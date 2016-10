สำนักพิมพ์ไทยทริบูน ออกโฆษณาหนังสือ “เลือกตั้งอเมริกา” ขณะนี้วางจำหน่ายแล้ว

หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ก“เลือกตั้งอเมริกา”

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2015 เขียนลงในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยทริบูน ซึ่งเป็นสำนักข่าวในสังกัดมูลนิธิไทยทริบูน มูลนิธินี้มีพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นประธาน,นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เป็นเลขาธิการและมีกรรมการอีกมากมาย

ผมกลับเมืองไทยมาก็มาพบกับอ.ป๋องคือคุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร มาชวนผมให้ไปปรับปรุงเว็บไซต์ของ ไทยทริบูนที่ www.thaitribune.org ใหม่ๆผมก็คิดว่าจะปรับปรุงแล้วก็จะออกเดินทางท่องเที่ยว ไปๆมาๆก็ต้องช่วยให้เว็บนี้ดำเนินต่อไป จึงเป็นที่มาของข้อเขียนเป็นตอนๆรวม 30 ตอน เกี่ยวกับการเลือกตั้งอเมริกา

ครั้งแรกผมคิดว่าจะเขียนเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่กี่ตอน แต่พอเขียนไปเขียนมาต้องเขียนทั้งระบบเพื่อแยกแยะให้เห็นถึงระบบการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับ City Council , Mayor และอื่นๆมาระดับมณฑล ( County) เช่นเลือกเชอร์รีฟ,ซูเปอร์ไวเซอร์, คราวนี้ก็ไประดับรัฐทั้งส.ส.และส.ว.ของรัฐ ถึงเลือกรองผู้ว่าฯและผู้ว่าการรัฐ จากนั้นก็เป็นเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง (Federal) มีทั้งส.ส.,ส.ว.สภาคองเกรสไปจนถึงประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐ

ผมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์หรือนักวิชาการทางการเมือง ทำหนังสือพิมพ์มาตลอดชีวิตจึงนำเสนอในรูปแบบของรายงาน,วิธีการเลือกตั้งซึ่งผมดูแล้วในเมืองไทยยังไม่มีหรือแม้กระทั่งในสหรัฐ (ภาษาไทย)ไม่น่าจะมีหนังสือแบบนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานก.ก.ต.ของเมืองไทยบางคนบอกว่าเมื่อมาสหรัฐเพื่อที่จะหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐก็ไม่มี จึงอยากจะซื้อไว้หลายเล่มหน่อย (อาจเป็น100 เล่มขึ้นไป)เพื่อนำไปแจกจ่ายและนำไปให้นักศึกษารัฐศาสตร์ได้อ่าน เป็นการเรียนรู้วิธีการเลือกตั้งของแต่ละประเทศ

ครั้งแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะรวมเล่ม แต่เมื่อเขียนเสร็จมาคิดกันว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่ทราบให้ได้อ่านอย่างเข้าใจว่าเขาเลือกตั้งกันอย่างไรจึงนำไปรวมเล่มและวางตลาดครั้งแรกวันที่ 16 ตุลาคมนี้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่หอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2016 หลังจากนั้นก็คงกระจายออกไปตามร้านหนังสือ,จำหน่ายในมหาวิทยาลัย

หนังสือเล่มนี้จะช่วยอธิบายการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่วางระบบไว้ชัดเจน สามารถอ่านได้ตลอดไปตราบใดที่ระบบการเลือกตั้งของสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง

ผมคงไม่พูดอะไรมาก ขอนำคำนิยมของ อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ นักวิชาการรัฐศาสตร์เขียนให้กับผมมานำลง อาจารย์เคยสอนผมวิชารัฐศาสตร์ ผมจำไม่ได้ว่าชื่อวิชาอะไร แต่เป็นวิชาเลือกที่คณะรัฐศาสตร์ มธ. ตอนเรียนผมเลือกวิชาเลือกหลายคณะครับเช่น คณะเศรษฐศาสตร์,คณะนิติศาสตร์,คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเราจะได้รู้มากขึ้นในวิชาพื้นฐานที่ไม่ได้สอนในคณะศิลปศาสตร์ เหมือนที่อาจารย์เกษม สิริสัมพันธ์ ปรมาจารย์วิชาการหนังสือพิมพ์ท่านสอนไว้ว่า จะเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ดี “ต้องรู้ทุกสิ่งในเรื่องบางอย่าง และรู้ทุกอย่างในเรื่องบางสิ่ง” (สรุปแล้วก็คือรู้เหมือนเป็ด)

