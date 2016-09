คำตอบจากหญิงไทยที่มีผัวฝรั่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014 ผมเปิดเฟซบุ้คเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆที่ติดต่อกันผ่านโซเชียล มีเดีย แขนงนี้ ไปพบในหน้าเพจของคุณพลอย มิลเลอร์ (Ploy Miller) เมื่ออ่านแล้วพบภาพสะท้อนถ่ายหลายประการเกี่ยวกับผู้หญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ที่คนไทยเรียกติดปากว่า”ฝรั่ง”ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็ตาม แต่อนุมานเอาได้ว่าเป็นคนผิวขาวหรือคอเคเชี่ยน ผมจึงติดต่อขออนุญาตนำมาลงจตีพิมพ์ในAPNฉบับนี้ ก็ได้รับการตอบรับว่าหากข้อเขียนที่ผมเห็นเป็นประโยชน์ก็สามารถนำลงตีพิมพ์ได้

สาเหตุที่ผมต้องจั่วหัวว่า”คำตอบจากหญิงไทยที่มีผัวฝรั่ง” เป็นลักษณะของการพาดหัวข่าวเพื่อดึงดูดผู้อ่าน เป็นหลักวิชาหนังสือพิมพ์ หากพาดหัวสุภาพไปเช่น “คำตอบจากสตรีไทยที่มีสามีชาวต่างชาติ” ดูมันจืดๆเล็กน้อยอ่านแล้วไม่ดึงดูดเท่าที่ควร

ในประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ไทยมีลักษณะของการพาดหัวข่าวระดับแคลสสิกอยู่หลายข่าว แต่ผมชอบการพาดหัวข่าวนี้คือ “สาวร้องถูกหนุ่มทอยแก่น หนุ่มอ้างแก่นนี้เคยทอย” เป็นข้อพิพาทของหญิงชายคู่หนึ่งเกี่ยวกับปัญหาทางเพศถึงกับต้องเข้าแจ้งความตำรวจ นักข่าวโรงพักก็หยิบมานำเสนอเป็นข่าว สมัยนั้นผู้คนคงนิยมโยนโบว์ลิ่งกันจึงสะท้อนออกมาในลักษณะของการ”ทอยแก่น” และ”แก่นก็ถูกทอย” คนพาดหัวข่าวนี้คือคุณมานะ แพร่พันธุ์ บรรณาธิการนสพ.พิมพ์ไทยสมัยนั้น คุณมานะคือลูกชายของ”โชติ แพร่พันธุ์” ประพันธกรเรืองนามคนหนึ่งของไทยเจ้าของนามปากกา “ยาขอบ”

สำหรับคุณพลอย มิลเลอร์ เท่าที่ผมศึกษาประวัติ เธอเรียนจบแก่นนครวิทยาลัย,มหาวิทยาลัย ขอนแก่น แต่งงานกับคุณ Erik Miller มีลูกชายที่กำลังน่ารัก 1 คน ปัจจุบันอาศัยอยู่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย หน้าที่การงานที่ระบุไว้คือ Market Researcher (Thai and Lao) at Bainbridge Intelligence and Research, Internal Auditor at Marriott International and President @ www.ThaiLaoLinguistics.com at Thai-Lao Linguistics USA ”ล่ามคนไทย เพื่อพี่น้องชาวลาวและไทย ในอเมริกา”

จากการค้นคว้าทราบว่าเป็นครอบครัวที่มีการศึกษาดีคุณแม่ประภาพันธ์ แสงวิสิทธิ์ เรียนจบม.ศรีนครินทรวิโรฒ เอกภาษาอังกฤษ ปัจจุบันทำงานอยู่ECC(Thailand) Khon Kaen Branch (ECCย่อมาจาก คำว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยหรือ English Course For Thai People) ส่วนคุณพ่อประกอบ แสงวิสิทธิ์ ลูกสาวเรียกว่า”ดร.กอบ” และยังมีน้องชายอีก 2 คนๆหนึ่งเรียนจบจาก NIDA อีกคนกำลังสอบเพื่อที่จะเป็นผู้พิพากษา

คุณพลอยพร้อมครอบครัวเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ขอนแก่น จากนั้นต่อไปเที่ยวที่วังเวียงประเทศสปป.ลาว และยังมีข้อเขียนผ่านเฟซบุ้คเล่าถึงการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน อันเป็นข้อเขียนที่มีคนกดไลท์มาก บางคนขอแชร์และอีกหลายรายแสดงความเห็นเข้ามา

ผมเห็นว่าข้อเขียนของคุณพลอยน่าสนใจตรงที่สะท้อนภาพของสตรีไทยที่แต่งงานกับ

คนอเมริกันได้ดี ความจริงแล้วผมเองก็มีเพื่อนๆที่แต่งงานกับคนอเมริกันมาก จึงไม่ได้แปลกหูแปลกตานัก แต่กับคนไทยหลายคนทั้งหญิงและชายที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรง ผมว่าน่าจะได้ให้ข้อคิดที่ดีบ้าง โปรดสดับข้อเขียนของคุณพลอยได้เลยครับ…..

