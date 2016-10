ไปเร็วหรือช้า จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน “จงทำใจ”

สวัสดีกับผู้อ่านทุกๆท่านครับ ผมยังมีเรี่ยวแรง มีสติ มีความรู้สึกเหมือนเดิม อย่างที่มีมาเกือบ 70 ปีครับ และหากมีอายุยาวนานไปกว่านี้ และยังมีทุกสิ่งทุกอย่างครบเหมือนเดิม ก็คงจะพบกับทุกๆ ท่านไปอีกจนถึงวันนั้นนะครับ

วันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ ก็เอาซะว่า แล้วแต่ชะตาของชีวิตก็แล้วกัน

เมื่อ3-4 วันที่ผ่านมา มีคนที่ผมรักและนับถือหลายสิบคน โทรมาต่ออายุให้ผม อวยพร ภาวนาให้ผมอายุยืนไปอีกหลายปี ซึ่งผมก็ต้องขอบอกขอบใจให้กับ ทุกๆ คน ซึ่งตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเนื่องจากอะไร จะว่าอวยพรวันเกิดก็ไม่ใช่ เพราะวันเกิดนั้นยังไม่ถึงอีกหลายสัปดาห์ หลายคนโทรมาและอีกหลายคนไลน์ มา และเฟสบุ๊คมา รับไม่ทัน ทำให้เขาเหล่านั้น อกสั่นขวัญหายไปหลายคน

บางคนเมื่อผมรับสายก็หัวเราะกันอย่างชื่นอกชื่นใจ หมดความกังวลไป บางคนทำอะไรไม่ถูกเลย จากที่เล่าให้ฟัง เพื่อนๆที่กำลังแข่งกีฬากอล์ฟอยู่ ก็เล่นไม่ได้เลย เพราะมีความห่วงใย ให้น้องๆที่สนิทโทรถามกันทั่วเมืองไป หมด คนที่สนิทชิดเชื้อก็โทร และ MESSAGE มา คนที่ไม่เคยเห็นหน้า แต่รู้ จากเฟสบุ๊คก็ส่ง MESSAGE มาเหมือนกัน จากข่าวที่ลือไปตามสื่อต่างๆ และจากเสียงลือเลื่องในหมู่เพื่อนๆ คนไทยด้วยกัน

นึกอยู่ในใจว่าเรายังมีตัวตนอยู่หรือเปล่า พยายามยกแข้งยกขา หยิกเนื้อตามแขนตามขา ตบแก้มทั้งสองข้าง จากมือซ้ายและมือขวา ตะโกนดังๆ ในห้องทำงาน มองกระจก ยังเห็นตัวเองอยู่ไม่ได้ฝันไป เจ็บไปตามแขนและขา และแก้มตัวเอง เพราะหยิกและตบด้วยตนเอง

พี่เป็นอะไรหรือเปล่า เสียงดังฟังชัดจากน้องที่นับถือ เสียงเธอสั่นเหมือนร้องเพลงเล่นลูกคอ ตอบว่าพี่โอเค นั่งทำงานที่บ้านเพราะหยุด และอากาศร้อน เลยไม่ไปไหน แต่มีนัดจะไปงานกอล์ฟ PRINCE CUP ตอนเย็นที่ร้านอาหาร ไทยเมืองเบอร์แบ็งค์ เธอตามด้วย “มีคนลือว่า พี่ตายแล้ว จากไม่ทราบสาเหตุ” !!!

ผมหยุดนิ่งอยู่พักใหญ่ๆ ไม่ตอบอะไรทั้งนั้น ขณะเดียวกันมีสายโทรเข้ามาอีกหลายครั้ง แต่ไม่รับ โทร 2-3-4 ครั้งจากเพื่อนๆ หลายคน แต่ก็ยังมีสติพูดกับน้องที่โทรมาคนแรกต่อ พี่โอเค ได้ยินเสียงพี่นะ พี่โอเค บอกทุกๆคนด้วย พี่ไม่เป็นอะไร และขอขอบคุณทุกๆ คนที่มีความห่วงใย แล้วพบกันเมื่อมีโอกาส

มี TEXT และ MESSAGE เข้ามาให้เฟสบุ๊คและไลน์ จึงทำตามที่เขาแนะนำ ถ่ายรูปตัวเองส่งผ่านเฟส และหลังจากนั้น ก็มีคอมเม้นท์เข้ามามากร่วม 80 คน ได้ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆ ทุกคน มา ณ ที่นี้ครับ ที่ยังห่วงยังรัก ตลอดมา !!!

เพื่อไม่ต้องการจะให้มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยกับตัวเองในวันนั้น (อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016) จึงงดกิจการแทบทุกอย่าง ยกเว้นแถลงข่าวลือในทีวีที่ผมทำรายการประจำอยู่จาก (จันทร์-ศุกร์) 8.00 PM.-11.00 PM. ช่อง ADL TV. และ ROKU RSPE TV. วันอาทิตย์จึงออกแถลงข่าวเรื่องนี้ เรื่องเดียวเกือบ 2 ชั่วโมง โดยทางสถานี (ADL TV. ผ่าน SATELLITE) ให้เวลาพิเศษ “ด้วยความเต็มใจ” ขอขอบคุณ TV. ADL. !!!

