นัดพบกระทบข่าว No.816

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 816 ประจำวันที่ 20-26 ตุลาคม 2559 ภาคสังคมทั่วไป @@@ด้วยความโศกเศร้าอาลัยอย่างสุดซึ้งที่เกิดขึ้นกับพสกนิกรชาวไทยทั้งในและนอกประเทศไทยทั่วโลกในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา@@@งานหลายงานที่ได้กำหนดให้มีขึ้นในช่วงนี้ บ้างก็งดจัดหรือไม่ก็ลดความบันเทิงลงเพราะต่างก็ยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ ซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง @@@งานถวายพระพรที่เตรียมการเป็นงานใหญ่ของสภาสตรีฯ ที่ร้านหรู Odyssey เมืองกรานาด้าฮิลล์ ประกาศงดเช่นกัน @@@ อยู่ในระหว่างการตัดสินใจเว้นวรรคเช่นกันสำหรับงานใหญ่ที่เป็นหน้าตาของคนไทยในแอลเอ คืองานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์เฟสติวัล บนถนนฮอลลีวูด รอคอนเฟิร์มต่อไป@@@ส่วนของงานวันชาติที่กำหนดมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม โดยสถานกงสุลใหญ่แอลเอ ที่ Taglyan Cultural Complex นั้น หลังการประชุมร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แจ้งว่ารอคำสั่งจากกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งอาจยังคงจัดอยู่แต่จะลดขนาดและโปรแกรมลงให้เหมาะสม@@@”ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่ฉันยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดได้เงินเดือนละ 100 บาท ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนขึ้นสักทีเขาก็คงถวายเดือนละ 100 บาทอยู่เรื่อยมา” …. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่ผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งถึงการเป็นช่างภาพอาชีพ @@@ช่วงนี้เหตุการณ์ด้านการเมืองกำลังอยู่ในสภาพ “นิ่ง” แบบชิวชิวเลยทีเดียว และที่ฮือฮากันที่สุดเห็นจะต้องเป็นเรื่อง “ลุงตู่” ใช้ ม.44 ถอดถอนผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร และรองผู้ว่าฯ แล้วแต่งตั้งให้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าฯ ขึ้นมานั่งเก้าอี้แทน งานนี้ทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถึงกับงงที่ว่า ทำไม “ลุงตู่” หัวหน้า คสช. ถึงตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขึ้นมาได้งัยเนี่ย???? …. แต่มีข่าวร้ายซ้ำอีกคือมีข่าวลือว่า โทเมโท้ โปลิส พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน จะเข้ามานั่งเก้าอี้รองผู้ว่าฯ… ท่านผู้นี้สงสัยจะมี “พระดี”!!!!@@@ ระยะนี้พวกเราคงจะติดตามอ่านราชกิจจานุเบกษากันไม่ทันแน่ ก็มีการถอดถอนกันอีกแล้ว ก็เพราะสมัย “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นี่แหละ “เสธ.แอ๊ป” หรือ พ.ต.ธัญเทพ ธรรมธร ถูกไล่ออกถอนยศเรียกเครื่องราชฯ คืน เพราะรับคำสั่งจากเจ้านายมาเฟียให้รื้อบาร์เบียร์เมื่อปี 2546 ที่ปากซอยสุขุมวิท 10 ซ้ำร้ายถูกติดคุก 2 ปี… หมดอนาคตอดบำนาญไร้เกียรติยศ งานที่ทำได้ต่อไปก็คือเป็น debt collector กินเปอร์เซ็นท์เลี้ยงชีพ @@@ อีกแล้ว “เรื่องสี” ตอนนี้ทางกองทัพกำลังเป็นห่วงคนที่ไม่ใส่เสื้อดำอาจถูกประท้วงได้ ทางการต้องให้ประชาชนเข้าใจ คนจนไม่มีตังค์ซื้อเสื้อดำ เขาจึงยอมให้ติดโบว์สีดำ หรือปลอกแขนเสื้อสีดำ ต้องระวัง เดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีเสื้อสีเหลืองสีแดง!! ฝากไว้ด้วย@@@”แดง” วันเพ็ญ ภิรมย์ ประธานบอร์ดฯ คิงส์คัพ ออกมาแถลงว่า การแข่งขันกอล์ฟถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2017 นั้น ทางคณะกรรมการบอร์ดฯเห็นพ้องต้องกันให้งด เพราะการจัดงาน จัดการแข่งขันในช่วงนี้เป็นการไม่เหมาะสม @@@ การบ้านการเมืองนิ่งเงียบ แต่ตอนนี้พวก “ล้มเจ้า” ทั้งหลายนิ่งไม่ได้แน่ต้องหนีกันหางจุกตูด พวกหนีอยู่ต่างประเทศอย่าชล่าใจไปเนอะพรรคพวก… ระวังตัวไว้!! “ลุงตู่” เอาจริงนะ อย่าคิดว่าได้ลี้ภัยแล้วจะปลอดภัย เอาสมองฝ่อของพวกทั่นทั้งหลายคิดดูว่า พวกสูเจ้านั่นหรือ จะมาสู้กับความสำคัญระหว่างประเทศพันธมิตรด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส หรือนิว ซีแลนด์ กัมพูชา ลาว ฯลฯ @@@หลังจากที่หนังสือพิมพ์แอล.เอ.ไทม์ส ได้ลงบทความเกี่ยวกับการเสด็จสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงข้อความที่ไม่สมควรว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าไม่สนพระทัยในเรื่องบ้านเมือง และเป็น “เพลย์บอย เหมือน ดอน ฮวน” ฯลฯ ทาง กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ได้มีหนังสือถึงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แอลเอ ไทมส์ ชี้แจงรายละเอียด และค้านว่าบทความที่ลงไปนั้นเป็นการเสริมแต่งเรื่องที่ไม่เป็นจริง อ่านได้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ แต่ทางสถานกงสุลใหญ่ยังรอการตอบรับชี้แจงเหตุผลจากบรรณาธิการของแอล.เอ.ไทม์ส… ไฉนคิดแทนคนไทยเช่นนั้น ! @@@สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐวอชิงตัน ตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น.ณ วัดอตัมยตาราม :19301 176 th Ave. NE ,Woodinville, WA 98072 Tel. 425 – 4816640 ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์(๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองรายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล @@@ เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบรอบ 106 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับวัดไทยลอสแอนเจลิส จะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม นี้ เวลา 13.00 น. ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ชมรม และองค์กรต่าง ๆ มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน@@@ สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอเชิญพนักงานนวดไทย และร้านนวดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดมนต์พระอภิธรรมถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ วันที่24 ตุลาคม 2559 ณ.วัดไทยลอสแอนเจลิส เวลา 07.00 PM. @@@สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา : Nuad Thai and Spa Association of America ขอเชิญเจ้าของร้านนวด&สปา พนักงานนวดและคนทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตนวด? ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09.00 AM– 12.00 PM ณ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส :611 N Larchmont Blvd. #2 , Los Angles, CA บรรยายโดย Beverly Mays (CAMTC Director of Government ) และคณะ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย @@@วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมนี้ เวลาหนึ่งทุ่มขอเชิญไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง เป็นเจ้าภาพ ที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์