สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ No.817

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 817 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภาคสังคมธุรกิจและวัดวา@@@ เข้าสู่เทศกาลออกพรรษา ตามวัดวาต่างๆต่างเตรียมความพร้อมสำหรับงานกฐินกันในช่วงนี้ งานบำเพ็ญบุญยังคงจัดตามปกติ ส่วนด้านบันเทิงนั้นได้ร่วมใจกันเว้นวรรค เพราะชาวไทยยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ และเศร้าโศกในเรื่องการเสด็จสวรรคตของ’พ่อหลวง‘@@@ทั้งนี้การทำบุญครบ 50 วันจะตรงอยู่ในช่วงของวันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้ ในส่วนของวัดไทยลอสแอนเจลิส กำลังเชิญชวนให้ท่านผู้สนใจสมัครเข้ามาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) เป็นเวลา 9 วัน จำนวน 9 คน อุปสมบทวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สำหรับสตรีมีการบวชบวชเนกขัมมจาริณี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม ถึง 6 ธันวาคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต และพระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จนฺทโชโต 818 287-1086 และนุชนารถ 818 635-6460@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com @@@คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ เมืองวิทเทียร์ แจ้งข่าวขออนุโมทนาขอบคุณคณะเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร แสดงธรรมโดยพระอาจารรย์อุทิศ อาสภจิตฺโต เจ้าภาพ : ลินดา PRITCHETT, อาโส่ย ลาภกิจขจร ,ณอัญชัญ ชวนะสุวรรณ , อารีรัตน์ เจ็งตระกูล, สุวภา จันทนะสมบัติ, คำสิงห์ , บุญเลิศ เมฆสวรรค์ ญาติและเพื่อนๆ รวบรวมปัจจัยบูชาธรรมถวายวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์จำนวน $ 339 ขออวยพรให้คณะเจ้าภาพทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ@@@การประกวดนางงามนานาชาติ Miss Grand International ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ Westgate Las Vegas Resort & Casino เมืองลาสเวกัส จุดประสงค์การจัดเพื่อรณรงค์ให้หยุดการทำสงคราม จัดตั้งโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้จัดการประกวดระดับโลกขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand International ได้ครองมงกุฎและเงินรางวัลมูลค่า 40,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปีแรก และสิทธิในการครอบครองที่พักคอนโดมิเนียม ตลอดการปฏิบัติภารกิจ 1 ปี และพร้อมปฏิบัติภารกิจ “Stop the War and Violence” หรือ “ยุติสงครามและความรุนแรง” ในรอบตัดสินเมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีเงินรางวัลมูลค่ามากถึง 10 ล้าน บาทด้วยกัน พร้อมมงกุฎเพชร 21 กะรัต ซึ่งสาวงามจาก อินโดนีเซีย “เอริสก้า บุตรี เพอติวี” คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ส่วนสาวไทย “ฝ้าย” สุภาพร มะลิซ้อน ครองตำแหน่งรองอันดับ2@@@@@@ซื้อขายบ้าน ร้านค้า และเงินกู้ ปรึกษา หนิง แวนอุสติ้ง 562 500-2959 ให้บริการทั่วทุกเขต @@@ห้องอาหารคุณดม สองสาขา ทั้งเมลโรส ใจกลางแอลเอ 323 663-1086 และ สาขาเมืองลองบีช 562 599-2801 บริหารโดย คุณดม พึ่งเพียร อาหารอร่อย มีเบียร์ไวน์ เปิดบริการทุกวัน @@@ เท็กซ์ ระพีพัฒน์ ตัวแทนของสเตทฟาร์มที่เป็นคนไทย ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประกันทุกชนิดให้ท่านในราคาประหยัด โทร 949 858-1640 @@@ห้องอาหารชายทุ่งเปิดบริการทุกวันด้วยเมนูเด็ด แกงอ่อม ที่ลือชื่อ ผัดฉ่า ส้มตำ หมูแดดเดียว ลาบปลา ก่วยเตี๋ยวราดหน้าสุดยอดอร่อย ปรับปรุงสถานที่ใหม่สะอาด มีที่จอดรถสดวกสบาย 818 768-1976 @@@ท่านที่มองหารถยี่ห้อ Honda คันใหม่ พีท เจนสวัสดิ์สถาพร และ ทีน่า เศรษฐภักดี รอให้คำปรึกษาแก่ท่านอยู่ที่ Goudy Honda เมืองอัลแฮมบร้า โทรศัพท์ 626 319-1774 ถูกทุกคัน.. ถูกทุกวัน..@@@สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนดี คำถามที่มีคำตอบเกี่ยวกับรถทุกยี่ห้อที่ท่านสงสัย ต้องกดโทรไปถามที่ Hollywood Motor Outlet 323 665-1230 นราศักดิ์ บุญนรากร ,นักบิน วรศรี 818 261-0864หรือ วิชชุดา อัตถะโยธิน ยินดีพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับรถยี่ห้อต่างๆทุกรุ่น ทุกแบบ หรือท่านมีวีซ่านักเรียน ก็สามารถซื้อรถได้เช่นกัน เครดิตเสียไม่เป็นไร และยังรับซื้อรถเก่าอีกด้วย@@@การเสียเงินค่าประกันถูกแต่ได้รับการค็มครองที่ดีคือสิ่งที่ท่านอยากได้ โทรสอบถามได้ที่ Farmers Insurance ทั้งประกันรถยนต์ ประกันสุขภาพ บ้าน ร้านค้า ชีวิตและธุรกิจทุกชนิด โทรหา ยิ่งศักดิ์ ศักดิ์สุทธยาคม หรือ แคทรียา สุบรรณ ณ อยุธยา เพื่อโค๊ดราคาให้ฟรี รับรองไม่มีผิดหวัง 562 408-1874,562 408-2595 @@@ ร้าน เลิฟทูอีท พบกับรสชาติอาหารครบทุกภาคที่นี่ รับรองไม่มีผิดหวัง นอกจากนี้ยังมีขนมจากเมืองไทย เบเกอรี่ รับจัดเลี้ยงทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ที่จอดรถสะดวก โทรสั่งจองได้ที่323 498-5835 อาหารแนะนำ ขนมจีนน้ำยาปูปักษ์ใต้ ข้าวซอย สัมตำต่างๆ เชฟปลาและเชฟเฟิร์น ดูแลบริการอย่างกันเอง@@@ย้ายบ้านครั้งใดเหนื่อยขาดใจทุกทีไป จากนี้ไปไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้ว เพียงแต่ให้ถาวร Moving ดูแลโยกย้ายให้ท่าน 213 249-4795 @@@คลีนิกแพทย์ไทยในเมืองAnaheim น.พ.ธีระ คุณากร คุณหมอด้านอายุรศาสตร์และเบหวาน โรคทั่วไป โรคไขข้ออักเสบ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ปิดวันอาทิตย์ โทรนัดหมายได้ที่ 714 776-6930@@@ Khun Insurance นอกจากสามารถช่วยท่านในเรื่องหาบริษัทประกันในราคาที่ถูกแล้ว ยังมีบริการช่วยเหลือท่านเจ้าของธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท S-Corporation และ C-Cororation , LLC หรือ Limited Partnership ซึ่งมีข้อดีคือ ถ้าถูกฟ้องร้อง ทางผู้เสียหายจะไม่สามารถเรียกร้องจากทรัพย์สินส่วนตัวของท่านได้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 323 489-6006@@@ติดต่อลงโฆษณาธุรกิจของท่านในราคาพิเศษและได้ผลในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ได้ที่ 818 441-9979 อีเมลล์rose_apacnews@yahoo.com