อาจารย์ปราโมทย์ ท่านเขียนไว้ในคำนิยมดังนี้ครับ (อ้อ ท่านยังพูดถึง ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ – คนนี้ก็อาจารย์รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นน้องชายของพี่แต๋วหรือคุณพวงรัตน์ จันทรวงศ์ ชาวซาน ดิเอโก้ นั่นเอง) ดังนี้……

ไพสันติ์ พรหมน้อย นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ทั้งไทยทั้งเอเชียนในลอส แอนเจลิส เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยและชุมชนเป็นอย่างดีมาหลายสิบปี บัดนี้ได้ย้ายกลับประเทศไทยมาร่วมกับพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ทำหนังสือพิมพ์หลายภาษาชื่อ ไทยทริบูน Thai Tribune เพื่อหวังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการทำและการอ่านหนังสือพิมพ์ให้กับคนไทย

โดยทำเป็น E. newspaper ตามการเปลี่ยนแปลงทางไอทีเทคโนโลยี ที่กำลังจะทำให้หนังสือพิมพ์นับวันตายไปตามๆกัน

ผมยินดีมากที่ไพสันติ์ ขอให้ผมเขียนแนะนำบทความชุดยาว 30 ตอนของเขาที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในหนังสือไทยทริบูน ผมรู้จักฝีมือและความดีของไพสันติ์มานานตั้งแต่เขายังเป็น นักศึกษาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์ ผ่านการต่อสู้ 14 ตุลาคม ผมได้ไปเยี่ยมเยียนไพสันติ์หลายครั้งในลอส แอนเจลิส ได้อ่านบทความและหนังสือพิมพ์ที่ไพสันติ์ทำ และอาศัยไหว้วานให้ส่งสต้าฟติดตามไปช่วยผมทำงานเวลาไปเยี่ยมสถานที่และบุคคลสำคัญอเมริกันในรัฐคาลิฟอร์เนีย จึงทราบว่าไพสันติ์มีความรู้และเข้าถึงสังคมอเมริกันค่อนข้างดี พอที่จะให้การศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านได้เป็นอย่างน่าเชื่อถือ

บทความเรื่อง “การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา” ของไพสันติ์นี้ น่าจะเป็นงานเขียนชิ้นโบว์แดงชุดหนึ่งของไพสันติ์ ถึงแม้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้คิดดังนั้น เพราะเคยเขียนอย่างมีมาตรฐานไม่ว่างานอะไร ไพสันติ์อยู่อเมริกามานานพอที่จะเข้าใจการเมืองอเมริกันทุกระดับในภาคปฏิบัติหรือความเป็นจริง ซึ่งผมเห็นว่าสำคัญกว่าความรู้ทางทฤษฎี และผมก็ไม่เห็นว่านักวิชาการไทยนอกจากดร.สมบัติ จันทรวงศ์ กับ ดร.วิวัฒน์ มุ่งการดี ที่รอบรู้ประวัติศาสตร์และทฤษฎีการเมืองอเมริกัน ในฐานะนักเรียนการเมืองอเมริกา

ผมพอจะมีความรู้สอนคนอเมริกันได้ แต่รู้ว่าสอนคนไทยยากเพียงใด เพราะคนไทยไม่มีพื้น และไม่มีหนังสือดีๆเป็นภาษาไทยให้อ่าน ผมอยากเสนอให้หนังสือ”การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา” ของไพสันติ์เล่มนี้ขึ้นบัญชีเป็นหนังสืออ่านของนักเรียนมหาวิทยาลัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือนอกเวลาหรือหนังสือในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป สำหรับผู้ที่เรียนอเมริกันศึกษา หรือการเมืองอเมริกันนั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นเล็กเชอร์หรือสัมมนา ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบังคับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเล่มหรือบางตอนก็ได้

ส่วนผู้อ่านทั่วไป ผมยิ่งต้องแนะนำให้รีบควักกระเป๋าซื้อ ท่านจะได้ความรผู้และความสนุกในการอ่านเกินคุ้มค่า เพราะราคา ผมเดาว่าคงไม่เกินกาแฟสตาร์บัค 3 ถ้วยแน่ๆ และถ้าหากท่านรู้สึกว่าอ่านแล้วมัน อยากดูแอคชั่นซึ่งแยกกันอยู่ในตอนต่างๆตามลำดับของเหตุการณ์หน้าหลัง ท่านอาจจะเอาชื่อพาดหัว หรือหัวข้อในตอนต่างๆ ถามต่อจาก Google และ Youtube ได้เป็นฉากๆ หนังสือที่เป็นเอกลักษณ์แบบของไพสันติ์นี้รับรองว่าหายาก ไม่ค่อยจะมี

