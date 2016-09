East Coast No.810

APN ข่าวสั้นและข่าวสังคม ประจำสัปดาห์ที่…08-14 กันยาฯ 2016….กระฉ่อนทั่วไทย ในเมื่อศาลฏีกา พิพากษาจำคุก สนธิ ลิ้มทองกุล 20 ปี คดีปลอมแปลงเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเท็จ และ คดีอื่น ๆ มีหลาย ๆคนสงสัยว่าทำไมศาลถึงลงโทษหนักกว่าคดีของหมอเลี๊ยบ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แก้ไขสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์ บ.ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทำให้ประเทศชาติเสียหาย ฝ่าย สนธิ ลิ้มทองกุล ไม่ได้ทำให้ชาติเสียหาย เพื่อความกระจ่างเรื่องนี้ มีผู้ใกล้ชิดกับคดีแจ้งว่า สนธิ ลิ้มทองกุล โดนหลายกระทง ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า 20 ปี แต่กฏหมายให้ลงโทษเมื่อรวมทุกกระทงแล้วได้ไม่เกิน 20 ปี….อย่างไรก็ตาม สนธิ ลิ้มทองกุล เป็นผู้ที่จุดประกายล้มระบอบทักษิณ ถ้าไม่มีคนที่ชื่อว่า “สนธิ ลิ้มทองกุล” ป่านนี้ประเทศไทย คงอยู่ใต้อึ้งมืออั้งยี่ ใครเป็นใหญ่ ใครมีปลอกคอก็สบาย จะหาความยุติธรรมไม่ได้ในสังคมไทย ใครมีอำนาจก็กวาดเอา ๆ อย่างที่ดินป่าสงวนที่ ธวัชชัย อนุกูล ได้สาธิตให้เห็น และเรื่องอื่นๆ อีกร้อยพันเรื่อง ก็ต้องยกความดีให้ สนธิ ลิ้มทองกุล ที่อยู่สู้คดีอย่างผู้อยู่ภายใต้กฏหมายไม่หนีออกนอกประเทศไปทำลายบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนคนบางคน….ขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดระเบียบสังคมให้มีความเสมอภาคและถูกต้องตามทำนองครองธรรม ไม่ใช่ใครมือยาวสาวได้สาวเอาอย่างยุค “ทักษิณ” ที่ใครไม่สยบก็ต้องทนทุกข์ไป ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลที่จะต้องสะสางกวาดล้างพฤติกรรมชั่วๆ ในยุคอำนาจมืดให้หมดไป ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือทำลายใครหรือตระกูลไหน อย่างที่บางคนบางกลุ่มกล่าวหาว่าเป็นการรังแกหรือทำร้าย แต่ความจริงแล้วถ้ามองในมุมที่ไม่มีได้มีเสียอะไร ก็จะเห็นว่าเราจะต้องสร้างบรรทัดฐานสังคมไทยที่ดีให้กลับคืนมาพร้อมกับคืนความยุติธรรมให้แก่สังคม….อยากจะเห็นคนไทยเคารพกฏหมายและข้อบังคับบ้านเมืองมากขึ้น เลิกอ้างหรือกล่าวหาคนอื่นว่า “ไม่มีน้ำใจ” เสียที เพราะวลีนี้กลายเป็นที่พึ่งของคน “เห็นแก่ตัว” เพราะถ้าทุกคนทำตามกฏเกณฑ์และเคารพสิทธิ์คนอื่นก็คงไม่มีใครไปขีดกันหรือขัดขวางการกระทำ …..เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ออท.พิศาล มาณวพัฒน์ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานคิงส์คัพให้แก่ทีมผู้ชนะ ในการแข่งขันกอล์ฟระหว่างรัฐ ครั้งที่ 47 ที่สนามกอล์ฟจาคารันดา,เมืองฟอร์ทลอเดอร์เดล มลรัฐฟลอริดา มีนักกอล์ฟไทยจากรัฐต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน อาทิ จากอิลลินอยส์,นิวยอร์ก, เท็กซัส,ฟลอริดา โอไฮโอ,นอร์ธแคโรไลนา,จอร์เจียร์,แคลิฟอร์เนีย,แมร์รี่แลนด์,เวอร์จิเนีย และวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งปีนี้เข็มปัทม์ แสงเงิน ประธาน และ สัญชัย นาคหนุน จากกอล์ฟไทยฟลอริดาในฐานะเจ้าบ้าน พร้อมด้วยทีมงานจากหลากรัฐ ช่วยกันต้อนรับขับสู้ จัดเต็มที่ โดยปีหน้า สมาคมกอล์ฟไทยมลรัฐเท็กซัสรับเป็นเจ้าภาพ…หลังเสร็จสิ้นการร่วมแข่งขันระหว่างรัฐ ครั้งที่ 47 ที่รัฐฟลอริด้า นายกสมาคมไทยชาวใต้ ดี.ซี.สมศักดิ์+จุฑามาศ อรรถเศรษฐ พร้อมเพื่อนๆ อาทิ วิภา เมฆญารัชชนานนท์,สำอาง รวบรวม อีก 30 คน ลงเรือสำราญล่องไปเที่ยวเกาะบาฮามัด ช่วงวันที่ 5-9 กันยายน ศกนี้….วันศุกร์ที่ 02 กันยาฯ ศกนี้ ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์ และ ศ.ดร. ไมเคิ้ล สักก์ เลี้ยงส่งมาริสา พิมพ์สุวรรณ ลินน์ ซึ่งจะเดินทางไปปักหลักเมืองไทยในวันที่ 18 กันยาฯ นี้ อีกสองวันต่อมาเพื่อนๆ จัดเลี้ยงส่งให้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 04 กันยาฯ ที่บ้าน ดร.