ประเด็นนี้อาจจะจี๊ด แรงส์ และตรง อีกแล้ว แต่มันน่าหยิบยกมานำเสนอ ในฐานะเมียฝรั่งคนนึง จะขอพูดถึงคำถามยอดฮิตที่ได้เจอหลังจากมากลับมาอยู่บ้านได้สองอาทิตย์

1.จะหาแฟนฝรั่งแบบนี้ได้ที่ไหน ? ไปได้มายังไง ? หาให้หน่อยได้มั้ย ?

2.อยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทย ? เจอแฟนที่ไหน ? ทำยังไงถึงจะได้เจอฝรั่ง ?

3.น้องเข้าเวบไซท์อะไร? หาคู่อันไหน? แนะนำพี่หน่อย – -” และที่หนักสุดดดด

4. (ออกแนวจริงจัง) ฝรั่งที่แก่ รวย มีงานมีการทำ มีมั้ย? เค้าอยากได้คนดูแลตอนแก่มั้ย? ถ้ามีติดต่อให้หนูหรือให้พี่หน่อยนะคะ?

ถึงแม้จะเจอคำถามแบบนี้กับตัวเองก็ยังคิดว่าจริงๆปัญหานี้มันไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องหยิบมาแก้ให้มันได้ในปีสองปีนี้เหมือนคอรัปชั่น คนไทยแตกแยกกัน หรือปัญหาปูพ่นพิษใส่ข้าวจนเน่าไปค่อนประเทศ เรื่องสตรีไทยถูกตราหน้าว่าเป็น KAREE ส่งตลาดโลกมันเป็นปัญหาบอบช้ำยาวนานจนเรียกได้ว่าไปปรากฎอยู่กับพจนานุกรมคู่กับเมืองหลวงของเราแล้วด้วยซ้ำ เราก็ทนไม่ได้ต้องไปโวยให้เค้าลบออก! ตัวเองก็เคยเป็นคนที่ทนไม่ได้ ต้องแก้ตัวให้ในฐานะหญิงไทยคนนึงว่าผู้หญิงไทยส่วนมากไม่ใช่ แต่ถ้าเราตามไปแก้ทุกคนเราไม่ตายก่อนเหรอ? ถามตัวเองนะ มาแก้ที่ตอมันดีมั้ย

เรื่องเปลี่ยนค่านิยม ตามกำลังที่เราทำได้ดีกว่า ถึงจะไม่ใช่เรื่องที่หนักที่สุด แต่มันสะท้อนนนนนนนนนให้เห็นถึงปัญหาปากท้อง การต้องดิ้นรน ความด้อยโอกาสของคนในสังคมบางกลุ่มที่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ความรักศักดิ์ศรีของผู้หญิงมันสำคัญน้อยกว่า การที่คนภายนอกมองเข้ามาหรือให้ความสนใจว่าเรามีฝรั่ง(ที่เราคิดไปเองว่าเจริญกว่าเรา ดีกว่าเรา จริงอยู่ที่ประเทศเค้าเจริญกว่าเรา แต่ความเป็นคนของเราเท่ากัน ถ้าเราไม่ยอมแพ้ให้กับอคติต่อตัวเอง เราก็มีค่าในฐานะคนไม่แพ้ใครในโลกนี้) มาทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีลูกครึ่งมันอินเทรนด์โก้เก๋ มีเงินมีทองใช้

สำหรับเรา เราเข้าใจหลายๆคนที่ถามนะ ที่ไปนั่งกินข้าวเย็น ไปร้านนวด เสริมสวย ไปร้านขายเสื้อผ้า หรือแม้แต่ไปซื้อข้าวแกงกินหน้าปากซอย จะเจอคำถามนี้ การที่เค้าอยากได้อยากมีเราเข้าใจ มันไม่ผิดหรอก แต่ concept ที่ฝรั่งคือคำตอบนั้นเราว่ามันผิด! เพราะ

1.ฝรั่งไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่เทวดามาโปรดที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในบัดดลเพราะเงินฝรั่งมันแข็งกว่าบาท โปรดเข้าใจว่าค่าเงินแข็งกว่า ไม่ได้เป็นคำตอบสำเร็จรูปว่าฝรั่งทุกคนต้องรวย!

