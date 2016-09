“น้องเมย์”

****“น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ หลังจากอกหักจากริโอ เกมส์ ทำใจได้ เดินหน้าต่อไป และไม่ทำให้แฟนๆที่ติดตามผลงานไม่ผิดหวัง โดยเอาชนะ ป๋ายหวี้พั้ว จากไต้หวันอย่างสบายสองเกมรวด 21-16 กับ 21-12 ในรายการแข่งขันแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรี่ส์ “โยเน็กซ์ เจแปนโอเพ่น” ที่ประเทศญี่ปุ่นเดินเข้ารอบสองอย่างสบาย นอกนั้นนักแบดไทยทั้งเดี่ยวและคู่ชนะเกือบหมด มี ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข แพ้ ลีฮยุนอิลจากเกาหลีใต้ 2-1 เซ็ท 26-24…19-21 และ 24-22 นอกนั้นก็จบเท่าเข้ารอบสอง

**** ข่าวที่น่าดีใจสำหรับคนบางที่มีข่าวออกมาว่า คอลิน แคเพอร์นิค ควอเตอร์แบ็คของทีมฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ซาน ฟรานซิสโก 49ers. ได้รับคำขู่จากหลายแห่ง นอกจากจะได้รับคำด่าว่าสาบแช่งจากคนทั่วไปและกลุ่มทหารผ่านศึกที่เขาไม่ยอมลุกขึ้นยืนเคารพเพลงชาติก่อนเกมแข่งกับทีมกรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส และคนต่อไปเห็นทีจะเป็น แบรนด์ดัน มาร์แชลล์ ไลน์แบ็คเกอร์ของทีมฟุตบอลเอ็นเอฟแอลเดนเวอร์ บร็องโก้ส์ เพื่อนร่วมทีมกับเขาเมื่อสมัยเล่นให้กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนวาด้าเขตการศึกษาเมืองรีโน UNLV-Reno ที่นั่งยันเข่าไม่ยอมลุกขึ้นยืนเคารพเพลงชาติเหมือนกัน

**** วงการกีฬาของไทยแลนด์ตอนนี้ไม่มีเกมไหนที่เป็นยอดนิยมที่สุดนอกจากเกมฟุตบอลซ็อคเกอร์ และประเทศไทยตอนนี้ก็จัดประสบการณ์ให้กับนักฟุตบอล “ช้างศึก” ทีมชาติไทยโดยจัดการแข่งขันเชื้อเชิญทีมจากต่างประเทศมาประลองแข้งกับทีมช้างศึกของเรา ล่าสุดสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศเชิญทีมชาติอิหร่าน เบอร์ 1 ทวีปเอเซียในปัจจุบันตามอันดับของ “ฟีฟ่า” ให้มาอุ่นเครื่องกับทีม “ช้างศึก” ชุดใหญ่ในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน และจากนั้นก็เป็นทีมจากออสเตรเลีย ซึ่งธรรมดาแล้ว “ช้างศึก” ก็ประลองแข้งกันอย่างสม่ำเสมอกับทีมในเอเชียด้วยกันเช่นเกาหลีใต้, กาตาร์, ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

**** หลังจากทีมโอลิมปิกไทยแลนด์ผิดหวังเหรียญจากมวยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโลก โอลิมปิก เกมส์ ที่ประเทศบราซิล ซึ่งเหรียญทองเงินทองแดงที่ไทยแลนด์ได้มาจากเกมยกน้ำหนักและเทควันโด แต่สำหรับนักกีฬาพิการแล้ว ไม่ทำให้แฟนกีฬาไทยผิดหวัง โดยคว้าได้ 6 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงอีก 6 เหรียญ จากเกมพาราลิมปิค 2016 ริโอ เกมส์ ใช้สนามแข่งเดียวกันกับโอลิมปิก เกมส์ และทัพนักกีฬาพาราลิมปิก เดินทางกลับบ้านแล้ว และได้รับการต้อนรับกันอย่างมโหฬาร ยอดเงินอัดฉีดที่จะต้องจ่ายให้กับนักกีฬาพาราลิมปิก เกมส์ 2016 มีทางเลือกให้สองทางคือ รับเงินสดก้อนเดียวร้อยเปอร์เซ็นท์ เหรียญทอง 6 ล้านบาท, เหรียญเงิน 4 ล้านบาท และเหรียญทองแดง 2.5 ล้านบาท ทางเลือกนี้นักกีฬาจะได้รับเงิน 120,500,000 บาท ผู้ฝึกสอนรับ 24,100,000 บาท และสมาคมกีฬาฯ รับ 12,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 156,600,000 บาท …. ส่วนอีกทางหนึ่ง รับเงินสดก้อนแรก 50 เปอร์เซ็นท์ ส่วนอีก 50 เปอร์เซ็นท์ แบ่งจ่ายรายเดือนภายในเวลา 4 ปีคือเหรียญทอง 7.2 ล้านบาท เหรียญเงิน 4.8 ล้านบาท และเหรียญทองแดงสามล้านบาท ยอดเงินทั้งหมด 144,600,000 บาท ผู้ฝึกสอน 24,100,000 บาท สมาคมกีฬา 12,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 180,000,000 บาท … เราคิดว่าทางเลือกที่สองจะดีกว่า คือนักกีฬาจะมีเงินใช้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ก็ถึงเวลาไปแข่งพาราลิมปิกครั้งต่อไปในปี 2020 พอดี…. คิดเอาว่า รัชรพล วงษา ได้ 2 เหรียญทองจากเกมบ็อคเซีย จะได้รับเงินเท่าไร?

