สังคมธุรกิจเศรษฐกิจ No.813

หนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News ฉบับที่ 813 ประจำวันที่ 29กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ภาคสังคมธุรกิจ@@@คอนเสริตการกุศล ” The Boyd-Nop Show In San Francisco” จัดโดย TTSF Treasure Thailand San Francisco ที่ DNA เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เพื่อระดมทุนสำหรับการจัดงานวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ในสหรัฐอเมริกาปี 2017 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก คนไทย อาหารไทย และเพลงไทย บอย โกสิยพงษ์ และ นภ พรชํานิ ปลื้ม คนไทยเบย์แอเรียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะแขกผู้มีเกียรติอย่างท่านกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ให้ความเป็นกันเอง อีกไม่นานแฟนแอลเอคงได้กรี๊ด @@@ ขอเชิญสุชนร่วมงานบุญประเพณี สลากภัต วัดไทยลอสแอนเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ป็นต้นไป ทางวัดได้จัดหาสลากภัตเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเตรียมมา โดยร่วมทำบุญชุดละ$20 สอบถามได้ที่ 818 284-7398@@@วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “ทำบุญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหนะ” วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-767-5057) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com @@@ ขอเชิญร่วมสนุกกับกลุ่มศิลปินชานกรุง โดย นรินทร์ รักถิ่นไท และทีมงาน ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016 เวลา 18.00 น ณ.ร้านอาหาร สิริไทยคูซีน 2730 W Burbank Blvd., Burbank, CA 91505 พบกับความสุขสันต์หรรษาอย่างมิตรภาพ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง Free Admission!!@@@เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน กลุ่มสาวสร้างสรร(สสส)ได้จัดงานวันเกิดของเพื่อนหลายคนในกลุ่ม โดยทำการกุศลนำอาหารไปเลี้ยงเด็ก Autistic ที่ Hope House เมือง El Monte ได้มอบของขวัญและตัดเค็กฉลองวันเกิดร่วมกับเด็กๆ ในโอกาสเดียวกัน KoyJung และเพื่อนๆได้รวบรวมเงินบริจาคให้กับคริสตจักรไทยเอ๊าริชแวนนายส์โครงการไม้เท้าขาว $1000เพื่อซื้อไม้เท้าให้กับคนตาบอดในประเทศไทย 40 อัน โดยนายสุนทร อุทารวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นผู้รับมอบ @@@ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารในเครือ ร้านวิม เปิดสาขา5เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ Medford, Oregon ขอให้ขายดิบขายดี เปิดสาขาเพิ่ม 6 7 8 ภายในสองปี @@@ ตลาดฮาวาย เมืองซานเกรเบรียลมีของใช้และอาหารครบครัน อาหารสดขแห้ง เครื่องปรุง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ สัปดาห์นี้พิเศษสุดสำหรับลูกค้า เงาะสดๆลดราคาเพียงปอนด์ละหนึ่งเหรียญเท่านั้น @@@ PRB TOURS มีโปรโมชั่นตั๋วเดินทางไปเมืองไทยสายการบินอีว่าราคาพิเศษสุด เพียง$635 (รวมภาษีแล้ว/ตั๋ว 3 เดือน) เดินทาง 26 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2016 โทรจองตั๋วได้ที่ 818 904-1736 @@@ SK insurance services โดย จีน่า ปรีชา สามารถให้คำปรึกษาและจัดหาประกันต่างๆให้ท่าน ทั้งประกันรถยนต์ ประกันชีวิต สุขภาพ บ้าน ร้านค้า โทรไปที่ 818 782-9999 ไม่มีผิดหวัง @@@ เดินทางไปเมืองไทยครั้งใด อย่าพลาดเที่ยวอย่างมีความสุขโดยล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปกับเรือสุดหรู Grand Pearl Cruise เรือดินเน่อร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ริเวอร์ซิตี้ขณะนี้ บรรยากาศภายในตระการตากับเรือ 3ชั้น 700 ที่นั่ง ดื่มด่ำกับทิวทัศน์และเสียงเพลงโรแมนติก โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ พยนต์ ทรงไตรย์ 818 915-1138@@@BGC Distribution จำหน่ายสินค้าจากเมืองไทยมากมาย ทั้งขายปลีกและขายส่งในราคาย่อมเยาว์ พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นพิเศษอีกด้วย โทรสอบถามได้ที่ 562 320-0286 ขณะนี้กำลังลดราคาซีดี วีซีดี หนังไทยและเทศ มากมายให้เลือก@@@ติดต่อลงโฆษณาธุรกิจของท่านในราคาพิเศษและได้ผลในหนังสือพิมพ์ The Asian Pacific News หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ได้ที่ 818 441-9979 อีเมลล์ rose_apacnews@yahoo.com