2. เมืองนอกสวยงามและสวยหรูกว่าไทย ประเทศที่เจริญแล้วบ้านช่องเป็นระเบียบและกฎหมายดีกว่าเราจริง แต่! เมืองนอกเป็นสังคมทุนนิยมสุดติ่ง ไม่ได้พึ่งพากันได้บ่อยๆเหมือนบ้านเรา อะไรก็ต้องมี price tag เป็นเงินเป็นทอง คนที่จะยืนอยู่ได้ต้องรู้จักพลิกแพลง สร้างความแตกต่าง ต้องทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หรือต้อง

ประกอบอาชีพที่ทำเงิน หรือมีเกียรติ คุณก็จะได้รับการยกย่อง จากเงินที่คุณหาและความสามารถของคุณ

ถ้าคุณมาโดยที่คุณพูดภาษาก็ยังไม่แข็งและไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาพื้นฐานของประเทศนั้นเลย คุณรู้ไว้เลยว่าเมื่อมาถึงแล้ว คุณจะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นๆ หลายสิบเท่า ถ้าคุณต้องการให้ฝรั่งยอมรับคุณ หรือถ้าคุณพอใจที่จะเป็นแม่บ้านคุณต้องแน่ใจว่าแฟนคุณรักคุณมากพอที่จะดูแลคุณไปตลอด แปลว่าคุณโชคดีมากและไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอ

3.ฝรั่งส่วนมากกกกกกก ไม่รวยยยยยยยยยย แต่คนชนชั้นกลางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประกันดี มีความรู้ดีคือคนส่วนใหญ่ middle upper class ก็มีเยอะคืออยู่ในระดับที่กลางแต่สบายขึ้นมาอีกระดับนึง ส่วนพวก cream of the crop อย่าง Donald Trump หรือแฟนพี่ปุ๋ย Simon น่ะ มันคนส่วนน้อยของโลก คนชนชั้นกลางส่วนมาก เค้าก็ต้องกินต้องใช้เหมือนเรา ทำไมเราถึงคาดหวังนักว่าจะเอาเงินฝรั่งมาปลูกบ้าน มาให้พ่อแม่ ญาติเราอีกสิบร้อย ฝรั่งไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มอย่างเดียว ฝรั่งก็มีหัวใจ ถ้าคุณเจอแบบนั้นก็โชคดีค่ะ ยินดีด้วย แต่ก็นั่นแหละ ส่วนมากไม่ใช่

4.ฝรั่งที่แก่แล้ว เค้ามาเกษียณที่ไทย กินเงินบำนาญ ถ้าใช้ที่ไทยจะเยอะ แต่ที่เมืองนอกบางทีเค้าแทบไม่มีบ้านจะอยู่ อยู่อพาร์ทเม้นห้องเดียวก็มี เลยมาเมืองด้อยพัฒนาอย่างบ้านเรา มาหาเมียไทยคอยดูแล ยังถูกกว่าไปจ้างพยาบาล อันนี้ไม่ได้พูดว่ารักหรือไม่รัก หลายๆคนเค้าก็รักกันจริงๆ ประเด็นไม่ใช่ว่ารักมั้ย ประเด็นก็คือเค้าไม่ได้รวยมา แต่เรื่องนี้ฝรั่งเองก็พอใจ คนไทยเองก็พอใจ คนที่รวยจริงๆ ก็มีค่ะ แล้วก็มีคนที่แต่งกะคนรวยด้วยจริง แต่ก็อีกนั่นแหละ มันไม่ใช่ทุกคนจะได้แบบนั้น

5.สุดท้ายถามตัวเองดูว่า… คุณอยากได้ฝรั่งไปเพื่ออะไร???

ถ้าคำตอบคือเพื่อสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น โอกาสที่คุณจะผิดหวังมันมีอยู่มากเพราะ

1.คุณไม่เชื่อในตัวเอง ไม่เคารพและศรัทธาในตัวเอง วันนึงที่คุณไม่มีฝรั่ง คุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและต้องหาอยู่เรื่อยไป การเอาชีวิตไปผูกติดกับคนอื่นนั้นมันช่างเป็นชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดและน่าเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นคนที่สุดอย่างนึง

2.คุณรักฝรั่งที่ฝรั่งเป็นฝรั่งจริงๆหรือไม่? ฝรั่งที่เป็นคนเหมือนคุณ ที่เข้ากับคุณได้ ที่คิดว่าคนๆนี้แหละจะอยู่กับคุณจนแก่ ไม่ใช่คนที่จะเอาเงิน เอาความเป็นฝรั่งมาให้คุณเดินด้วยเพื่อที่คุณจะรู้สึกภูมิใจ เมื่อนั้นคุณก็น่าจะเจอรักแท้กับฝรั่งที่รักคุณจริงๆ และดูแลช่วยเหลือกันด้วยความรักและความจริงใจ ในฐานะคู่ชีวิตได้สักวันค่ะ