**** เกมการกีฬาเปิดโอกาสให้ทุกคน ถ้าคนไหนมีความตั้งใจแน่วแน่ และฝึกฝนตัวเองให้เก่ง รับรองอนาคตสดใส เพราะเกมการกีฬามีอยู่สองทางให้เลือกว่าจะเป็น “ผู้แพ้หรือผู้ชนะ” และผู้ชนะฝ่ายเดียวที่ได้รับเครดิต มีข่าว ถ้าเก่งระดับโลกก็จะมีสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆจนกว่า “ผู้ชนะ” จะกลายเป็น “ผู้แพ้” …. ข่าวล่าสุด เอียน โพลเตอร์ ซึ่งมีไลน์เสื้อผ้าของตัวเอง เพราะมีชื่อเสียงจากเล่นกอล์ฟนี่แหละ และปีนี้ได้เป็นรองกัปตันทีมไรเดอร์ คัพ ยุโรปครั้งที่ 41 ไปถอยรถเฟอร์รารี่ ป้ายแดงรุ่น F40 ราคา 400,000 ปอนด์ มาขับเล่น ตอนนี้เขามีเฟอร์รารี่ทั้งหมด 5 คันแล้วรวมถึงคันใหม่ล่าสุดด้วย เห็นมั๊ยเมื่อเราเก่งจริง เงินก็มาหา เมื่อเราเก่งนานๆ ก็มีเงินเข้ามาหาเรานานนานตามสภาพความสามารถของเรา

**** รายการ “อิเดมิตสึ-เอเอสที ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2016” เป็นรายการ Co-Sanction Thailand LPGA Tour-Australian Tour คือเป็นรายการร่วมกันจัดการแข่งขันนอกประเทศออสเตรเลียเป็นครั้งแรกในรอบ 44 ปี ระหว่าง 21-23 ก.ย.นี้ ที่สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ

**** สปอร์ทเพจ เอเชี่ยน แปซิฟิค นิวส์ ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว “พลจันทร์” ที่ เรวัติ พลจันทร์ อดีตนักกอล์ฟประจำไฟลท์ เอ ของอดีตไทยคอมมิวนิตี้ กอล์ฟ คลับ และสมาคมไทยกอล์ฟฯ ลาจากวงการกอล์ฟ เพราะไดร์ฟได้ระยะสั้นลง และไม่สามารถบังคับเส้นทางบินของลูกกอล์ฟไม่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงหันมาเอาดีทางกายภาพบำบัด (หมอนวด) เป็นอาชีพ ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ทางครอบครัว “พลจันทร์” จะจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดป่าธรรมชาติในวันพฤหัสที่ 22 กันยายนศกนี้ เวลาหนึ่งทุ่มตรง (19.00 น. หรือ 7.00 pm.)

**** วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย.นี้ เป็นรายการใหญ่ประจำปีของสมาคมไทยกอล์ฟ คือรายการแข่งขันกอล์ฟ The 2016 Crown Prince Cup Golf Tournament @Angeles National G.C. tee off shotgun @12.00 pm. ค่ากรีนฟีกอล์ฟคาร์ดอาหารเย็นพร้อมรางวัลอีกมากมาย คนละ 135 เหรียญ ติดต่อไก่ กุศล 818-203-0173 … เอก พงษ์ศรี 818-203-8989 และ หน่อย พูนสิน 323-608-5840

**** อย่าลืมวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016 เป็นรายการแข่งขันกอล์ฟ เซ็นท์ คาเบรียล โอเพ่น 2016 ชิงถ้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรางวัลอีกมากมายรวมถึงเงินสด ที่สนามกอล์ฟ Westridge Golf Club 1400 S. La Habra, La Habra, CA 90631 เปิดลงทะเบียน 10.00 น. tee time shotgun @12.00 pm. ค่ากรีนฟี รถ อาหารเย็นและของกำนัลอีกมากมาย ท่านละ 100 เหรียญ ติดต่อ แป๊ว 213-369-1321… ท็อดด์ 818-913-1177 และ ธีระ 626-379-2246 หลังการแข่งขันไปฉลองชัยชนะ ร่วมรับประทานอาหาร รางวัลรัฟเฟิล ฯลฯ ที่ร้านรัชดาไทยคูซีน 13416 Imperial Hwy, Santa Fe Spring, CA 90650 …. รายการนี้ได้ข่าวว่ามีบริการเครื่องดื่มแบบโอเพ่น บาร์ ตลอดการแข่งขัน

****NFL’s best bet week 3 Houston Texans even… Raiders +1.5 and Saints -3… Last week was 2-1**** ไว้คุยกัน…. สวัสดี!