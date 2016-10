ซื้อสัตย์ สุจริต กตัญญู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบรมวงศ์มาก ทรงให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์มาก ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“…. ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความเจริญ ก็ขอต่ออายุให้ถึง 100 ปี …. ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญต้องยึดความสุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง…..” **** ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน 5 ธันวาคม 2550

สวัสดีทุกคน… ประธานาธิบดีบารัค ฮุสเซน โอบาม่า เดินทางมารัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้มารัฐการ แล้วก็หาเสียงให้กับอดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง, อดีต ส.ว. รัฐนิวยอร์ค และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ฮิลลารี่ คลินตั้น ด้วยความรักในกอล์ฟเกมก็เลยถือโอกาสไปออกรอบซะหนึ่งรอบที่สนามทอร์รี่ ไพน์ เมืองซาน ดิเอโก้ และเกมกอล์ฟนี่แหละ ที่ทางสำนักข่าว The Daily Caller ระบุว่า กอล์ฟเกมในช่วงวันสุดสัปดาห์ กับ ไทเก้อร์ วูดส์ และก๊วนกอล์ฟ ในปี 2013 ท่านใช้เงินภาษีบำเรอความสุขสนุกสนานสำราญกับกอล์ฟเกมไปทั้งหมดมากกว่า 3.6 ล้านเหรียญ รวมถึงการใช้เครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณชั่วโมงละ 200,000 เหรียญ

**เมื่อก่อนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่า นักกอล์ฟอาชีพชายชาวไทยที่ทำรายได้มากที่สุดไปตกอยู่กับ “โพรช้าง” ธงชัย ใจดี แต่นักกอล์ฟอาชีพหญิงในช่วงนั้นก็ทำรายได้กันไม่มากเท่าไร และการแข่งขันก็จำกัดวงในเอเชียเท่านั้น นานๆทีก็จะเห็นชื่อนักกอล์ฟหญิงไปแข่งในยุโรป แต่เดี๋ยวนี้ วงการกอล์ฟอาชีพหญิงเปลี่ยนไป และ ณ ขณะนี้ “โพรเม” เอรียา จุฑานุกาล เป็นนักกอล์ฟอาชีพหญิงในวงการกอล์ฟไทยแลนด์ทำรายได้จากอาชีพกอล์ฟมากที่สุดในส่วนของแอลพีจีเอ-ไทยแลนด์ เฉพาะปีนี้ ได้คว้าแชมป์ทั้งหมด 5 ทัวร์นาเม้นท์ รวมถึง 1 เมเจ้อร์ จากรายการบริทิช เลดี้ โอเพ่น และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้ามาที่ 3 ในรายการ บลู เบย์ แอลพีจีเอ ที่เมืองจีน ถ้า “โพรเม” ไม่ตีตกน้ำไปในหลุมที่ 18 ก็ไม่แน่อาจจะคว้าแชมป์เป็นรายการที่ 6 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ทั้งหมดปี 2016 นี้ของ “โพรเม” ทำได้ 2,439,878 เหรียญ คิดเป็นเงินไทยแล้วก็เกือบ 86 ล้านบาท แซงหน้านักกอล์ฟวัยรุ่นสาว ลีเดีย โค มืออันดับ 1 จากนิว ซีแลนด์ไปแล้ว ที่เธอทำเงินเลี้ยงครอบครัวได้ทั้หมดปีนี้ 2,424,950 เหรียญ นอกจากนั้นยังเก็บคะแนนผ่าน ลีเดีย โค ในการชิงตำแหน่ง The Player of the Year 2016 ไปสิบกว่าคะแนน แล้ว และจากนี้ก็เหลืออีกสามเกมเท่านั้นก็สิ้นสุดฤดูกาล 2016 พวกเราก็เอาใจช่วยลุ้นด้วยกันให้เธอได้รับตำแหน่งนี้…. “โพรเม” เคยได้รับตำแหน่ง The Rookie of the Year เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา **** เกมต่อไปที่มาเลเซีย Sime Darby LPGA Malaysia Oct.27-30 …. TOTO Japan Classic, Nov. 4-6 …. ขัดรายการด้วยรายการแขกรับเชิญ Citibanamex Lorena Ochoa Invitational Present, ที่ประเทศเม็กซิโก 10-13 พ.ย. และ CME Group Tour Championship, Tiburon G.C., Naples, Florida วันที่ 17-20 พ.ย. 2016 *** พวกเรามาลุ้นกันดูซิว่าระหว่างสามสาว ลีเดีย โค, เมรียา จุฑานุกาล, บรุ๊ค เฮนเดอร์สัน ดูกันซิว่า สามสาวนี้ใครนี้ใครจะอยู่ได้ในอันดับท็อป 5 ของแต่ละรายการ และเป็นการตัดสินว่า ลิเดีย โค กับ เอรียา จุฑานุกาล ใครจะได้ตำแหน่ง The Player of the Year 2016

