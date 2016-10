สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ No.816

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 816 ประจำวันที่ 20-26 ตุลาคม 2559 ภาคสังคมและวัดวา@@@วัดไทย ลอสแองเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแองเจลิส ร่วมกับ องค์กร ชมรม สมาคม และชุมชนไทย ร่วมจัดงานบำเพ็ญทางศาสนา 3 ศาสนา อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีประชาชนชาวไทย เข้าร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ ร่วม 3000 คนด้วยกัน และนอกจากนี้ต่อๆไป ตามวัดต่างๆ ทั่วสหรัฐ อเมริกา ยังได้จัดให้มีงานสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ อย่างต่อเนื่องไปอีกด้วย@@@ส่วนของวัดไทยแอลเอยังคงจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมไปตลอดเป็นเวลา 30 คืน @@@วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง-ยี่เป็ง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง บูชาโคมยี่เป็ง สะเดาะเคราะห์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail:watchino18@gmail.com@@@ผ่านไปย่านเมืองโพโมน่า อย่าลืมฝากท้องไว้กับอาหารอร่อยๆที่ร้าน Mix Bowl cafe เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงตีสอง 909 447-4401 @@@ซื้อขายบ้าน ร้านค้า และเงินกู้ ปรึกษา หนิง แวนอุสติ้ง 562 500-2959 ให้บริการทั่วทุกเขต @@@ห้องอาหารคุณดม สองสาขา ทั้งเมลโรส ใจกลางแอลเอ 323 663-1086 และ สาขาเมืองลองบีช 562 599-2801 บริหารโดย คุณดม พึ่งเพียร อาหารอร่อย มีเบียร์ไวน์ เปิดบริการทุกวัน@@@@@@@@@ Life Annuity IRA Retirement เป็นมรดกเงินสดที่ท่านจะมอบให้คนที่ท่านรัก วางใจให้ ยุพินพักตร์ และเดนนิส เตโชภาส ดูแลโปรแกรมต่างๆให้ท่าน โทรปรึกษาได้ที่ 1 800 585-2795 @@@ ทนายความอินโต จำพันธ์ ทนายที่รับใช้สังคมไทยลาวมานาน ด้วยความซื่อสัตย์ มีมาตรฐานแน่นอน มีสัจจะ รวดเร็ว และถูกต้องตามกฏหมายในราคาที่เป็นธรรม ทั้งคดีอิมมิเกรชั่น กฏหมายครอบครัวหย่าร้าง ล้มละลาย อุบัติเหตุ คดีแพ่งและคดีอาญา โทรปรึกษานัดหมายได้ที่ 626 943-9999@@@ส่งของกลับเมืองไทยทุกครั้ง ให้ความวางใจ รามา ดูแลทรัพย์สินของท่านสะดวก ประหยัด ปลอดภัย@@@BGC Distribution จำหน่ายสินค้าจากเมืองไทยมากมาย ทั้งขายปลีกและขายส่งในราคาย่อมเยาว์ พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วย โทรสอบถามได้ที่ 562 320-0286 ขณะนี้กำลังลดราคาซีดี วีซีดี หนังไทยและเทศ มากมายให้เลือก@@@แซม ณ นคร แห่ง Keller William Realty/Los Feliz IFC Capital Corp. สามารถช่วยท่านที่กำลังมองหาบ้านหลังใหม่ ทั้งมีเงินกู้ และทำShort sale โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรพูดคุยปรึกษาได้ที่ 818 445-7300 @@@Cellular Outlet ให้บริการท่านที่มองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หือแพลนใหม่ที่ประหยัด คุ้มค่า ไม่ผูกมัด โทรเมืองไทยและในอเมริกาแบบไม่อั้น รับปลดล็อคไอโฟนทุกรุ่น Whenever U think of Cell-phone โทร 818 503-1979@@@Duchess Logistics บริษัทส่งของที่ท่านสามารถวางใจที่จะส่งของให้ท่านได้ถึงประตูบ้านทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว ในราคาประหยัด โทรไปที่ 562-404-5209 @@@ร้านอาหารคุณแดง อาหารไทยรสไทยแท้ มีเมนูเด็ดมากมาย ทานที่ร้านหรือสั่งทูโก พร้อมทั้งบริการส่งถึงบ้านในรัศมี3ไมล์ โทรสั่งได้ที่ 818 442-9936 @@@เจ็บไข้ได้ป่วย ป้องกันและรักษา ตรงไปหา หมอโอ๋ ได้ที่ TanTam Medical Group ทั้งคุณหมอ ภูมิภักดิ์ และคุณหมอ ศรีวิมล ตันธรรมจาริก รอดูแลรักษาสุขภาพให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โทรนัดหมายได้ที่ 714 537-5609 @@@มีห้องว่างให้เช่า ติดต่อได้ที่ 323 229-0404 @@@ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ Champ มีทั้ง ลูกชิ้นต่างๆ หอยจ๋อ ทอดมันปลา แหนม ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น อร่อย โรงงานถูกสุขลักษณะ สะอาดได้รับรองจาก USDA ร้านอาหารหรือตลาดสนใจโทรไปที่ 562-693-7836 @@@ท่านที่มองหารถยี่ห้อ Honda คันใหม่ พีท เจนสวัสดิ์สถาพร และ ทีน่า เศรษฐภักดี รอให้คำปรึกษาแก่ท่านอยู่ที่ Goudy Honda เมืองอัลแฮมบร้า โทรศัพท์ 626 319-1774 ถูกทุกคัน.. ถูกทุกวัน @@@ติดต่อลงโฆษณาธุรกิจของท่านในราคาพิเศษและได้ผลในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ได้ที่ 818 441-9979 อีเมลล์ rose_apacnews@yahoo.com