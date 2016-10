“ไม่อั้น”

ขอไว้อาลัยแก่ อาร์โนลด์ พาล์เมอร์ ผู้เสริมสร้างเกมกีฬากอล์ฟให้เจริญเติบโตอันเป็นกีฬายอดนิยมของคนทั่วโลก และเป็นผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง Golf Channel ชนะ 6 เมเจอร์ และชนะทัวร์ต่างๆเกือบร้อยทัวร์นาเม้นท์ ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา รวมอายุแล้ว 87 ปี *** Rest In Peace Mr. Arnold Palmer!

สวัสดีทุกคน….. เกมการกีฬาสัปดาห์นี้มีรายการที่น่าตื่นเต้นเรียกว่าเป็นการ “แก้แค้น” กันก็ได้นั่นก็คือรายการแข่งขันกอล์ฟระหว่างทีมยูเอสเอ กับทีมยุโรป — เกมกีฬาของ ยูเอสเอ นี่มักชอบแข่งกับวงการกีฬาทั่วโลก โดยเฉพาะกอล์ฟ เพราะเห็นว่ามีนักกอล์ฟฝีมือดีอยู่หลายคน สำหรับทีมยุโรป – โดยมี แดร์เรน คลาร์ค เป็นกัปตัน ถ้าจะเทียบกันตัวต่อตัวและวงสวิงของแต่ละคนนั้นเหนือกว่า เพราะฉะนัน ทีมยุโรป ซึ่งรวมดารากอล์ฟอันหลากหลายความชำนาญทั่วภาคพื้นยุโรปมาแข่งกับดารากอล์ฟของยูเอสเอ ก็เลยเป็นเจ้าของโทรฟี่ ไรเดอร์ คัพ มาหลายสมัยติดต่อกัน — การแข่งขันมีสามวันเริ่มจากวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. ไปถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. เป็นการแข่งในฟอร์แมท แมทช์-เพลย์ — ปีนี้ดูรอสเตอร์ของทีมยูเอสเอ – โดยมี เดวิด เลิฟ ที่สาม เป็นกัปตันทีม และมีรองกัปตันอีกสี่คนคือ จิม ฟิวริค, ทอม เลห์แมน, สตีฟ สตริคเกอร์ และไทเก้อร์ วูดส์ – แล้วก็มีทหารผ่านศึกอยู่หลายคนเช่น ฟิล มิคเกลสัน, แซค จอห์นสัน และแมท คูชาร์ ซึ่งเป็นคนที่กัปตันเดวิด เลือกเข้าทีม **** ส่วนทีมยุโรปก็มีทหารผ่านศึกเก๋ากึกที่เรารู้จักอยู่สองคนคือ เซอร์จิโอ การ์เซีย กับ ลี เวสท์วูด ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของกัปตัน พิคส์ **** เมื่อวานดูทีวีกอล์ฟ แชนแนล ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความเห็นกันหลายคนถึงเหตุผลว่าทำไมทีมยูเอสเอถึงไม่ค่อยชนะ ก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่เราเห็นด้วยคือ “ตัวเล่นไม่ค่อยเคารพกัปตันทีม และที่สำคัญคืออีโก้พวกนี้สูงมาก” และบางคนไม่ค่อยอยากเล่น “เพราะ” ไม่มีเงินรางวัล ก็ดูตัวอย่างโอลิมปิค รีโอ เกมส์ ก็มีนักกอล์ฟชื่อดังไม่ยอมไปเล่นในนามของ “สหรัฐอเมริกา”

ปีนี้ทีมยุโรปเดินทางมาแข่งในบ้านของทีมยูเอสเอ ที่สนาม Hazeltine National Golf Club เมืองแชสก้า รัฐมินเนโซต้า… คราวนี้ละแฟนๆ ยูเอสเอ ก็คงได้เชียร์กันสนามแน่…. ที่หนักใจก็คือ กรรมการจะคุมเสียงเชียร์อยู่หรือเปล่าว่า เสียงเชียร์จะไม่ไปทำลายสมาธิของนักกอล์ฟ

ผลการแข่งขัน The 2016 Crown Prince Cup Golf Tournament

Lady Flight 1. พูนสิน สุทธิสาร 111-25=86 *** 2. จรรยา ศรีพิพัฒน์ 114-28=86 *** 3. กรรณิกา ละมูลภักดิ์ 118-30=88

Senior Flight 1. อภิธาน เทพประสิทธิ์ 96-22=73 *** 2. ดนัย นิลพลับ 90-14=76 *** 3. กำพล อิสระเสนา 95-19=76 (เพลย์ออฟ)

Flight A 1. ประสาทพร เกิดภิญโญ 82-8=74 *** 2. องอาจ ปิติพงศ์ภักดี 84-10=74 *** 3. ปรัชญา สุวรรณสถิตย์ 83-8=75

Flight B 1. แสงชัย เจนอารีย์วงศ์ 88-15=73 *** 2. กิติกูล พิสุทธิพงศ์ 87-12=75 *** 3. Stephen Kim 93-18=75

ผู้ชนะเลิศได้ครองถ้วยของพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่

วิทยา เฉลิมกิจ 76-8=68

หลังจากรับประทานอาหารและแจกถ้วยรางวัลแล้ว ทางคณะกรรมการสมาคมไทยกอล์ฟฯ ได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่มาแทนนายกุศล เฟื่อนขุนทด ซึ่งหมดวาระหน้าที่แล้ว โดยการออกเสียงลับ ปรากฎว่า นายพงษ์ศรี พ่วงจาก ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมไทยกอล์ฟฯ ประจำปี 2017-2018 จากผู้เข้าร่วมลงสมัครอีกสองท่านคือ นายยงยุทธ สรรพปัญญา และ นายแซม ไล