**การแข่งขันเบสบอลชิงแชมป์โลก World Series ระหว่า ชิคาโก้ คับส์ แชมป์จากเนชันแนล ลีค กับ คลีฟแลนด์ อินเดียนส์ จากอเมริกัน ลีค กำลังห่ำหั่นกันอย่างสนุก คลีฟแลนด์ อินเดียน ชนะเกมแรก นำไปก่อนแล้วหนึ่งเกม เกมสองกำลังแข่งกันในขณะที่กำลังร่ายเวทย์อยู่นี้ ชิคาโก้ คับส์ นำอยู่ 1-0 อินนิ่งแรก …. เกมที่ 3-4-5 แข่งกันวันศุกร์ที่ 28 เสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 ต.ค.แข่งที่ชิคาโก้ และจากนั้นกลับไปแข่งเกมหกกันที่คลิฟแลนด์

**”บัวขาว บัญชาเมฆ” หรือ สิบตรี สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดมวยไทยแห่งยุค เผยที่มาการนำพระบรมฉายาลักษณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ไปทุกครั้งว่า ก็เพราะการทำเช่นนี้ทำให้ตนมีกำลังต่อสู้บนสังเวียนการแข่งขัน

**ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมกีฬาโบว์ลิ่งของไทยแลนด์ถึงต้องไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ เพราะในประเทศไทยของเรามีที่เก็บตัว สถานที่ซ้อมเท่าเทียมกับระดับสากล แต่ชุดนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2017 ที่มาเลย์เซีย ทั้งหมด 15 คน รวมชาย 7 คน เดินทางไปเก็บตัวและซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้ ชุดเหรียญทองชิงแชมป์โลกเป็นเวลา 12 วัน หรือเทคนิคการเล่นของเรายังไม่ถึงระดับการแข่งขันระหว่างประเทศ????

**การแข่งขันกอล์ฟรายการ L.A. Open 2016 จัดโดยสมาคมกอล์ฟ ซีเนียร์ แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ก็ลงตัวปิดรับสมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้มีครบแล้วทั้งหมด 19 ก๊วน จัดจับคู่กันไปเรียบร้อยโรงเรียนกอล์ฟซีเนียร์ ใครอยู่กับใครก็ได้ดั่งสมประสงค์ตามคำเรียกร้อง เพราะแยกกันไม่ได้ ขืนแยกกันก็จะมีการเสียผลประโยชน์กันหลายพัน …. “เดอะต้อม” รกุณ สุบินทร์ วงสวิงระดับถ้วยรางวัลก็ไม่ยอมแยกกับเพื่อนซี้ “จ้าวพญาไก่ขาว” ธีรพัฒน์ ศุธนไพบูณร์ ที่ออกรอบกันมาตั้งแต่วัยหนุ่ม …. “เอก” พงษ์ศรี พ่วงจาก นายกสมาคมไทยกอล์ฟ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมนี้ สนามกอล์ฟ Angeles National G.C. ระเบิดแน่ …. นายกฯกอล์ฟซีเนียร์ “ด้อง” ดนัย นิลพลับ แจ้งมาว่า ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านอ่านกฎกติกาตามที่ได้แจ้งไว้ให้เข้าใจกันทุกท่าน การตัดสินชี้ขาดอยู่ที่คณะกรรมการฯ …. หรือถ้ามีการท้วงติงประการใดจากนักกอล์ฟ ก็ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนก่อนที่จะมีการประกาศผลที่ร้านอาหารไทยแลนด์ พลาซ่า ฮอลลีวูด

**สำหรับชมรมกอล์ฟอำนวยศิลป์ได้ข่าวมาว่าจะมีการแข่งขันประจำเดือนพฤศจิกายนกันที่สนามกอล์ฟวิลสัน กริฟฟิธ พาร์ค วันเสาร์ แต่วันที่เท่าไรและทีไทม์จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

**เทศกาลในชุมชนไทยทุกงานอย่างเช่น ไทย นิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล ต้องขอเลื่อนไป และรายการแข่งขันกอล์ฟถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2017 ก็ต้องขอเลื่อนการแข่งขันไป เนื่องจากชุมชนไทยทั่วโลกกำลังอยู่ในความเศร้าโศกอาลัยอาดูรจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2016 ซึ่ง ณ วันนี้ก็ครบ 15 วัน**** สวัสดี!