ทำงานอย่างรู้จริง

ให้ศึกษางานที่จะได้ทำให้ดี อย่าผลีผลาม ความรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องขวนขวาย ต้องเก็บบันทึกไว้ แล้วกลับนำมาใช้ประโยชน์ “ความรู้” ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ต้องรู้หมดและรู้อย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่นการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างรอบคอบและครบถ้วน ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง เพื่อที่พระองค์จะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และความรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งนั่นก็คือ ไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องรู้จริง ศึกษาให้เข้าใจ แล้วจึงลงมือปฏิบัติ…..

(จากหนังสือตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยทศพิธราชธรรม และหลักการทรงงาน จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

สวัสดีทุกคน….. เรื่องแรกขอเปิดด้วยเกมกอล์ฟก่อนก็แล้วกัน จากคำประกาศเปลี่ยนเวลาทีไทม์ช็อตกัน ของนายดนัย นิลพลับ นายกสมาคมซีเนียร์ กอล์ฟ แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ L.A. Open at Angeles National Golf Course 9401 Foothill Blvd., Sunland, CA 91040 วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 จากเดิม 11.30 น. มาเป็น Tee Time Shotgun เวลา 11.00 น. ซึ่งทางคณะกรรมการขอร้องให้นักกอล์ฟทุกท่านมาที่สนามอย่าให้เกิน 10.30 น. ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จัดก๊วนแข่งขันไว้ 20 ก๊วน นักกอล์ฟทุกท่านสามารถลงชื่อเล่นก๊วนได้ตามความเหมาะสม สำหรับนักกอล์ฟ 60 ท่านแรกที่แจ้งจ่ายเงินก่อนเพื่อที่จะได้รับเสื้อกอล์ฟทีมช้าง ณ ตอนนี้มีนักกอล์ฟจ่ายมาแล้ว 47 ท่าน ก็เหลืออีก 13 ท่านที่ยังไม่ได้จ่าย ถ้าแจ้งความจำนงค์ไว้แล้ว และไม่มามีสิทธิ์ถูกปรับ 130 เหรียญ เรื่องนี้ มิสเตอร์ด้อง พูดเองในไลน์….ก็เอาตามนั้นกันละเนอะ

สำหรับชมรมกอล์ฟสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ฯ หลังจากไปสนุกกันที่สนาม Rancho Park แล้ว ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรสำหรับรายการแข่งขันประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นรายการปิดฤดูกาลของกอล์ฟอำนวยศิลป์ปี 2016 ได้สนามแล้วเราจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป … แต่อย่าลืมสำหรับนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ทุกรุ่นทุกวัย ทางสมาคมโดยราเชนทร์ จารุศิลา รักษาการแทนนายกสมาคมฯ ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกรุ่นไปร่วมถวายวางพวงมาลา ร.5 ที่วัดไทย นอร์ธ ฮอลลีวูด วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 เวลา 13.00 น.

ลิเดีย โค หลังจากวงหลุดไปหลายรายการ ตัดสินใจเปลี่ยนตัวแค็ดดี้ใหม่ ซึ่ง Justin Hamilton แค็ดดี้คนเก่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ปี 2014 ชนะ 14 ครั้ง รวมถึง 2 เมเจอร์ และเมื่อปีที่แล้วก็ได้เป็น the Player of the Year 2015 และได้เหรียญเงินโอลิมปิก ริโอเกมส์ 2016 เป็นเครดิตอีก…. ในช่วงรู๊กกี้ของลีเดีย โค คุณเธอเปลี่ยนแค๊ดดี้ทั้งหมด 7 คน รวมถึงคุณพ่อบังเกิดเกล้าด้วย **** หลังผละจาก ลีเดีย โค แล้ว จัสตัน แฮมิลตัน ก็ได้งานใหม่ทันที เขาบอกกันว่า Ha Na Jang มืออันดับ 8 ของโลก ปีนี้ชนะ 3 ทัวร์ รับจัสติน มาแบกถุงกอล์ฟให้ …. ส่วน ลีเดีย จะไปทาบทาม สตีฟ วิลเลี่ยมส์ ยอดแค็ดดี้ที่เคยแบกถุงให้กับนักกอล์ฟชายชื่อดังมาแล้วหลายคน

ขอแสดงความยินดีกับกัปตันไรเดอร์ คัพ 2016 ที่นำทีมไรเดอร์ คัพ อเมริกา กู้หน้าไว้ได้โดยได้ครองแชมป์ในปีนี้ และจะไปป้องกันตำแหน่งอีกสองปีที่ประเทศฝรั่งเศส เดวิด เลิฟ ที่สาม ได้รับเลือกหนึ่งในห้าชื่อเข้าไปจาลึกอยู่ใน the World Golf Hall of Fame’s Class of 2017 อีกสี่คนคือ Ian Woosnam, Lorena Ochoa, Meg mallon, Henry Longhurst, news reporter and TV Commentator