รอรี่ แมคอิลรอยด์ อดีตนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือ วัย 27 ปี ก็รวยขึ้นอีก 10 ล้านเหรียญพร้อมถ้วยโทรฟี่ของ FedEx Cup นอกเหนือไปจากชนะรายการ “Tour Championship” โดยเอาชนะเพลย์ออฟ ไรอั้น มัวร์ หลุมที่สี่ รวมรางวัลที่เขาเล่นกอล์ฟสี่วันได้ทั้งหมดเกือบ 12 ล้านเหรียญ

สำหรับนักกอล์ฟสาว LPGA ตอนนี้กำลังทัวร์กันรอบโลก ตอนนี้ไปแข่งกันที่เมืองเบจิง ประเทศจีน เริ่มวันที่ 29 ก.ย. – 2 ต.ค. อาทิตย์เดียวกันกับรายการไรเดอร์ คัพ ที่รัฐมินเนโซต้า …. จากนั้นก็ไปแข่งที่ไต้หวัน – เกาหลีใต้ – กลับมาจีน – มาเลย์เซีย – เกาะไฮนาน ประเทศจีน แล้วก็ข้ามแปซิฟิคลงใต้ไปประเทศเม็กซิโก ขึ้นเหนือไปเล่นที่ฟลอริด้า ไปปิดรายการกันที่เกาะพาราได๊ซ์ บาฮาม่าในรายการ Pure Silk และกว่าจะไปเมืองไทยเราอีกครั้งก็โน่น เดือนกุมภาพันธ์ 2017 รายการใหญ่ Honda LPGA Thailand at Siam CC – Pattaya Old Course เมืองชลบุรี 25 ก.พ. – 28 ก.พ. ทำมั๊ย LPGA-Thailand ถึงไม่ดึงรายการกอล์ฟแอลพีจีเอ มาเล่นในเมืองไทยมากขึ้น นายกสมาคมกอล์ฟหญิงอาชีพฯ คงหาสปอนเซอร์ไม่เก่ง นี่ถ้าไม่ได้ฮอนด้าเป็นสปอนเซอร์ ประเทศไทยเราก็คงไม่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกอล์ฟระดับโลกแอลพีจีเออย่างแน่นอน

ผลการแข่งขันกอล์ฟชมรมกอล์ฟอำนวยศิลป์ที่สนาม Hansen Dam GC 09-17-2016

Flight A (HCP 0-20) 1. เรวัติ กลิ่นทอง 80-17=63 *** 2. กนกพันธุ์ พันธุ์มีเชาวน์ 85-19=66 (สมยศ พัคค์สุนทร เสมอกับ กนกพันธุ์ แต่แพ้เพลย์ออฟจากสกอร์ คาร์ด 18 หลุม)

Flight B (HCP 21-36) 1. ชุมพล พันธ์พิกุล 94-24=70 *** 2. โสฬส ศรีบัว 93-21=72

ใกล้ธง สมยศ พัคค์สุนทร หลุม 3-9-16 และ เรวัติ กลิ่นทอง หลุม 13

สำหรับการแข่งขันประจำเดือนตุลาคม จะไปสนุกกันที่สนาม Rancho Park GC, 10460 Pico Blvd., Los Angeles วันเสาร์ที่ 15 ทีไทม์ 11.00 น. สมาชิกทั้งหลายก็เริ่มสมัครกันเข้ามาได้แล้วครับ

อย่ายืม เสาร์ที่ 8 ตุลาคมศกนี้ เราพบกันที่สนาม Westridge GC. ในรายการแข่งขันกอล์ฟเซ็นท์ คาเบรียล โอเพ่น รีบสมัคร หรือจะส่งชื่อให้สมาคมชมรมที่ท่านทั้งหลายเป็นสมาชิกอยู่ก็ได้ ปีนี้ได้ มิสเตอร์ท็อดด์ เชี่ยวชาญพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมไทยกอล์ฟฯ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ค่ากรีนฟีรวมอาหาร กอล์ฟคาร์ด 100 เหรียญ…. รายการนี้กัปตันทีมเซ็นท์ คารเบรียล “แป๊ว” ประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ บอกว่าเครื่องดื่มมีบริการแบบ “ไม่อั้น” ใครดื่มได้ดื่มไป… ไม่อ้วกไม่เลิกลา

ขณะนี้เกมการกีฬาท้องถิ่นในเมกาก็กำลังแข่งขันกันเต็มสตรีม โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งคอลเลจและเอ็นเอฟแอล นี่ก็เข้ามาสัปดาห์ที่สามแล้ว ของเราก็มีการทำนายกัน ก็ไปเปิดหน้าเอ็นเอฟแอลอ่านเอาว่าจะเข้าทางของใคร ตอนนี้ เซียน เจบี ก็ส่งคำทำนายมาให้แล้วจากเดนเวอร์ ส่วนโพรเฟสเซอร์-ซ่า ออกไปซื้อเทียนก่อน เพราะตอนนี้มืดแปดด้าน

เดี๋ยวค่อยพบกัน **** ไว้คุยกัน… สวัสดี!