จรรยา บุญมี กริ๊ฟฟิ่น มีอาหารอร่อยมากมาย อาทิ หมูพะโล้,ไข่พะโล้ และ หมูแดง ฝีมือ มุจรินทร์ วิรัชติ โบเรโร่ห์,ข้าวเหนี่ยวดำเปียกโดย นิภาพร จิตรประทักษ์ เป็นต้น….เมื่อสัปดาห์ปลายเดือนสิงหาคม 2016 เจสัน พูนผล พาลูกจ้างขึ้นไปบูรณะวัดป่าไทยถาวร เมืองอัลบานี,มลรัฐนิยอร์ก ซึ่งเปิดเป็นทางการเมื่อต้นเดือนสิงหาฯ ทั้งวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานก็ไม่ตำกว่าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ๆทราบข่าวขออนุโมทนาสาธุ มาด้วย ณ ที่นี้…… สมาคมทักษิณนิวยอร์ก จะจัดงาน “ทักษิณบอลล์ครั้งที่ 44 “ ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 เริ่มงาน 6.00PM-1.00 AM รายได้จากงานบริจาคสนับสนุนการศึกษานักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ บัตรราคา$35.00 รางวัลที่หนึ่งจาก Raffle ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ นิวยอร์ก-กทม. ประกวดแต่งกายงามชาวใต้ ติดต่อ กัลยา พารากัส-516-610-6437,พิชญา สระขาว-914-320-0522,ลักษณา ศศิธร-914-969-0867,สมเพียร ตันสุพงษ์-914-965-8048….อีสานบอลล์ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 6.00PM-1.00AM รายได้สมทบการศึกษาและอาหารกลางวันแก่เด็กไทย 19 จังหวัดภาคอีสาน ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดวชิรธรรมปทีป บัตรราคา $35.00 ติดต่อ วิจิตร กาญจนะวงศ์ (347) 421-4354 รางวัลที่หนึ่งจาก Raffle แหวนเพชรมูลค่า$1,000.00 พบกับเอสวิส นิวยอร์ก วิชัย ชราลัยวัลย์….วัดญาณรังษี เมืองสแตอร์ลิง มลรัฐเวอร์จิเนีย กำหนดพิธีทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 โดย อัคค์เดช พงศ์สกุล เป็นประธานองคกฐินพระราชทาน พุทธศาสนิกชนผู้ประสงค์จะจองเป็นเจ้าภาพร่วมได้โดยเป็นประธานร่วมบริจาคตั้งแต่รายละ $1,000.00, เป็นรองประธานร่วมบริจาคตั้งแต่รายละ $500.00 และ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ บริจาคตั้งแต่รายละ $300.00 ผู้สนใจติตต่อทางวัดได้ที่โทร.(703) 406-8290 หรือที่ ประธานองคกฐิน (202) 288-7737 ผู้ประสงค์จะให้พิมพ์ชื่อในหนังสืออนุสรณ์กฐินพระราชทาน กรุณาส่งชื่อก่อนวันที่ 15 ตุลาคม ศกนี้ สำหรับผู้ที่จะออกร้านค้าติดต่อ งามตา กระจ่างใส (202) 669-8423 ในงานนี้ พ.ญ.เพชรไพลิน อมราลิขิต จะเปิดคลีนิคตรวจสุขภาพฟรี….สมาคม Asian American Society of Central Virginia(AASoCV) จัดงานเลี้ยงตอบขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกชาติต่างๆ ที่ให้การสนันสนุนร่วมจัดงาน The 19th Annual Asian American Celebration เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ศกนี้ โดยจะจัดเลี้ยงที่ Deep Run Park ,Shelter 1&2 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016 11.00AM-3.00PM ผู้แทนประเทศไทย ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์, อมรรัตน์ ชมรักษ์, ทนงศักดิ์ หงษ์ชาติ จะคอยต้อนรับสมาชิกไทย… ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธงชัย+ ดร.ศริยามน ไพเราะ ที่ลูกชายวัย 6 ขวบน้อง นโม ไพเราะ ได้เข้า ร.ร.ตั้งพิรุณธรรม ซึ่งมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ย่านทวีวัฒนา,กทม……ทำบุญวันสารทไทย ที่วัดไทย ดี.ซี. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ศกนี้ โทร.(301) 871-8660 สัปดาห์ถัดไปทำบุญวันสารทไทย วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน ศกนี้ ที่วัดญาณรังษี-,ส่วน วัดป่านานาชาติ โทร. ( 703) 327-7618 และวัดป่าสันติธรรม โทร. (757) 238-3461 จะทำบุญวันสารทไทย วันอาทิตย์ที่ 25 กันยาฯ ศกนี้….พระใหม่ซึ้งมาจำพรรรษาที่วัดป่าสันติธรรม 3 รูป คือ พระอาจารย์สุทิน เขมะวังโส, พระมหาสวมหมวก รตนเมธี และ พระมหาอำพล กิตติเมธี..สุขสันต์วันเกิด เพลินจิตตต์ แสงสำราญ ( 02กันยาฯ )สุโข..สุขี …ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ….