“โพรเม” เอรียา จุฑานุกาล มือ 2 ของโลกมีสิทธิ์เก็บคะแนนได้มากขึ้น เพราะ ลีเดีย โค มือ 1 ของโลกขอถอนตัวจากรายการ “บลู เบย์ แอลพีจีเอ” ที่เกาะไหนหนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20-23 ต.ค. นี้ ถ้า “โพรเม” เข้ามาอยู่ในท็อป 5 ของรายการก็สามารถเก็บคะแนนนำ ลีเดีย โค ในการชิงตำแหน่ง the Player of the Year 2016 ซึ่งตอนนี้ “โพรเม” นำอยู่ที่ 251 คะแนน ห่างจาก ลีเดีย โค เพียง 5 แต้มเท่านั้น…. ในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว “โพรเม” เข้ามาจบร่วมที่ 8

กว่าหนังสือฉบับนี้อยู่ในมือของท่านผู้อ่านวันนี้ อาจจะเป็นวันพฤหัส ศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ก็ได้ ซึ่ง ณ ตอนนี้ วันพุธที่ 19 เราก็ยังไม่รู้ ทีมเบสบอลลอส แอนเจลิส ด็อดเจอร์ส จะคว้าแชมปืเนชันแนลลีคได้หรือเปล่า?

สำหรับแฟนๆเทนนิส โนวัค ยอโควิช นักเทนนิสมือ 1 ของโลกจากเซอร์เบีย เปิดใจสื่อพูดถึงกรณีของ มาเรีย ซาราโปวา นักเทนนิสหญิงอดีตมือ 1 ของโลกจากรัสเซีย ยืนยันให้กำลังใจ มาเรีย ให้กลับเข้ามาสู่วงการใหม่อย่างสง่าผ่าเผย ก่อนบอกใครๆ ก็เคยทำเรื่องผิดพลาดได้ จากกรณีที่เธอใช้สารกระตุ้นอย่างไม่จงใจจนถูกแบน จากเดิม 2 ปี แต่ได้ลดลงมาเหลือ 15 เดือน ก็พอดีเวลากลับเข้าคอร์ทใหม่ในรายการของ WTA อีกครั้งในเดือนเมษายน 2017

ก่อนขึ้นเวทีดีเบท ฮิลลารี่ คลินตัน กับ โดนัลด์ ทรัมป์ ตอนนี้เรียกว่ามีแต้มไม่เหลื่อมล้ำกันมากนัก จะเรียกว่า “เสมอ” กันก็ได้

วงการกอล์ฟท้องถิ่น โดยเฉพาะก๊วนกอล์ฟเซ็นท์ คาเบรียล กับก๊วนกอล์ฟอำนวยศิลป์ และก๊วนกอล์ฟวันเสาร์ ที่ต้องขาดคนเสียงดังหนึ่งคน คือ “หมี” หรือ “พอล” พนัสน้อย สมิตนันท์ ประสบอุบัติเหตุรถชนซี่โครงร้าว เป็นอันว่า “เดอะหมี” โฆษกประจำสมาคมนักเรียนเก่าเซ็นท์ คาเบรียล สวิงไม่ได้ไปหลายเดือนทีเดียว **** อีกคนมือไม้ตลอดอวัยวะทั่วร่างทั้งสั่นทั้งคัน แดง กนกพันธุ์ พันธุ์มีเชาวน์ กรรมการหาสนามของก๊วนกอล์ฟ “คณะเรา” ไปเปลี่ยนเลนซ์ใหม่ หมอห้ามให้เกิดการสั่นสะทือน ตอนนี้ทำได้แค่ “เม๊าธ์แตก” **** ไปได้สวยต้องไปกับการแข่งขันกอล์ฟเซ็นท์ คาเบรียล โอเพ่น 2016 ไปได้สวยมีนักกอล์ฟมาร่วมสนุกด้วยเกือบร้อยชีวิต เครดิต ท็อดด์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้จัดการทั่วไป “แป๊ว” ประเสิร์ฐเชาวน์ ธุวะนุติ **** คนที่โชคดีได้ทีวีจอแบนขนาดใหญ่คือ “ต้อม” รกุณ สุบินทร์ **** สำหรับ ไก่ พูนศิริ ลิมพะสุต ฝากบัตรไว้กับ “อุ้ย” อลิสา เอี่ยมโอฬาร เพราะต้องแว็บไป “แร็ด” กับรายการคอนเสิร์ทการกุศลหาเงินซื้อวีลแชร์สมทบกับรายการ จส100 ได้แฟร์เวย์วูดมาแทนอันเก่าที่ สุรเดช เมฆพงษ์สาทร ให้มา**** จบด้วยข่าวร้าย การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานกอล์ฟคิงส์คัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2017 ต้องถูกระงับไว้ก่อน ข่าวคืนหน้า “แดง” วันเพ็ญ ภิรมย์ ประธานบอร์ดฯ คิงส์คัพ 2017 จะแจ้งให้ทราบต่อไป*** ไว้คุยกัน… สวัสดี!