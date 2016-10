“พ่อหลวง” ของเรา

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรม

และหลักการทรงงานตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเวลานานถึง 70 ปีในรัชกาล เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจมากล้นที่ทรงปฏิบัติ พระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งหากเราชาวไทยสามารถเรียนรู้ข้อคิด ประสบการณ์ตามรอยเบื้องพระยุคบาท ทั้งในส่วนของการตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม และหลักการทางงานในเรื่องต่างๆ นั้น ก็จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาชีวิตให้ก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคง และพร้อมด้วยประโยชน์สุขแกตนเองและผู้อื่น ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทได้ด้วยหลักการและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

สวัสดีทุกคน…. จากวันนั้นจนถึงวันนี้ พวกเราต่างก็ได้เห็นภาพเด็กชายวัยเพียง 4 ขวบ กราบแทบพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยอากัปกิริยาที่งดงาม เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทุกคนที่มารอส่งเสด็จต่างรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจ ณ ท่าอากาศยานปัตตานี ปัจจุบันนี้ เด็กชายในภาพคือนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มรองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายพยุงศักดิ์ กล่าวถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า มีโอกาสได้รับเสด็จฯ กับแม่ แม่ผลักออกไปให้กราบ ก็ เดินออกไปกราบพระบาทตามภาพ แต่ในวันนี้กลับคิดได้ว่า ช่างบังอาจจริงๆ แต่ถ้าวันนั้นไม่ทำก็คงไม่มีวันนี้

เรื่องราวที่คุ้ยเขียนมาให้อ่านกันก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มวลมหาประชาชนชาวไทยทั้งหลายทั้งปวงทั่วโลกต่างก็มีความอาลัยอาดูรกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อหลวง” ของเรา

วันนี้ได้ไปเปิดเพจออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ลอส แอนเจลิส ไทม์ส ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 พาดหัวข่าวว่า “Many in Thailand want a princess to ascend to the throne, but her scandal-plagued brother is next in line” ใครต้องการรับรู้รายละเอียดก็ไปหาอ่านกันเอาเองละเนอะ เพราะเราไม่สะดวกคุ้ยมาเขียนให้อ่านกันได้

ทวนกระแสรักประเทศชาติของประชาชน…. งานนี้สำนักงานข่าวเอเชียนคอร์เรสปอนเดนท์ – สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคนเล่นเน็ททั่วประเทศเข้าไปรุมกระหน่ำสำนักข่าว บีบีซี ทรี หลังตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ ตามหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวหาสื่อมวลชนแห่งนี้นำเสนอข้อมูลหลอกลวงและไม่ถูกต้อง จนทำให้สำนักงานข่าวแห่งนี้ทนเสียงด่าไม่ไหว จึงได้ลบวิดีโอคลิปออกจากหน้าเพจข่าวไปดื้อๆ แล้วยังทำนิ่งไม่ยอมออกมาชี้แจงเหตุผลใดๆทั้งสิ้น …. อย่างนี้ต้องใช้ ม.44 ออกมาใช้ซะแล้วละเนอะ “ลุงตู่” ที่ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อ ซึ่งสำนักข่าว บีบีซี ไม่ว่าจะเฉยๆ หรือจะเป็น 1-2-3 อะไรก็ตาม เขาไม่ค่อยจะออกข่าวไปในทางบวกให้กับรัฐบาล และประเทศของเรา

ตอนนี้พวกเรากำลังจะสับสนในเรื่องการติดเข็มกลัดที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าสมควรติดหรือไม่ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ระบุไว้หลายข้อว่าสมควรหรือไม่สมควรติดเข็มกลัดจากข้อที่

ระบุว่า เข็มพระราชทานในวโรกาสต่างๆ สามารถติดได้ เรื่องการออกพระนามสามารถใช้ได้ทั้งสามแบบ ดังนี้

1) พระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

2) หรือใช้พระนามย่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

3) ทั้งนี้ ในส่วนพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ก็สามารถใช้ได้

(ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล และสำนักพระราชวัง)…. คิดว่าพวกเราคงเข้าใจกันตามนี้

สำหรับเรื่องการจัดปาร์ตี้ภายในบ้าน คอนโด หรือในสถานที่ที่ปิดมิดชิด ก็สามารถจัดงานขึ้นได้ แต่ให้รู้ระดับของความสมควร พอเพียง ถ้าจะมีการดื่ม เจ้าภาพก็ควรบริการเครื่องดื่มให้พอเพียง และคอยเตือนแขกให้ดื่มพอประมาณ เดี๋ยวนี้ตำรวจดุ ถ้าไปถูกขับรถเมาสุราช่วงวันสุดสัปดาห์ก็ถือว่าซวยสุดๆกันละ เพราะต้องรอให้ถึงวันจันทร์ถึงจะประกันตัวได้

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องไวน์จากสเปนใช่เปล่า? และพวกเราก็เศร้ากันมาเกือบเจ็ดวันแล้ว เลยจะนำเอาเรื่องเบาสมองมาเล่าสู่การฟัง อ่านไปจิบไปก็ไม่ว่ากระไร เรื่องที่จะคุ้ยมาเขียนให้อ่านกันแบบเบาสมองจากหนังสือไวน์เก่าหลายปีมาแล้ว แต่พูดถึงหนังสือเกี่ยวกับไวน์ ไม่ว่าจะเก่าแค่ไหน จุดสำคัญมันอยู่อย่างเดิม ซึ่งถ่ายทอดกันมาหลายร้อยปี นอกจากสมัยนี้ เทคโนโลยีในการทำไวน์มีการดัดแปลงขึ้นอยู่กับคนทำไวน์ แต่ไวน์มันก็ต้องมาจากผลองุ่นอยู่ดี… ใช่เปล่า? เรื่องเบาสมองนี้ผู้เขียนไปเที่ยวแคว้น ริโอฮ่า Rioja เล่าให้ฟังว่า “ผมไปเที่ยวแคว้นริโอฮ่า แล้วก็ไปเที่ยวโรงเก็บไวน์ของคนทำไวน์คนหนึ่ง ซึ่งเขาเอาไวน์เก่าๆที่เขาเก็บสะสมส่วนตัวไว้จากปี 1918 – 1925 – 1938 ออกมาให้ดู ทำให้ผมตื่นเต้นมาก ตอนนั้นผมอายุแค่ 22 ปี และมองย้อนหลังไปวันนั้น ผมไม่เชื่อตาเลยที่คนทำไวน์เอาไวน์เหล่านั้นมาเปิดให้ผมดื่ม เมื่อผมยิ่งดื่ม ก็ยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยพูดกับคนทำไวน์ชาวสเปนแล้วพูดว่า “คุณนี่ใจดีจริงๆที่เอาไวน์พวกนี้มาให้ผมดื่ม ผมก็ออกความเห็นถึงสีของไวน์นั้นออกมาสวยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งลองดูที่ปี 1918 กับ 1925 สีมันยังสวยมาถึง 1925 ผมบอกกับเขา “มันดูไม่เหมือนกับไวน์ที่มีอายุถึง 50 ปีเลย” **** มันไม่ใช่มีอายุ 50 ปี เขาตอบ **** แต่มองดูที่ตราฉลากซิ ผมสวนกลับ มันบอกว่าปี 1925 **** 1925 เป็นปีที่ดีมากๆ ชายคนทำไวน์กล่าว **** คุณหมายความว่าอย่างไร? ****

มันเป็นปีที่ลูกชายผมเกิด เขาประกาศอย่างภูมิใจ มันเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับผม ตั้งแต่นั้นมา ผมตั้งชื่อไวน์ที่ดีที่สุดของผมตามปีที่ลูกชายผมเกิด ????? เข้าใจกันเปล่า? Oh well!!!

ไว้คุยกัน….สวัสดี!