ที่จากไปจากโลกนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเมื่อวันอาทิตย์ คือ นักกอล์ฟชื่อดัง ARNOLD PALMER – THE KING OF GOLF ในวงการ PGA ด้วยวัย 87 ปี หนึ่งใน 4 GREATEST GOLFER OF ALL TIME – JACK NICKLAUS, GARY PLAYER, TIGER WOODS ฯลฯ เสียไปด้วยความสงบ จากโรคหัวใจ และเพื่อนนักกอล์ฟวงการกอล์ฟสังคมไทยในอดีต คุณเรวัต พลจันทร์ ขอให้ดวงวิญญาณ ทั้งสองท่านไปสู่สุขคติเทอญ !!!

เรื่องนี้มีอยู่แทบจะทุกสัปดาห์ คือการจากไปของพี่น้องในชุมชนไทย เมื่อจากไปแล้ว จะรู้ก็จากการประกาศจากสื่อต่างๆหรือปากต่อปากจากคนที่ เป็นเพื่อนของคนที่เสียไป วันนี้ก็ได้รับข่าวจากสยามทาวน์ ดร.วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์ คนเก่าแก่ของชุมชนไทย อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย ได้จากพวกเราและครอบครัวไปแล้วเมื่อวัน จันทร์ที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา มีพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดป่าธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม นี้ เวลา 6.30 PM. (รดน้ำศพ) 7.30PM. สวดพระอภิธรรม ขอเชิญพี่ๆน้องๆ และเพื่อนๆ ดร.วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์ ไปร่วมพิธีดังกล่าวนะครับ พิธีฌาปนกิจศพ ณ สุสานพิมานไทย 13800 SATICOY ST., VAN NUYS, CA ติดต่อทราบรายละเอียดที่เบอร์ (562)412-1436 คุณธัญญ่า หรือ คุณอรุณรัศมี อัมพุนันท์ (323)640-8256

กำลังจะเข้าสู่เดือนตุลาคมในไม่กี่วันนี้ เราก็จะมีการร่วมทำบุญงานกฐินตามวัดไทย-ลาว หรือวัดชาวพุทธทั่วไป กฐินสามัคคี หรือ กฐินพระราชทาน ก็แล้วแต่วัดไหนจะรับหรือจะจัดงานอาทิตย์ไหน มีการทำบุญ 9 วัดในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน โดยทางวัดไทยแอลเอ. และวัดป่าธรรมชาติ จะเป็นวัดที่จัดทอดผ้าป่าไปตามวัดทั่วๆ ไป 9 วัด ทุกๆ ปี มีการเปิดให้เริ่มจองสำรองที่นั่งรถโค๊ชที่จะนำพุทธศาสนิกชนไปทำบุญทอดผ้าป่าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ฉะนั้นแล้ว โปรดติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ของวัดได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับ เพื่อมั่นใจว่า มีที่นั่งพอสำหรับทุกๆ คน !!!

ผู้เขียนมีรถโค๊ชบริการพี่น้องชาวไทย ทุกขนาด 24-28-57 ที่นั่ง เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปใหญ่เล็ก ครอบครัว หรือชมรม, สมาคม ที่ไปเที่ยวนอกเมือง หรือจะใช้บริการ CITY TOUR, AIRPORT PICKUP, DROP OFF หรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดไทยที่อยู่ไกลๆ ห่างจากแอลเอ. 80-100 ไมล์ หรือระยะยาวกว่านี้ ติดต่อมาได้ที่ผู้เขียนได้ทุกเวลา (562)896-3003 บริษัท ทัวร์ สถานราชการ ยินดีให้บริการ !!!

อากาศเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆ อย่าลืมดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะครับ โรคร้ายหลายชนิด รุกรานกันอยู่แทบทุกวัน อาหารเป็นส่วนหนึ่งที่ควรระวัง พิจารณาให้ดีก่อน ก่อนที่จะกิน อย่ากินอะไรที่เห็น บางทีอาจไม่ดีสำหรับร่างกาย อายุก็มากขึ้นทุกวัน ย่อยยากหากกินอาหารที่แสลง

โรคจะมาเยี่ยมหรือไม่นั้น อยู่ที่ท่านเองครับ สวัสดี !!

งานมงคลสมรส ระหว่าง Andrew Akagawa และ เมวิสา โพโต (ตาว) อดีตนางสงกรานต์และนางนพมาศวัดไทยแอลเอ จัดฉลองที่ Tivoli Too เมืองลากูน่าบีช เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เอเชี่ยนแปซิฟิกขอร่วมอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขในชีวิตแต่งงานตลอดไป