบให้กับนายทหารที่ต่อสู้จนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการรบ เริ่มมอบให้ตั้งแต่ปี 1917 ในปีเดียวกันนั้นเธอได้รับเลื่อนยศเป็น พ.ต. และปลดประจำการเมื่อเดือนตุลาคม 2014 ในยศพันโท จากนั้นไปทำปริญญาเอกต่อจนได้ PhD ภาควิชาบริการเพื่อนมนุษย์ (Human Services)จากมหาวิทยาลัย Capella เมื่อเดือนมีนาคม 2015

การทำงานให้กับรัฐบาล

เมื่อปี 2006 แทมมี่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต 8 รัฐอิลลินอยส์ แต่แพ้การเลือกตั้ง จากนั้นเธอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทหารผ่านศึกรัฐอิลลนอยส์ โดยผู้ว่าการรัฐร้อด บลาโกเจวิค ทำหน้าที่นี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2009 จึงลาออก เพราะได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทหารผ่านศึก ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงกับสาธารณะ วุฒิสภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2009

จนกระทั่งเดือนมิถุนายน 2011 เธอลาออกจากตำแหน่งเพื่อมารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นส.ส.รัฐอิลลินอยส์ เขต 8 (Congressional District) หรือในเขตชิคาโก้

การเลือกตั้งเบื้องต้นภายในพรรคเดโมแครตนั้นเธอเอาชนะ ราชา กฤษณามูรติ อดีตรองมนตรีคลังอิลลินอยส์ จากนั้นในการเลือกตั้งทั่วไปเธอเอาชนะ โจ วอลช์ เจ้าของตำแหน่งส.ส.แห่งพรรครีพับลิกันไปด้วยคะแนน 55% ต่อ 45 % ทำให้แทมมี่ในฐานะนายทหารหญิงผ่านศึกผู้พิการได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภาคองเกรสเป็นคนแรกและยังเป็นคนแรกที่เกิดในประเทศไทยเข้าไปนั่งในสภาคองเกรสสหรัฐ

ตำแหน่งส.ส.คองเกรสสหรัฐจะต้องมีการเลือกตั้งทุก 2 ปี ดังนั้นเธอเข้าไปนั่งในตำแหน่งปี 2013-2014 เทอมที่สองปี 2014-2016

อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคม 2015 เธอประกาศลงสมัครเป็นวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งปัจจุบันมีนายมาร์ค เคิร์ก (Mark Kirk) ครองตำแหน่งอยู่ ในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary election เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2016 เธอเอาชนะเพื่อนร่วมพรรคทั้ง Andrea Zopp และ Napoleon Harris ไปได้ ก่อนที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้ามาสู่การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้

การเป็นส.ส.คองเกรสมี 435 ตำแหน่งเลือกตั้งทุก 2 ปี ส่วนวุฒิสมาชิกหรือซีเนเตอร์มีรัฐละ 2 คนรวม 100 คนและเลือกตั้งคราวละ 6 ปีตำแหน่งวุฒิสมาชิกมีอิทธิพลมากกว่าส.ส.หลายเท่า มีโอกาสที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่าการรัฐ( หรือผู้ว่าการรัฐอาจหันมาสมัครเป็นวุฒิสมาชิกได้ ถ้าเบื่องานด้านบริหาร),รองประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นต้น

ในการดีเบตกันเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2016 ช่วงหนึ่งแทมมี่ตอบคำถามที่พิธีกรถามถึงคุณค่าของทหารผ่านศึกที่จะทำได้ในวุฒิสภา เธอตอบว่าประวัติครอบครัวของเธอเป็นทหารรับใช้สหรัฐฯ ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอเมริกันซึ่งนำไปสู่การประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในเวลาต่อมา และเธอก็เป็นลูกหลานแห่งสงครามปฏิวัติอเมริกา

“ครอบครัวของดิฉันรับใช้ประเทศนี้ด้วยการเป็นทหารสวมเครื่องแบบ นับย้อนกลับไปได้ถึงการปฏิวัติอเมริกัน ดิฉันได้เสียเลือดเพื่อประเทศนี้ (ในสงครามอิรัก) แต่ดิฉันยังคงต้องการรับใช้ประเทศในวุฒิสภาสหรัฐฯ โดยเฉพาะยามที่กลองรบถูกตีดังขึ้น”

การดีเบตของแทมมี่ทำให้นายมาร์ค เคิร์ก หงุดหงิด (เพราะตัวเขาเองก็เคยถูกโจมตีเรื่องประวัติการรับใช้ประเทศชาติ) เมื่อถึงเวลาดีเบตนายมาร์ค เคิร์ก ก็โพล่งออกมาว่า“ผมลืมไปว่าพ่อแม่ของคุณคงต้องลงทุนเดินทางมาไกลจากประเทศไทยเพื่อที่จะรับใช้ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน” (I forgot that your parents came all the way from Thailand to serve George Washington)

การดีเบตเงียบงันไปสักพักก่อนที่พิธีกรจะหันไปเรื่องพูดประเด็นต่อมา

นอกจากจะวิจารณ์แทมมี่ ดั๊กเวิร์ธ ไปในเรื่องของการผิดข้อเท็จจริงจนถูกหลายฝ่ายออกมาประณามว่าเป็นการรังเกียจผิว (รวมทั้งไม่ได้ศึกษาประวัติแท้จริงของแทมมี่และบรรพบุรุษของเธอ เพียงแต่เห็นหน้าว่าเป็นคนเอเชียก็กระหน่ำแล้ว นี่คนเอเชียเขาเรียกว่าไอ้ขาวกะโหลกกะลา) ต่อมานายมาร์ค เคิร์ก ออกมาขออภัยกับสิ่งที่กล่าวไปและแทมมี่ก็ยอมรับหรือยอมให้อภัยเขาไป

ในเรื่องส่วนตัว แทมมี่ แต่งงานกับ พ.ต.ไบรอัน โบว์ลสบี้ย์ เพื่อนทหารผ่านศึกสงครามอิรักหน่วยเดียวกัน เขาทำหน้าที่นายทหารฝ่ายสัญญาน เธอคลอดลูกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2014 เป็นหญิงเกิดจากเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์( reproductive technology) ระหว่างเธอกับสามี ลูกสาวของเธอชื่อ Abigail O’kalani Bowlsbey

ผมมั่นใจว่าแทมมี่หรือลัดดา จะก้าวเป็นวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยส์ โปรดคอยรับฟังผลการเลือกตั้งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2016 นี้และเตรียมแสดงความยินดีกับเธอได้