การเขียนของไพสันติ์มีลักษณะกึ่งรายงานของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะหนึ่งๆในขบวนการอันยาวนานกว่าที่อนาคตประธานาธิบดีหนึ่งในสองจะผงาดขึ้นมาเป็นผู้แทนพรรคพรรคใดพรรคหนึ่งคือ Republican ที่มีชื่อว่า GOP หรือ Grand Old Party กับพรรค Democrat ผู้สมัครอิสระหรือผู้สมัครพรรคที่สามบอกได้เลยว่าไม่มีรู แต่การเลือกตั้งครั้งนี้แหละอาจจะเป็นการปูหนทางไปสู่การทำลายการผูกขาดของสองพรรค ความคุ้นเคยกับอเมริกันและอาชีพนักข่าวทำให้ไพสันติ์รายงานได้อย่างครบถ้วน และแถมเกร็ดต่างๆเป็นสีสันทางความรู้และวิชาการเบื้องต้นให้ผู้อ่านไปด้วย

เริ่มตั้งแต่ตอนที่ 1 ไพสันติ์ก็ได้อธิบายถึง

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ซึ่งเทียบเคียงแล้วต่ำกว่ามาตรฐานของไทยมาก) เช่นเบื้องต้นที่สุดจะต้องเกิดมาเป็นคนอเมริกา ในครั้งนี้มีผู้สมัครคือวุฒิสมาชิก เท็ด ครูซ จากเทกซัสหนึ่งในตัวเต็ง GOP ที่เกิดในต่างประเทศ จนทำให้เกิดปัญหาเถียงกันว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ ในขณะเดียวกันไพสันติ์ได้อธิบายขบวนการคัดเลือกซึ่งบางรัฐใช้ระบบ caucus คือ delegates ผู้มีสิทธิมาประชุมกันคัดเลือกในหอประชุม บางรัฐก็เป็นการลงคะแนนแยกกันแต่ละพรรค บางทีก็วันเดียวกัน บางทีก็คนละวัน อย่างนี้กกต.ต้องหาว่าโมฆะแน่ๆ

ในที่สุด บทสุดท้ายไพสันติ์สรุปว่า Hillary หรือ Trump ใครได้เป็นก็เหมือนกัน และจะเป็นประธานาธิบดีที่ไม่มีความหมายของอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีความหมายต่อโลกอีกแล้ว

ผมขอเสริมว่าแม้แต่ในยุคแห่งความยิ่งใหญ่อเมริกันก็รู้สึกว่า (หรือความเป็นจริงก็พิสูจน์ว่า) ใครมาเป็นก็เหมือนกัน เพราะพรรคทั้งสองก็เหมือนกันแบบฝาแฝดที่เรียกว่า Tweedledum กับ TweedleDee อยู่แล้ว ก็ตกอยู่ภายใต้กลุ่มผลประโยชน์และนักวิชาการทุนนิยมไม่ต่างกัน

ต่างแต่เพียงว่าความนี้ Hillary เป็นผู้ใหญ่ (establishment) ของพรรค ในขณะที่ Trump เป็นม้าบ้า-นอกสายตา

การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็

นเรื่องสนุกที่สุดในการศึกษาการเมืองอเมริกัน ตั้งแต่ปี 1960 ซึ่งโทรทัศน์เริ่มมีบทบาทสำคัญในการเลือกตั้ง มีนักเขียนอเมริกันคนหนึ่งชื่อ Theodore White เขียนหนังสือทุกสี่ปีทีมีการเลือกตั้งชื่อว่า The Making of the President อ่านแล้ววางไม่ลงสนุกมากๆ ผมอยากให้ไพสันติ์เขียนเรื่อง The Making of The Prime Minister ของไทยดูบ้าง เอาแบบเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเขานี่แหละ

เดี๋ยวนี้โทรทัศน์ยังมีบทบาทในการเลือกตั้งอเมริกันอยู่ ด้วยการเสนอข่าวและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และการเสนอดีเบต แต่ในเรื่องเรี่ยไรเงินและการหาเสียงถึงบุคคลและกลุ่มโดยตรง

Social Media ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีมหิทธิฤทธิ์ทำให้ผู้สมัครจนๆ แต่ฟอร์มดีอย่างโอบามา หรือแซนเดอร์ในครั้งนี้ สามารถสู้ศึกได้จนชนะและเกือบชนะตามลำดับ

ผมขอแสดงความยินดีกับไพสันติ์ในการเขียนหนังสือดีน่าอ่านเล่มนี้ และขอสนับสนุนให้ท่านผู้อ่านๆกันให้มากๆ จ

ะสนุกแลพได้ความรู้โดยไม่รู้ตัว

ปราโมทย์ นาครทรรพ

30 กันยายน 2559